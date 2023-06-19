https://sputnik-georgia.ru/20230619/narusheniya-vyyavleny-v-95-reanimatsionnykh-otdeleniy-v-gospitalyakh-gruzii---agentstvo--278689121.html

Нарушения выявлены в 95% реанимационных отделений в госпиталях Грузии

Нарушения выявлены в 95% реанимационных отделений в госпиталях Грузии

Правительство Грузии планирует принять закон, который позволит оперативно реагировать на нарушения в медицинской сфере 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T10:55+0400

2023-06-19T10:55+0400

2023-06-19T11:25+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн— Sputnik. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности проверило реанимационные отделения в 107 госпиталях Грузии, из них в 105 выявили различные нарушения, сообщает телекомпания "Имеди".Несмотря на то, что 95% проверенных клиник нарушают стандарты, сейчас в Грузии не существует эффективного механизма контроля за ситуацией. К примеру, при нарушении правил стерилизации штраф составляет максимум 10 тысяч лари. Правительство планирует вдвое увеличить штрафы за нарушения в медицинской и фармацевтической сферах.Новшество в законе позволит Агентству регулирования медицинской деятельности проверять клиники напрямую, без обращения в суд за разрешением.Соответствующая законодательная инициатива уже принята парламентом в первом чтении.Основной функцией Агентства регулирования является защита безопасности пациента и его интересов. В данное время, когда жалоба пациента или члена его семьи поступает в регулирующий орган, орган должен обратиться в суд, отмечают в ведомстве. Заявка обрабатывается в течение 72 часов. В некоторых случаях клиника обращается в апелляционный суд, что требует определенного времени. За это время есть обоснованные сомнения в том, что документация или другие виды доказательств могли каким-то образом измениться, заявили ранее в Минздраве страны. Изменения дадут возможность оперативно реагировать на обращения, в том числе при помощи соцсетей. Бизнес-ассоциация Грузии призывает не ужесточать правила контроля в сфере медицины>>Между тем в Бизнес-ассоциации Грузии считают, что внедрение радикальных изменений в законодательство, регулирующее медицинcкую сферу, без предварительного согласования с бизнесом может таить в себе угрозы.Ассоциация считает, что запланированные изменения в Закон "О здравоохранении", Закон "О предпринимательской деятельности" и Кодекс об административных правонарушениях, предполагающие расширение полномочий контролирующего органа и ориентированные на упрощение администрирования и устранение погрешностей, на практике могут вызвать ряд проблем.Новые правила контроляСогласно законопроекту, штраф за медицинскую деятельность без наличия разрешения составит 20 тысяч лари вместо 10 тысяч. Медицинская деятельность без государственного сертификата будет грозить штрафом суммой 2 тысячи лари вместо 1 тысячи.Проблемы пациентов в Грузии будут решать незамедлительно>>Кроме того, увеличиваются штрафы за умышленное повреждение печати (пломбы), поставленной органом государственного контроля в медико-фармацевтической сфере, или воспрепятствование надзору за конкретные действия.В частности, умышленное повреждение печати влечет наложение штрафа в размере 4 тысяч лари, а повторное нарушение – 8 тысяч лари. Действующий штраф – от 1,5 до 2,5 тысячи лари.Воспрепятствование осуществлению обязанностей должностного лица или уполномоченного органа госконтроля и надзора в медицинской и фармацевтической сферах влечет наложение штрафа в размере 4 тысяч лари.Невыполнение разрешительных условий для осуществления медицинской деятельности будет оштрафовано на сумму не более 15 тысяч лари вместо 10 тысяч.Несоблюдение технического регламента медицинской деятельности повышенной опасности влечет наложение штрафа в соответствии с условиями нарушения, но не более 5 тысяч лари. Сегодня сумма штрафа составляет от 200 до 500 лари. При повторном нарушении штраф будет вдвое больше.Увеличение штрафов должно способствовать безопасности пациентов в Грузии – Габуния>>Медицинская деятельность повышенной опасности без обязательного уведомления министерства или деятельность, осуществляемая на основании такого уведомления в случае приостановления права на деятельность, влечет наложение штрафа в размере 2 тысяч лари вместо 1 тысячи.Нарушение правил оформления медицинской документации юридическим лицом, оказывающим медицинские услуги (если это не является условием лицензии/разрешения/технического регламента) влечет наложение штрафа в размере 1 тысячи лари (вместо нынешних 300-500 лари). То же действие, совершенное повторно, влечет наложение штрафа в размере 2 тысяч лари.Нарушение медицинским учреждением или работниками здравоохранения норм несовместимости интересов, предусмотренных Законом "Об общественном здоровье", при исполнении ими своих профессиональных обязанностей влечет наложение штрафа на медицинское учреждение или работников здравоохранения в размере 2 тысяч лари, вместо нынешних 1 тысячи лари.То же действие, совершенное повторно, влечет наложение штрафа на медицинское учреждение или медицинский персонал в размере 4 тысяч лари вместо нынешних 2 тысяч.Согласно тому же законопроекту, нарушение правил назначения фармацевтического продукта, относящегося к первой группе Закона "О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности", влечет наложение штрафа в размере 1 тысячи лари (вместо нынешнего – 500 лари).Нарушение правил назначения и отпуска фармацевтических продуктов, относящихся к первой группе согласно закону "О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности", влечет наложение штрафа в размере 500 лари вместо действующего – 200 лари.Помимо увеличения указанных штрафов, согласно проекту поправок, Агентству по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности совместно с судом будет предоставлена возможность составления протокола и рассмотрения дела по этим нарушениям.Кроме того, предусмотрена возможность выписывать электронные штрафы при рассмотрении агентством дел об административных правонарушениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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