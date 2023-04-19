https://sputnik-georgia.ru/20230419/smert-saakashvili-tsvetnaya-revolyutsiya--chto-vkhodit-v-plany-ssha-po-gruzii---276858522.html

Смерть Саакашвили, цветная революция – что входит в планы США по Грузии?

Смерть Саакашвили, цветная революция – что входит в планы США по Грузии?

Главный редактор грузинского информационно-аналитического агентства ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили в своей колонке продолжает размышлять, почему США... 19.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-19T12:01+0400

2023-04-19T12:01+0400

2023-04-19T12:52+0400

аналитика

политика

грузия

арно хидирбегишвили

нато

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Автор предполагает, что все это для достижения главной цели – военной базы в Грузии… Любая картина, будь то портрет, пейзаж, или натюрморт, несёт определённую информацию. "Черный квадрат" Казимира Малевича воспринимается как выключенный дисплей монитора, гаджета или телевизора, готовый взорваться буйным многоцветьем информации, поскольку чёрная матрица предполагает отсутствие любых ограничений.Радужный, как флаг ЛГБТ, безудержный пропагандистский поток, который на сознание граждан обрушили грузинские телеканалы, соцсети и интернет-медиа, крайне опасен, если смотреть на него без "защитных очков" – подразумевается критический подход к увиденному и необходимый для этого багаж знаний/информации. "Радиационное излучение" контента, "выпекаемого" агентами иностранного влияния, заразило значительную часть грузинской молодёжи русофобией и религиозной дискриминацией по отношению к православию "как к единственному мосту между Россией и Грузией, который подлежит обрушению". Протесты во время Недели прайда в Тбилиси - фото>>Сегодня Грузия, доведённая Западом до агентократии и гомократии, переживает катарсис – власть и грузинское общество в процессе самоочищения негласно признали прошлые ошибки и постепенно принялись за их исправление (под "гомократией" подразумеваю агрессивное порицание членами ЛГБТ-сообщества "Tbilisi Pride" гетеросексаульного большинства населения как "антизападного" и "отсталого"). Если "Революция иностранных агентов" от 7-9 марта захлебнётся окончательно, то до конца текущего года у власти исчезнут последние иллюзии о "благих намерениях" западных "друзей-партнёров" и рентабельности их помощи, а в Конституции отменят запись о евроатлантической интеграции Грузии как о "безальтернативном историческом выборе" разочарованных "европейскими демократическими ценностями" потомков Агмашенебели, Горгасали, Ираклия Второго и царицы Тамар. Власть неизбежно признает, что неограниченный информационный поток является признаком анархии, а не демократии, предусматривающей медиа-свободу. Соответственно, будет логично ограничить эфир телекомпаниям, где агенты иностранного влияния и просто шпионы западных спецслужб заняты идеологическими диверсиями и саботажем, провоцированием военных действий, разжиганием гражданской и межэтнической розни, а также подготовкой иностранной интервенции – пропагандой необходимости размещения в Грузии военных баз США или НАТО, что по сути одно и то же. Можно ли считать столь агрессивную редакционную политику грузинских антигосударственных частных телекомпаний лишь пропагандой и "мягкой силой"? Разве посредством этих телекомпаний, радикальной оппозиции и неправительственных организаций – нерушимый триумвират! – Запад не ведёт гибридную войну против Грузии?! Безусловно, ведёт, поэтому отключение эфира коллаборационистам – недостаточная мера, УК Грузии предусматривает за измену родине длительное тюремное заключение. Более адекватную меру ввели в России – сегодня, 18 апреля, Госдума РФ одобрила в третьем чтении пожизненное наказание за госизмену. Что это было? Почему на Западе хотят отставки грузинских властей?>>Повторяю: свержение нынешней власти "Грузинской мечты" и приход к власти радикальной оппозиции, которая на второй же день даст согласие открыть "Второй фронт" против России, являются лишь этапами одного Проекта, конечная цель которого – размещение на Чёрном море, в Грузии, военно-морской базы США/НАТО, а впоследствии – превращение Вазианской базы МО Грузии, где проходят международные учения НАТО, Совместного учебного центра НАТО в Крцаниси, где служат иностранные инструкторы, и других баз – в полноценные сухопутные и авиабазы США/НАТО. Вот главная причина, по которой, если даже власть и грузинский народ будут в сто раз резче, чем сегодня, выражать недовольство действиями и присутствием США в Грузии, даже если власть демонстративно не выполнит ни одно из двенадцати условий Еврокомиссии, всё равно США и Евросоюз не уйдут из Грузии, всё равно будут затаскивать Грузию в ЕС и НАТО, насильно предоставят Грузии статус кандидата в члены Евросоюза и План Действий По Членству в НАТО (Membership Action Plan – МАР). Есть, конечно, и другие причины – богатые запасы редких полезных ископаемых, о которых знает лишь ограниченный круг лиц, нефть и золото, богатейшие запасы высококачественной питьевой воды, дефицит которой испытывают многие страны мира, к примеру – Великобритания и Израиль. Но наиболее привлекательно геостратегическое месторасположение Грузии, по территории которой проходят транспортные и энергетические магистрали из Азии в Европу и которая имеет сухопутную и морскую границы с Россией. Однако западные авторы и киевские лоббисты вышеуказанного Проекта, плюс президент Зурабишвили, которая требует от руководителей грузинской власти "быть такими же героями, как Зеленский", а также местные исполнители в лице радикальной оппозиции и "гражданского сектора" испытывают большие затруднения уже на первом этапе под условным названием "Тбилисский майдан". И даже если в результате провокаций, организованных западными спецслужбами и политтехнологами, они смогут смоделировать гражданское противостояние и создать коалиционное правительство (что маловероятно), то перейти ко второму этапу и атаковать российскую армию в Абхазии и Цхинвали вряд ли успеют... К тому же не исключено, что в результате катарсиса правящей партии "Грузинская мечта" трансформируется в новую Коалицию партий-единомышленников, вернувшись к схеме 2012 года. Главное, чтобы среди них не было партий иностранных агентов, как тогда – "Республиканская" и подобные с рейтингом, как у нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили (то есть с низким). Поэтому считаю, что здравые силы в Парламенте Грузии обязательно вернут на рассмотрение Законопроект об иностранных агентах – точную копию американского FARA, и Парламент со второй попытки примет его вслед или чуть опередив Евросоюз и Канаду, даже не отсылая на суд Веницианской комиссии. Будет ли в Грузии госпереворот – ответ эксперта>>Полагаю, что по здравой логике до парламентских выборов 2024 года власть с опозданием должна выполнить народный заказ – аннулировать регистрацию радикальных партий с нацисткой идеологией. И уже сегодня власть должна избавиться от балласта прилипших к ней, как моллюски ко дну корабля, различных алчных "элит": медиа (дилетантских телекомпаний), псевдонаучных (самозваных экспертов), общественных (представителей поп-культуры). Готовые выполнить любой заказ, они дискредитируют власть куда больше, чем критика откровенных иностранных агентов в лице вышеупомянутого триумвирата. И тут власти придётся пожалеть, что все эти годы она дистанцировалась от бескорыстных патриотов, предпочтя коабитацию с богатыми перебежчиками из экс-правящей партии Саакашвили; что, опасаясь гнева Посольства США, остерегалась сотрудничать с профессионалами, которым чужды эпатаж и пиар, но все аналитические прогнозы которых материализовались. После этого грузинской власти уже несложно будет разобраться, кем и по каким мотивам всё, что в Грузии, прямо или косвенно, связано с Россией, целенаправленно дискредитировалось в глазах грузинского общества. Разобраться, что по сей день мешает Грузии "выехать на широкий мост Тбилиси-Москва" с двухсторонним движением, вынуждая грузин и русских добираться на встречу друг с другом "по просёлочным дорогам" до Женевы и Праги... Катарсис сегодня переживает и Россия, которая проходит через тяготы войны и самоочищение от толпы отщепенцев, которых она безоглядно лелеяла. Зато после этого в России, как и в Грузии, наступит небывалый ренессанс – думаю, что мы будем радоваться этому вместе. Но сегодня, повторяю, наши страны должны выиграть главный бой – с "пятой колонной", со скрывающимся под маской либерализма неонацизмом, хотя и либерал-глобализм для таких государств, как Россия и Грузия, является не меньшим вызовом. В Грузии хотели совершить попытку силовой смены власти – Лавров>>В этой связи не могу не отметить, что, судя по многочисленным политическим ток-шоу, появившимся на российском телевидении, в России нет ясного видения процессов, происходящих в Грузии. В частности, российское экспертное сообщество незаслуженно преуменьшает или преувеличивает значение фигуры Саакашвили на данном этапе. На самом деле Саакашвили должен благодарить Иванишвили, что сегодня находится в заключении в больнице – в полной безопасности, потому что как бывший фигурант вышеуказанного западного Проекта (военно-морская база США в Грузии) и по иным причинам он мог быть уничтожен его же "соратниками". Начну с иных причин: по сценарию, грузинской радикальной оппозиции и международной антироссийской коалиции нужен "флаг", которым должен стать мёртвый Саакашвили (живой Миша после всего, что было, на "флаг", миссию ну никак не тянет…). Сейчас идеологи цветных революций создают Саакашвили имидж гибнувшего за идеалы демократии борца международного масштаба, жертву, "павшую в неравной борьбе с Россией и Путиным" – единственная роль, в которой Миша может быть ещё чем-то полезен, особенно если здоровье подведет и он все-таки не выдержит. Есть и вторая причина, по которой "хороший Миша – мёртвый Миша": учитывая объём информации, которым владеет Саакашвили, живой он потенциально опасен – и для бывших единомышленников, и для США, и для Киева. Если Саакашвили окончательно убедится, что его бросили все – и ближайшие однопартийцы-соучастники, и спонсоры, и Запад, и Зеленский – то он может заговорить! Тогда мир узнает шокирующую информацию о торговле оружием как о главной причине военной авантюры августа 2008 года; об "откатах" Вашингтону и Брюсселю с послевоенной западной "помощи"; о преступной "киевской кухне", начиная с Евромайдана и по сей день (вот почему Зеленский периодически требует его отпустить, чем фиксирует свою поддержку: чтобы психанувший Саакашвили не открыл невзначай рот и не обличил его в фантастической коррупции). Мир узнает скандальные тайны о продажных западных дипломатах, конгрессменах и европарламентариях, о дяде и матери Саакашвили – об их работе на КГБ, на турецкую разведку, на ЦРУ, о связях с Гюлленом, а также о том, почему потомственным агентам, брату и сестре Аласания, живой Миша только в тягость. Коррумпированные дипломаты и конгрессмены, парламентарии и президенты, воры в законе и шпионы, жёны, любовницы, сумасшедшая семейка и наркотики – феерический хоровод персонажей в добровольных показаниях Саакашвили будет поистине достойным фильмов Феллини! Грузинские "коктейли Молотова" и искры несостоявшейся революции>>Сегодня Саакашвили уже знает, что операция по его возвращению в Грузию была организована бывшими грузинскими полицейскими, обязанными ему, и большими звёздами, и должностями на Украине, где успешно служат и по сей день. Своим арестом Саакашвили также "обязан" однопартийцам, которые опасаются, что Саакашвили упомянет их, если заговорит об убийстве премьера Жвания, академика Шарадзе, миллиардера Патаркацишвили и других многочисленных преступлениях нацрежима, счёт которым идёт на тысячи. Кто хорошо знает Саакашвили, понимает, что он не унесёт эти тайны с собой в могилу и может поведать их миру хотя бы ради собственного пиара. К тому же это шанс Саакашвили "на выход, с вещами": раскаяться в системных преступлениях – высший пиар-пилотаж… Но способен ли Саакашвили сегодня принять столь оригинальное и смелое решение ради собственного спасения и отмщения окружению за измену? Сохранил ли он прежний кураж? Ответить затрудняюсь, но будет очень эффектно, если Саакашвили перед президентскими выборами-2024 в США расскажет, как в 2009 году он, будучи президентом Грузии, пригласил в Тбилиси тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, чтобы обсудить долевое участие и другие детали строительства и эксплуатации глубоководного порта Анаклия – будущей военно-морской базы США на Чёрном море. Вот в чём, на самом деле, и заключается смысл лоббируемой Вашингтоном последние три года "Концепции региональной черноморской безопасности", по продвижению которой с правительством Грузии работала посол США Келли Дегнан – бывший советник Командующего ВМС США в Европе и Африке, контролирующая грузинскую морскую полицию и береговую охрану.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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2023

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, политика, грузия, арно хидирбегишвили, нато