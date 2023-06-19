https://sputnik-georgia.ru/20230619/grazhdan-gruzii-ispolzuyut-v-nepravilnykh-tselyakh--ministr-o-surrogatnom-materinstve-278714339.html

Граждан Грузии используют в неправильных целях – министр о суррогатном материнстве

Граждан Грузии используют в неправильных целях – министр о суррогатном материнстве

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Граждан Грузии используют в неправильных целях, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили, комментируя решение правительства... 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T18:07+0400

2023-06-19T18:07+0400

2023-06-19T18:13+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Граждан Грузии используют в неправильных целях, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили, комментируя решение правительства запретить использовать услуги суррогатного материнства для иностранных граждан. С января 2024 года искусственное оплодотворение in vitro и использование услуг суррогатных матерей в Грузии будет доступно только для граждан страны. Донорами или суррогатными матерями в Грузии можно будет быть только бескорыстно. За это нельзя будет брать компенсацию. Исключением будут лишь расходы на беременность и роды. Министр уверен, что законопроект "О репродукции с помощью медицины" важен и в плане улучшения демографического положения в стране, и он касается не только суррогатного материнства, но и всех вопросов, связанных с репродуктивным здоровьем. Азарашвили не исключил, что парламент рассмотрит этот законопроект в ускоренном порядке. Риски репродуктивной медицины – пояснение замглавы Минздрава Грузии>>Кроме того, по словам министра, необходимо ограничить любые действия, которые связаны с высокими рисками как в плане усыновления, так и в плане торговли органами. "Любую такую возможность ведения неправильного бизнеса мы должны ограничить, запретить, и, если будет нужно, такие клиники или центры должны быть закрыты", – подчеркнул Азарашвили, пояснив, что под понятием "неправильный бизнес" он подразумевает работу клиник без всяких регуляций и контроля. При этом Азарашвили отметил, что правительство действует исходя из интересов граждан и страны. Суррогатное материнство не должно быть бизнесом в Грузии – замглавы Минздрава >>Азарашвили сообщил, что будут созданы реестры для точного учета доноров и суррогатных матерей. По словам Азарашвили, данный процесс целиком и полностью будет под контролем государства, чтобы спустя годы не получить очень серьезные последствия.Законопроект "О репродукции с помощью медицины", подготовленный с помощью экспертов и представителей отрасли, уже поступил в парламент. Ранее глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что данное направление в Грузии не регулировалось, что могло привести к случаям торговли детьми или торговле органами, а также невозможно было отследить, куда отправляли детей. Кроме того, согласно изменениям в законодательстве, в Грузии запретят рекламу, связанную с суррогатным материнством и искусственным оплодотворением. Что касается статистических данных, то, по словам министра, пять лет назад в Грузии было около тысячи случаев как суррогатного материнства, так и донорства в год, а сейчас – более 2 тысяч. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав