https://sputnik-georgia.ru/20230605/telekanal-eks-ministra-oborony-gruzii-zaplatit-lobbistskoy-kompanii-iz-ssha-420-tys-278285049.html

Телеканал экс-министра обороны Грузии заплатит лоббистской компании из США $420 тыс.

Телеканал экс-министра обороны Грузии заплатит лоббистской компании из США $420 тыс.

Министр обороны времен президентства Саакашвили, заочно осужденный в Грузии за растрату, является владельцем оппозиционного канала 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T13:07+0400

2023-06-05T13:07+0400

2023-06-05T13:30+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Оппозиционный телеканал "Формула", основателем которого является экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, оформил контракт с американской лоббистcкой компанией в общей сложности на сумму 420 тысяч долларов, сказано в публикации департамента юстиции США. "Формула" – это один из трех оппозиционных телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". В правящей партии уже давно заявляют, что "Нацдвижение" финансирует Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Согласно документу, опубликованному департаментом юстиции США, лоббистская компания, среди прочего, будет предоставлять информацию о ситуации, создавшейся вокруг "Формулы", американским СМИ, аналитическим центрам и организациям, продвигая интересы телеканала. Конкретно о какой информации идет речь на данном этапе неизвестно. Кезерашвили финансирует ТВ "Формула" на кровавые деньги – Кобахидзе>>Контракт оформлен на 12 месяцев и вступает в силу с даты подписания. Оплата за услугу будет производитmся четырьмя платежами по 105 тысяч долларов. Документ оформлен 21 мая 2023 года, его подписал директор телеканала "Формула" Зураб Гумбаридзе. В середине апреля Кезерашвили заявил, что решил передать половину своей доли в "Формуле" коллективу, тем самым отказавшись от контрольного пакета. Этому предшествовало журналистское расследование британской вещательной корпорации ВВС, согласно которому Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, доход которых превысил 1 миллиард долларов. Телеканалом "Формула" владеют пять человек. На сегодняшний день доля Кезерашвили составляет 51%. По 12,25% у Михаила Мшвилдадзе, Ираклия Сагинадзе, Зураба Гумбаридзе и Георгия Липонава. Несмотря на отказ от части своей доли, известно, что Кезерашвили намерен продолжить оказывать телеканалу финансовую помощь. Кто такой Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. Скандальное расследованиеСогласно разработанной мошеннической схеме, европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. Журналистское расследование BBC включает интервью с жертвами преступной схемы и бывшими сотрудниками компаний, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров. Британский вещатель утверждает, что располагает аудиозаписью беседы сотрудника колл-центра с пенсионером под названием "Уильям Швеция обманут", которую компания до сих пор использует на тренингах новых сотрудников. Премьер предупредил европейских партнеров Грузии насчет Кезерашвили >>BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". Одна из инвестиционных компаний из этой группы даже спонсировала испанский футбольный клуб и размещала рекламу в крупных газетах, тем самым завоевывая доверие потенциальных инвесторов. По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. Экс-глава Минобороны Грузии атаковал BBC, но купить суд ему не удастся – Кобахидзе>>BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Кроме того, несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный почтовый сервер, которым пользовались исключительно компании "группы Милтон". Его венчурная фирма Infinity VC владела брендингом и веб-доменами компаний, которые предоставляли мошенникам технологии торговых платформ. Кезерашвили также владеет офисным зданием в Киеве, в котором располагался как мошеннический колл-центр EverFX, так и технические фирмы, поставлявшие программное обеспечение, офисы, в которых полиция провела обыск в ноябре 2022 года. Более того, Кезерашвили часто рекламировал мошеннические торговые платформы в своих личных аккаунтах в социальных сетях. Сам Кезерашвили отрицает свою причастность к международной мошеннической схеме, о которой говорится в журналистском расследовании BBC. По его Кезерашвили, обвинения об его связи с т. н. колл-центрами является частью клеветнической кампании, которую нынешние власти проводят против него с 2012 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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