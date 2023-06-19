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Верховный суд Грузии оставил Нику Гварамия в заключении

Верховный суд Грузии оставил Нику Гварамия в заключении

Суды обеих инстанций признали Гварамия виновным в злоупотреблении полномочиями по двум эпизодам дела 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T19:54+0400

2023-06-19T19:54+0400

2023-06-19T20:24+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Верховный суд Грузии оставил в силе решение Тбилисского апелляционного суда по делу гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, приговоренного к трем годам и шести месяцам тюрьмы. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари. Тбилисский городской суд вынес приговор Гварамия 16 мая 2022. Сторона защиты обжаловала решение в Тбилисском апелляционном суде, который 2 ноября 2022 года оставил решение первой инстанции в силе. Адвокаты подали жалобу в Верховный суд, который 19 июня признал жалобу неприемлемой. "Принципиально неприемлемо" – глава "Грузинской мечты" о помиловании Гварамия >>Суды обеих инстанций признали Гварамия виновным в злоупотреблении полномочиями по двум эпизодам дела. Разница лишь в том, что апелляционный суд ужесточил наказание по одному из эпизодов – штраф в 50 тысяч лари изменил на лишение свободы на 3,5 года. Но в виду того, что наказание по второму эпизоду также 3,5 года, согласно грузинскому законодательству, окончательное наказание осталось неизменным. Сторона обвинения настаивала на том, что Гварамия виновен по четырем статьям УК Грузии: "Коммерческий подкуп"; "Легализация незаконных доходод"; "Противоправное присвоение или растрата чужих вещей либо имущественных прав"; "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". Президента Грузии просят помиловать Нику Гварамия>>Журналисты телеканала "Мтавари архи" и оппозиционеры уверены, что это политически мотивированное решение. В правящей партии не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл. Детали дела Дело касается события до июля 2019 года, когда Гварамия занимал пост гендиректора рейтингового, на то время оппозиционного "Рустави 2". В июле 2019 года телеканал сменил владельцев. Согласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала. С января по август 2015 года Гварамия требовал от "Интер медиа плюс" 90-95% дохода от проданного рекламного времени, а после того, как 5 августа Халваши заявил о своих правах на телеканал, от "Интер медиа плюс" начали требовать лишь минимально необходимые для существования "Рустави 2" суммы. Где Гварамия и где европейское будущее Грузии, или вариации на тему политкорректности >>В результате доход "Рустави 2" от аналогичных услуг в 2015 году оказался на 6 763 509 лари меньше, чем годом ранее. Согласно второму эпизоду дела, в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре Порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2". Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании. Помимо этого бартера, Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра Порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ника гварамия, тбилисский апелляционный суд, тбилисский городской суд