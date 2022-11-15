https://sputnik-georgia.ru/20221115/gde-gvaramiya-i-gde-evropeyskoe-buduschee-gruzii-ili-variatsii-na-temu-politkorrektnosti-272214428.html
Где Гварамия и где европейское будущее Грузии, или вариации на тему политкорректности
Где Гварамия и где европейское будущее Грузии, или вариации на тему политкорректности
Бесспорно, не в меру эксцентричная манера поведения бывшего гендиректора "ТВ Мтавари" давно уже стала притчей во языцех, однако, по мнению ряда экспертов... 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T19:58+0400
2022-11-15T19:58+0400
2022-11-15T20:25+0400
грузия
политика
ника гварамия
нино бурджанадзе
европарламент
тбилисский апелляционный суд
европейская народная партия
единое нацдвижение
грузинская мечта
колумнисты
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Назвать Нику Гварамия позором грузинской журналистики и демократии ("Сакартвелос Республика, 4-6.11) – воспринимается как аргумент в ответ на критику Европарламента. Во всяком случае, с точки зрения воинствующего популизма. Европарламентарии, как и следовало ожидать, сочли недемократичным решение Тбилисского апелляционного суда оставить Гварамия в заключении. Хотя, похоже, в недостаточной степени учли, что выходки Гварамия всегда коробили значительную часть грузинской общественности.Евродепутаты едва ли не открытым текстом потребовали его освобождения, и правящая команда не преминула этим воспользоваться, дезавуировав критику в свой адрес. Более того, некоторые солидные эксперты сочли такую позицию как скрытую поддержку радикальной оппозиции. Часть аналитиков усмотрела в ней происки Европейской народной партии, издавна связанной с "Нацдвижением" и, как утверждают некоторые, очень негативно настроенной против "Мечты". Однако не следует забывать, что критические резолюции по Грузии поддерживались большинством европарламентариев, а значит, и субъективный фактор здесь не главный.Если попытаться взглянуть на проблему пошире, нетрудно уловить качественное расхождение уже в исходных мотивах местных и европейских оценок. Представители грузинской власти и издания, разделяющие ее позицию, явно выказывают отношение к Гварамия как к конкретной личности, совершившей правонарушение. Европейцы же, судя по обнародованным формулировкам, смотрят на это дело иначе, воспринимая его как серьезный правовой и политический прецедент.Признаемся положа руку на сердце: как бы власть не отрицала политической составляющей дела Гварамия, даже те, кто хотел бы ей поверить, в глубине души понимают, что это не так. Мотивы присутствуют вне всяких сомнений. Вопрос ведь не в том, нравится ли кому-то Гварамия как журналист? Хотите – как радикальный политик?! Суть не в юридических заковырках уголовного дела, не особо ясным для обывателей и даже коллег, критически настроенным по отношению к фигуранту. И даже не в том, что, как справедливо считают многие, основателю и владельцу популярного телеканала не пристало политически эпатировать общественность...Моменты эти сугубо эмоциональные. Слава богу, остались в далеком детстве моего поколения времена, когда намертво соединенный проводами с радиостанцией репродуктор дни напролет вещал, никому не оставляя выбора. Сегодня каждый сам вправе решать, что слушать – что нет, что хвалить, а чем возмущаться. И за исключением конкретно оговоренных в законодательстве моментов, как, скажем, пропаганда насилия или провоцирование межнациональной розни, все остальное к компетенции уголовного суда отношения не имеет.Убедительный и универсальный оценочный критерий предлагает с этой целью эксперт Тенгиз Пхаладзе ("Квирис палитра", 7-13.11). Вынес бы суд столь строгий приговор в отношении Гварамия, если бы не был политически активной фигурой, – справедливо спрашивает Пхаладзе. Больше того, стали бы, вообще, в этом случае заводить против него уголовное дело?!.Все познается в сравнении, а однозначного ответа на эти вопросы, к сожалению, нет, и европейские партнеры прекрасно это понимают. Грузинская политэлита совершенно не ориентирована на главные темы, зациклившись на собственных узкопартийных интересах. Именно в этом видят европейцы проблему Грузии, и дело Гварамия – лишь наглядная иллюстрация такого порочного стиля.Подмена уголовной ответственности политической, и наоборот, подрывает государственные устои и часто потакает безнаказанности. Этому есть убедительные подтверждения, иногда трагические. До сих пор остаются невыясненными обстоятельства жесточайшего разгона митинга 7 ноября 2007 года. Вместо расследования Саакашвили попросту ушел в отставку, прикрывшись мантией ответственного правителя, а затем путем подкупа и сговора (бытует обоснованное подозрение на сей счет) "выиграл" внеочередные президентские выборы ("Версия", 9-15.11).Нино Бурджанадзе, бывшая на тот момент вторым лицом в государстве, не просто оправдала с высокой парламентской трибуны происшедшее, но и с гордостью заявила, что государство состоялось… При этом сегодня Бурджанадзе не скрывает амбиций на звание едва ли не главного оппозиционера и… борца за справедливость.Несчастной "жертвой власти" (и прошлой, и нынешней) не без успеха удавалось выводить себя и Ираклию Окруашвили. Однажды его арест, как ни парадоксально, привел даже к массовому протесту. Между тем, именно в бытность Окруашвили главой МВД полиция расстреляла на улице без суда и следствия Буту Робакидзе ("Версия").Заметим, что и многие представители европейских структур не всегда держат себя непредвзято. Фактически под их давлением в качестве политического инструмента был использован находящийся в руках президента страны институт помилования, когда были выпущены на свободу приговоренные к тюремному сроку Гиги Угулава и Ираклий Окруашвили.Сегодня нечто в таком же роде затевается вокруг отбывающего наказание Михаила Саакашвили. А вопрос помилования Ники Гварамия, можно сказать, поставлен открыто. Саломе Самадашвили с молчаливой поддержки европейских партнеров официально обратилась к президенту с просьбой использовать свои полномочия ("Резонани", 4.11).Не будучи юристом, не берусь судить о вынесенных судебных решениях по существу, тем более, что за обвиняемыми сохраняется возможность их оспорить. Однако одно очевидно: помилование – это раскаяние. Но согласится ли Ника Гварамия признать вину, чтобы его можно было помиловать в соответствии буквой закона? По последним его заявлениям такого не скажешь.И хоть Грузия по уровню IQ оказалась где-то рядом с Соломоновыми Островами, не требуется особого интеллекта, чтобы разобраться, кто куда клонит и почему. Ту же деолигархизацию некоторые влиятельные европарламентарии явно стремятся направить не на борьбу с олигархией, а на то, чтобы создать в законе лазейку, кого в ней обвинить, а кого нет. И все это настораживает общество.Иной раз возникает ощущение, будто Европарламент и Евросоюз затеяли игру в плохого следователя и судью чуть помягче. Скажем, понятно, что по большому счету Грузия пока не дотягивает до статуса кандидата в члены Евросоюза. Но когда это вопиюще несправедливо выгляди на фоне тех, кому его предоставили, в обществе, прямо скажем, возникает не слишком здоровый настрой.Это дало основание политологу Рамазу Сакваелидзе усомниться в искренности евродепутатов. Непонятно, чего они добиваются: заставляют предпринять реальные шаги по выполнению ими же данных рекомендаций или ищут предлог, чтобы снова нам в статусе отказать? Понимая при этом, как считает эксперт, что непредоставление статуса может быть воспринята грузинским обществом как скрытая поддержка "Нацдвижения" ("Резонанси", 11.10).Обидно, конечно, что кое-кто в Европе увязывает европейское будущее Грузии с Никой Гварамия, но еще обидней, когда европейские принципы в рекомендациях самих же европейских политиков обрастают двояким толкованием.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-georgia.ru/20221109/obektivnost-ili-absurd-kak-v-gruzii-otsenili-otchet-komiteta-evroparlamenta-272048593.html
https://sputnik-georgia.ru/20221107/evroparlamentarii-prizvali-prezidenta-gruzii-pomilovat-gvaramiya-272003128.html
https://sputnik-georgia.ru/20221103/oppozitsiya-spekuliruet-delom-gvaramiya---kobakhidze-271897840.html
https://sputnik-georgia.ru/20221103/obrazovanie-po-gruzinski-i-po-suschestvu-chto-meshaet-gruzinam-znat-bolshe-271907775.html
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грузия, политика, ника гварамия, нино бурджанадзе, европарламент, тбилисский апелляционный суд, европейская народная партия, единое нацдвижение, грузинская мечта, колумнисты
грузия, политика, ника гварамия, нино бурджанадзе, европарламент, тбилисский апелляционный суд, европейская народная партия, единое нацдвижение, грузинская мечта, колумнисты
Где Гварамия и где европейское будущее Грузии, или вариации на тему политкорректности
19:58 15.11.2022 (обновлено: 20:25 15.11.2022)
Бесспорно, не в меру эксцентричная манера поведения бывшего гендиректора "ТВ Мтавари" давно уже стала притчей во языцех, однако, по мнению ряда экспертов, низкий уровень политической культуры – это серьезная проблема для всей местной элиты
Назвать Нику Гварамия позором грузинской журналистики и демократии ("Сакартвелос Республика, 4-6.11) – воспринимается как аргумент в ответ на критику Европарламента. Во всяком случае, с точки зрения воинствующего популизма. Европарламентарии, как и следовало ожидать, сочли недемократичным решение Тбилисского апелляционного суда оставить Гварамия в заключении. Хотя, похоже, в недостаточной степени учли, что выходки Гварамия всегда коробили значительную часть грузинской общественности.
Евродепутаты едва ли не открытым текстом потребовали его освобождения, и правящая команда не преминула этим воспользоваться, дезавуировав критику в свой адрес. Более того, некоторые солидные эксперты сочли такую позицию как скрытую поддержку радикальной оппозиции. Часть аналитиков усмотрела в ней происки Европейской народной партии, издавна связанной с "Нацдвижением" и, как утверждают некоторые, очень негативно настроенной против "Мечты". Однако не следует забывать, что критические резолюции по Грузии поддерживались большинством европарламентариев, а значит, и субъективный фактор здесь не главный.
Если попытаться взглянуть на проблему пошире, нетрудно уловить качественное расхождение уже в исходных мотивах местных и европейских оценок. Представители грузинской власти и издания, разделяющие ее позицию, явно выказывают отношение к Гварамия как к конкретной личности, совершившей правонарушение. Европейцы же, судя по обнародованным формулировкам, смотрят на это дело иначе, воспринимая его как серьезный правовой и политический прецедент.
Признаемся положа руку на сердце: как бы власть не отрицала политической составляющей дела Гварамия, даже те, кто хотел бы ей поверить, в глубине души понимают, что это не так. Мотивы присутствуют вне всяких сомнений. Вопрос ведь не в том, нравится ли кому-то Гварамия как журналист? Хотите – как радикальный политик?! Суть не в юридических заковырках уголовного дела, не особо ясным для обывателей и даже коллег, критически настроенным по отношению к фигуранту. И даже не в том, что, как справедливо считают многие, основателю и владельцу популярного телеканала не пристало политически эпатировать общественность...
Моменты эти сугубо эмоциональные. Слава богу, остались в далеком детстве моего поколения времена, когда намертво соединенный проводами с радиостанцией репродуктор дни напролет вещал, никому не оставляя выбора. Сегодня каждый сам вправе решать, что слушать – что нет, что хвалить, а чем возмущаться. И за исключением конкретно оговоренных в законодательстве моментов, как, скажем, пропаганда насилия или провоцирование межнациональной розни, все остальное к компетенции уголовного суда отношения не имеет.
Убедительный и универсальный оценочный критерий предлагает с этой целью эксперт Тенгиз Пхаладзе ("Квирис палитра", 7-13.11). Вынес бы суд столь строгий приговор в отношении Гварамия, если бы не был политически активной фигурой, – справедливо спрашивает Пхаладзе. Больше того, стали бы, вообще, в этом случае заводить против него уголовное дело?!.
Все познается в сравнении, а однозначного ответа на эти вопросы, к сожалению, нет, и европейские партнеры прекрасно это понимают. Грузинская политэлита совершенно не ориентирована на главные темы, зациклившись на собственных узкопартийных интересах. Именно в этом видят европейцы проблему Грузии, и дело Гварамия – лишь наглядная иллюстрация такого порочного стиля.
Подмена уголовной ответственности политической, и наоборот, подрывает государственные устои и часто потакает безнаказанности. Этому есть убедительные подтверждения, иногда трагические. До сих пор остаются невыясненными обстоятельства жесточайшего разгона митинга 7 ноября 2007 года. Вместо расследования Саакашвили попросту ушел в отставку, прикрывшись мантией ответственного правителя, а затем путем подкупа и сговора (бытует обоснованное подозрение на сей счет) "выиграл" внеочередные президентские выборы ("Версия", 9-15.11).
Нино Бурджанадзе, бывшая на тот момент вторым лицом в государстве, не просто оправдала с высокой парламентской трибуны происшедшее, но и с гордостью заявила, что государство состоялось… При этом сегодня Бурджанадзе не скрывает амбиций на звание едва ли не главного оппозиционера и… борца за справедливость.
Несчастной "жертвой власти" (и прошлой, и нынешней) не без успеха удавалось выводить себя и Ираклию Окруашвили. Однажды его арест, как ни парадоксально, привел даже к массовому протесту. Между тем, именно в бытность Окруашвили главой МВД полиция расстреляла на улице без суда и следствия Буту Робакидзе ("Версия").
Заметим, что и многие представители европейских структур не всегда держат себя непредвзято. Фактически под их давлением в качестве политического инструмента был использован находящийся в руках президента страны институт помилования, когда были выпущены на свободу приговоренные к тюремному сроку Гиги Угулава и Ираклий Окруашвили.
Сегодня нечто в таком же роде затевается вокруг отбывающего наказание Михаила Саакашвили. А вопрос помилования Ники Гварамия, можно сказать, поставлен открыто. Саломе Самадашвили с молчаливой поддержки европейских партнеров официально обратилась к президенту с просьбой использовать свои полномочия ("Резонани", 4.11).
Не будучи юристом, не берусь судить о вынесенных судебных решениях по существу, тем более, что за обвиняемыми сохраняется возможность их оспорить. Однако одно очевидно: помилование – это раскаяние. Но согласится ли Ника Гварамия признать вину, чтобы его можно было помиловать в соответствии буквой закона? По последним его заявлениям такого не скажешь.
И хоть Грузия по уровню IQ оказалась где-то рядом с Соломоновыми Островами, не требуется особого интеллекта, чтобы разобраться, кто куда клонит и почему. Ту же деолигархизацию некоторые влиятельные европарламентарии явно стремятся направить не на борьбу с олигархией, а на то, чтобы создать в законе лазейку, кого в ней обвинить, а кого нет. И все это настораживает общество.
Иной раз возникает ощущение, будто Европарламент и Евросоюз затеяли игру в плохого следователя и судью чуть помягче. Скажем, понятно, что по большому счету Грузия пока не дотягивает до статуса кандидата в члены Евросоюза. Но когда это вопиюще несправедливо выгляди на фоне тех, кому его предоставили, в обществе, прямо скажем, возникает не слишком здоровый настрой.
Это дало основание политологу Рамазу Сакваелидзе усомниться в искренности евродепутатов. Непонятно, чего они добиваются: заставляют предпринять реальные шаги по выполнению ими же данных рекомендаций или ищут предлог, чтобы снова нам в статусе отказать? Понимая при этом, как считает эксперт, что непредоставление статуса может быть воспринята грузинским обществом как скрытая поддержка "Нацдвижения" ("Резонанси", 11.10).
Обидно, конечно, что кое-кто в Европе увязывает европейское будущее Грузии с Никой Гварамия, но еще обидней, когда европейские принципы в рекомендациях самих же европейских политиков обрастают двояким толкованием.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.