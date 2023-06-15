https://sputnik-georgia.ru/20230615/posla-ssha-chasto-vvodyat-v-zabluzhdenie---lider-gruzinskoy-mechty-o-zakone-ob-oligarkhakh-278592999.html
Посла США часто вводят в заблуждение – лидер "Грузинской мечты" о законе об олигархах
Посла США часто вводят в заблуждение – лидер "Грузинской мечты" о законе об олигархах
После того как Венецианская комиссия обнародовала заключение по украинскому закону "О деолигархизации", власти Грузии вспомнили о заявлении посла США 15.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-15T00:54+0400
2023-06-15T00:54+0400
2023-06-15T01:02+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
келли дегнан
совет европы
венецианская комиссия
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Посла США Келли Дегнан кто-то вводит в заблуждение, и она распространяет неверную информацию, как это произошло в случае с украинской версией закона "О деолигархизации", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Дегнан в ноябре 2022 года заявила, что Украина отозвала свой закон "О деолигархизации" из Венецианской комиссии и заключений от Консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы на этом этапе не ожидается. До этого власти Грузии отказались отправить в комиссию грузинский аналог закона. А 13 июня 2023 года комиссия опубликовала заключение по украинскому закону, тем самым опровергнув заявление посла.Выяснилось, что эту ложь сказали послу, и после она ввела общество в заблуждение, отметил он.Папуашвили: заявление посла США об украинском законе усилило поляризацию в Грузии>>При этом Кобахидзе отметил, что это не первый случай подобного неправильного информирования посла США, и в качестве примера привел ситуацию, когда посол раскритиковала американскую версию закона об иностранном влиянии, назвав ее аналогом российского закона. По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на то время заявляла, что не будет отправлять Венецианской комиссии грузинскую версию закона, являющегося копией украинского, и намеревалась дождаться заключения по версии закона Украины.Заявление посла создало впечатление, что якобы власть проявляет упрямство и не представляет законопроект Венецианской комиссии, что вызвало критику со стороны оппозиции, заявил он.Грузинский законопроект "О деолигархизации"Парламент Грузии в конце ноября 2022 года принял решение отправить запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях. До этого в правящей партии заявляли, что собираются дождаться заключения Венецианской комиссии по украинскому закону, копией которого является принятая ими версия. Венецианская комиссия после изучения первоначальной грузинской версии заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека – начале преследования людей по политическому признаку и закон был доработан. Обновленный вариант был отправлен в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в середине апреля 2023 года. Деолигархизация по-грузински – как переработан законопроект>>В новом заключении Венецианской комиссии говорится, что доработанный законопроект "О деолигархизации" по-видимому отвечает большинству рекомендаций мартовского предварительного заключения 2023 года, тем не менее предпринятые по усовершенствованию законопроекта шаги никоим образом не устранили основной недостаток – персонифицированный подход. В связи с этим Венецианская комиссия рекомендовала властям Грузии придерживаться "системного подхода" – разработать корректирующее, дополнительное или вспомогательное законодательство или меры, которые среди прочего включают разработку и внедрение эффективной политики в области конкуренции, усиление борьбы с коррупцией на высоком уровне, поддержание прозрачности и подотчетности в сфере государственных закупок, укрепление плюрализма СМИ и прозрачности владения СМИ и т. д. Между тем деолигархизация является одной из рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Пункт о деолигархизации в перечне условий Еврокомиссии, которые должна выполнить Грузия для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, выглядит следующим образом: реализовать приверженность деолигархизации, устранив чрезмерное влияние корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, келли дегнан, совет европы, венецианская комиссия, грузинская мечта
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, келли дегнан, совет европы, венецианская комиссия, грузинская мечта
Посла США часто вводят в заблуждение – лидер "Грузинской мечты" о законе об олигархах
00:54 15.06.2023 (обновлено: 01:02 15.06.2023)
После того как Венецианская комиссия обнародовала заключение по украинскому закону "О деолигархизации", власти Грузии вспомнили о заявлении посла США
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Посла США Келли Дегнан кто-то вводит в заблуждение, и она распространяет неверную информацию, как это произошло в случае с украинской версией закона "О деолигархизации", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Дегнан в ноябре 2022 года заявила, что Украина отозвала свой закон "О деолигархизации" из Венецианской комиссии и заключений от Консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы на этом этапе не ожидается. До этого власти Грузии отказались отправить в комиссию грузинский аналог закона. А 13 июня 2023 года комиссия опубликовала заключение по украинскому закону, тем самым опровергнув заявление посла.
"К сожалению, кто-то очень часто вводит посла в заблуждение, и в этом случае эта неверная информация была распространена от нее. Сейчас Украина получила заключение в связи с этим законом, соответственно, подтвердилось, что информация была неправильной", – сказал Кобахидзе.
Выяснилось, что эту ложь сказали послу, и после она ввела общество в заблуждение, отметил он.
При этом Кобахидзе отметил, что это не первый случай подобного неправильного информирования посла США, и в качестве примера привел ситуацию, когда посол раскритиковала американскую версию закона об иностранном влиянии, назвав ее аналогом российского закона.
По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на то время заявляла, что не будет отправлять Венецианской комиссии грузинскую версию закона, являющегося копией украинского, и намеревалась дождаться заключения по версии закона Украины.
Заявление посла создало впечатление, что якобы власть проявляет упрямство и не представляет законопроект Венецианской комиссии, что вызвало критику со стороны оппозиции, заявил он.
Грузинский законопроект "О деолигархизации"
Парламент Грузии в конце ноября 2022 года принял решение отправить запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях.
До этого в правящей партии заявляли, что собираются дождаться заключения Венецианской комиссии по украинскому закону, копией которого является принятая ими версия.
Венецианская комиссия после изучения первоначальной грузинской версии заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека – начале преследования людей по политическому признаку и закон был доработан. Обновленный вариант был отправлен в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в середине апреля 2023 года.
В новом заключении Венецианской комиссии говорится, что доработанный законопроект "О деолигархизации" по-видимому отвечает большинству рекомендаций мартовского предварительного заключения 2023 года, тем не менее предпринятые по усовершенствованию законопроекта шаги никоим образом не устранили основной недостаток – персонифицированный подход.
В связи с этим Венецианская комиссия рекомендовала властям Грузии придерживаться "системного подхода" – разработать корректирующее, дополнительное или вспомогательное законодательство или меры, которые среди прочего включают разработку и внедрение эффективной политики в области конкуренции, усиление борьбы с коррупцией на высоком уровне, поддержание прозрачности и подотчетности в сфере государственных закупок, укрепление плюрализма СМИ и прозрачности владения СМИ и т. д.
Между тем деолигархизация является одной из рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
Пункт о деолигархизации в перечне условий Еврокомиссии, которые должна выполнить Грузия для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, выглядит следующим образом: реализовать приверженность деолигархизации, устранив чрезмерное влияние корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни.