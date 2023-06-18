https://sputnik-georgia.ru/20230618/riski-reproduktivnoy-meditsiny---poyasnenie-zamglavy-minzdrava-gruzii-278686281.html

Риски репродуктивной медицины - пояснение замглавы Минздрава Грузии

Риски репродуктивной медицины - пояснение замглавы Минздрава Грузии

Важно, чтобы репродуктивная медицина была бескорыстной, а не приносила коммерческую выгоду, считает замминистра 18.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-18T23:43+0400

2023-06-18T23:43+0400

2023-06-18T23:43+0400

грузия

общество

новости

суррогатное материнство в грузии

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Отсутствие регуляций в сфере репродуктивной медицины в Грузии может привести к большим рискам, рассказала замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. Иностранцы больше не смогут воспользоваться услугами суррогатного материнства в Грузии заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства 12 июня. Кроме суррогатного материнства, для иностранцев вводятся ограничение на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). По словам Габуния, репродуктивная медицина стала быстро и бесконтрольно развиваться. Вот почему важно, чтобы она была бескорыстной, а не приносила коммерческую выгоду. "Эта услуга с первых же этапов внедрения превратилась в самое коммерческое направление медицины. Репродукция при помощи медицины должна быть исключительно бескорыстной. В случае коммерческого интереса есть риск нарушения прав человека, влияние на его решение", - сказала Габуния. Суррогатное материнство не должно быть бизнесом в Грузии – замглавы Минздрава >>По ее словам, в некоторых странах суррогатное материнство является бескорыстным, альтруистическим пожертвованием, европейская директива предусматривает только возмещение расходов, связанных неудобствами. "Мы, в соответствии с Европейским соглашением об ассоциации, несем прямое обязательство по регулированию отрасли", - сказала Тамар Габуния. Как отметила замминистра, когда ребенок, рожденный с помощью вспомогательной репродукции для иностранных граждан, покидает Грузию, страна больше не может нести за него ответственность, что может нести определенные репутационные риски на международном уровне. Правила искусственного оплодотворения и суррогатного материнства ужесточат в Грузии >> По словам Габуния, сегодня в Сети можно встретить много рекламы, где суррогатное материнство оплачивается 25 тысячами долларов. "Реклама будет однозначно запрещена, министерство берет на себя функцию центрального органа контроля, что информация о репродукционных услугах при помощи медицины распространялась только министерством", - сказала Тамар Габуния. Большее количество граждан Грузии получат возможность безопасного получения указанной услуги, считает она.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, суррогатное материнство в грузии, министерство здравоохранения грузии