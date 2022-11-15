https://sputnik-georgia.ru/20221115/gde-gvaramiya-i-gde-evropeyskoe-buduschee-gruzii-ili-variatsii-na-temu-politkorrektnosti-272214428.html

Где Гварамия и где европейское будущее Грузии, или вариации на тему политкорректности

Где Гварамия и где европейское будущее Грузии, или вариации на тему политкорректности

Бесспорно, не в меру эксцентричная манера поведения бывшего гендиректора "ТВ Мтавари" давно уже стала притчей во языцех, однако, по мнению ряда экспертов... 15.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-15T19:58+0400

2022-11-15T19:58+0400

2022-11-15T20:25+0400

грузия

политика

ника гварамия

нино бурджанадзе

европарламент

тбилисский апелляционный суд

европейская народная партия

единое нацдвижение

грузинская мечта

колумнисты

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Назвать Нику Гварамия позором грузинской журналистики и демократии ("Сакартвелос Республика, 4-6.11) – воспринимается как аргумент в ответ на критику Европарламента. Во всяком случае, с точки зрения воинствующего популизма. Европарламентарии, как и следовало ожидать, сочли недемократичным решение Тбилисского апелляционного суда оставить Гварамия в заключении. Хотя, похоже, в недостаточной степени учли, что выходки Гварамия всегда коробили значительную часть грузинской общественности.Евродепутаты едва ли не открытым текстом потребовали его освобождения, и правящая команда не преминула этим воспользоваться, дезавуировав критику в свой адрес. Более того, некоторые солидные эксперты сочли такую позицию как скрытую поддержку радикальной оппозиции. Часть аналитиков усмотрела в ней происки Европейской народной партии, издавна связанной с "Нацдвижением" и, как утверждают некоторые, очень негативно настроенной против "Мечты". Однако не следует забывать, что критические резолюции по Грузии поддерживались большинством европарламентариев, а значит, и субъективный фактор здесь не главный.Если попытаться взглянуть на проблему пошире, нетрудно уловить качественное расхождение уже в исходных мотивах местных и европейских оценок. Представители грузинской власти и издания, разделяющие ее позицию, явно выказывают отношение к Гварамия как к конкретной личности, совершившей правонарушение. Европейцы же, судя по обнародованным формулировкам, смотрят на это дело иначе, воспринимая его как серьезный правовой и политический прецедент.Признаемся положа руку на сердце: как бы власть не отрицала политической составляющей дела Гварамия, даже те, кто хотел бы ей поверить, в глубине души понимают, что это не так. Мотивы присутствуют вне всяких сомнений. Вопрос ведь не в том, нравится ли кому-то Гварамия как журналист? Хотите – как радикальный политик?! Суть не в юридических заковырках уголовного дела, не особо ясным для обывателей и даже коллег, критически настроенным по отношению к фигуранту. И даже не в том, что, как справедливо считают многие, основателю и владельцу популярного телеканала не пристало политически эпатировать общественность...Моменты эти сугубо эмоциональные. Слава богу, остались в далеком детстве моего поколения времена, когда намертво соединенный проводами с радиостанцией репродуктор дни напролет вещал, никому не оставляя выбора. Сегодня каждый сам вправе решать, что слушать – что нет, что хвалить, а чем возмущаться. И за исключением конкретно оговоренных в законодательстве моментов, как, скажем, пропаганда насилия или провоцирование межнациональной розни, все остальное к компетенции уголовного суда отношения не имеет.Убедительный и универсальный оценочный критерий предлагает с этой целью эксперт Тенгиз Пхаладзе ("Квирис палитра", 7-13.11). Вынес бы суд столь строгий приговор в отношении Гварамия, если бы не был политически активной фигурой, – справедливо спрашивает Пхаладзе. Больше того, стали бы, вообще, в этом случае заводить против него уголовное дело?!.Все познается в сравнении, а однозначного ответа на эти вопросы, к сожалению, нет, и европейские партнеры прекрасно это понимают. Грузинская политэлита совершенно не ориентирована на главные темы, зациклившись на собственных узкопартийных интересах. Именно в этом видят европейцы проблему Грузии, и дело Гварамия – лишь наглядная иллюстрация такого порочного стиля.Подмена уголовной ответственности политической, и наоборот, подрывает государственные устои и часто потакает безнаказанности. Этому есть убедительные подтверждения, иногда трагические. До сих пор остаются невыясненными обстоятельства жесточайшего разгона митинга 7 ноября 2007 года. Вместо расследования Саакашвили попросту ушел в отставку, прикрывшись мантией ответственного правителя, а затем путем подкупа и сговора (бытует обоснованное подозрение на сей счет) "выиграл" внеочередные президентские выборы ("Версия", 9-15.11).Нино Бурджанадзе, бывшая на тот момент вторым лицом в государстве, не просто оправдала с высокой парламентской трибуны происшедшее, но и с гордостью заявила, что государство состоялось… При этом сегодня Бурджанадзе не скрывает амбиций на звание едва ли не главного оппозиционера и… борца за справедливость.Несчастной "жертвой власти" (и прошлой, и нынешней) не без успеха удавалось выводить себя и Ираклию Окруашвили. Однажды его арест, как ни парадоксально, привел даже к массовому протесту. Между тем, именно в бытность Окруашвили главой МВД полиция расстреляла на улице без суда и следствия Буту Робакидзе ("Версия").Заметим, что и многие представители европейских структур не всегда держат себя непредвзято. Фактически под их давлением в качестве политического инструмента был использован находящийся в руках президента страны институт помилования, когда были выпущены на свободу приговоренные к тюремному сроку Гиги Угулава и Ираклий Окруашвили.Сегодня нечто в таком же роде затевается вокруг отбывающего наказание Михаила Саакашвили. А вопрос помилования Ники Гварамия, можно сказать, поставлен открыто. Саломе Самадашвили с молчаливой поддержки европейских партнеров официально обратилась к президенту с просьбой использовать свои полномочия ("Резонани", 4.11).Не будучи юристом, не берусь судить о вынесенных судебных решениях по существу, тем более, что за обвиняемыми сохраняется возможность их оспорить. Однако одно очевидно: помилование – это раскаяние. Но согласится ли Ника Гварамия признать вину, чтобы его можно было помиловать в соответствии буквой закона? По последним его заявлениям такого не скажешь.И хоть Грузия по уровню IQ оказалась где-то рядом с Соломоновыми Островами, не требуется особого интеллекта, чтобы разобраться, кто куда клонит и почему. Ту же деолигархизацию некоторые влиятельные европарламентарии явно стремятся направить не на борьбу с олигархией, а на то, чтобы создать в законе лазейку, кого в ней обвинить, а кого нет. И все это настораживает общество.Иной раз возникает ощущение, будто Европарламент и Евросоюз затеяли игру в плохого следователя и судью чуть помягче. Скажем, понятно, что по большому счету Грузия пока не дотягивает до статуса кандидата в члены Евросоюза. Но когда это вопиюще несправедливо выгляди на фоне тех, кому его предоставили, в обществе, прямо скажем, возникает не слишком здоровый настрой.Это дало основание политологу Рамазу Сакваелидзе усомниться в искренности евродепутатов. Непонятно, чего они добиваются: заставляют предпринять реальные шаги по выполнению ими же данных рекомендаций или ищут предлог, чтобы снова нам в статусе отказать? Понимая при этом, как считает эксперт, что непредоставление статуса может быть воспринята грузинским обществом как скрытая поддержка "Нацдвижения" ("Резонанси", 11.10).Обидно, конечно, что кое-кто в Европе увязывает европейское будущее Грузии с Никой Гварамия, но еще обидней, когда европейские принципы в рекомендациях самих же европейских политиков обрастают двояким толкованием.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-georgia.ru/20221109/obektivnost-ili-absurd-kak-v-gruzii-otsenili-otchet-komiteta-evroparlamenta-272048593.html

https://sputnik-georgia.ru/20221107/evroparlamentarii-prizvali-prezidenta-gruzii-pomilovat-gvaramiya-272003128.html

https://sputnik-georgia.ru/20221103/oppozitsiya-spekuliruet-delom-gvaramiya---kobakhidze-271897840.html

https://sputnik-georgia.ru/20221103/obrazovanie-po-gruzinski-i-po-suschestvu-chto-meshaet-gruzinam-znat-bolshe-271907775.html

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грузия, политика, ника гварамия, нино бурджанадзе, европарламент, тбилисский апелляционный суд, европейская народная партия, единое нацдвижение, грузинская мечта, колумнисты