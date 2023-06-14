https://sputnik-georgia.ru/20230614/gruziyu-posetit-ogromnoe-kolichestvo-turistov-letom--restorator-278586557.html

Грузию посетит огромное количество туристов летом – ресторатор

Грузию посетит огромное количество туристов летом – ресторатор

Власти ожидают, что в 2023 году рекорд прошлых лет будет побит 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T20:21+0400

2023-06-14T20:21+0400

2023-06-14T20:21+0400

экономика

грузия

туризм

тбилиси

аджария

черное море

туризм в грузии

туризм

грузия делает ставку на туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/03/271906207_0:0:3377:1901_1920x0_80_0_0_1af4314679ec2e6bc8c84b5b231e67ff.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Летний туристический сезон в Грузии в 2023 году будет лучшим по сравнению с предыдущими – страну посетит огромное число туристов, заявил председатель "Ассоциации рестораторов" Шота Бурджанадзе. Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году страну посетило 3,6 млн туристов – на 131,6% больше, чем в 2021-м. Грузия восстановила рекордные показатели 2019 года (до пандемии) на 71,9%. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит. По словам Бурджанадзе, сегодня, по сравнению с Тбилиси, больше загружен регион Аджарии, где преобладают туристы из РФ, Турции и арабских стран. При этом гостиницы пока не переполнены, но ресторатор выразил уверенность, что они еще заполнятся туристами. Между тем ресторатор акцентировал внимание на проблемах с сервисов в Грузии, которые остаются большим вызовом для черноморских курортов во время наплыва большого количества туристов. Какие курорты выбирают граждане Грузии для отдыха летом 2023? >>Не решена проблема и с дефицитом кадров, которую можно уладить лишь в долгосрочной перспективе, добавил он.Тем не менее, по его словам, несмотря на позитивные ожидания, существуют определенные препятствия, которые обусловлены как объективными, так и субъективными причинами. К слову, одна из таких объективных причин – это погодные условия. "Пока погода не содействует туристическому сезону", – сказал он. Вторая причина, которая неблагоприятно влияет на туризм, – это украино-российский конфликт, который затянулся и негативно действует на туристический настрой, пояснил эксперт.Наконец, третьей причиной, которая может повлиять на число туристов на Черном море, эксперт назвал прорыв плотины Каховской ГЭС 6 июня в Херсонской области. "Это может сказаться на количестве отдыхающих на Черном море, может быть препятствием. Это может отразиться и на нашей стране", – сказал Бурджанадзе. Ресторатор отметил и тот факт, что на фоне наплыва туристов некоторые представители ресторанного бизнеса значительно повысили цены, что не должно носить массовый характер. Бизнес должен подходить к вопросу более предусмотрительно, утверждает эксперт.Назначены дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси до середины сентября – расписание >>В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%. До отмены прямого авиасообщения в июне 2019 года доля россиян среди посетивших Грузию составляла 15-17%. Отмена виз и разрешение на полеты в преддверии туристического сезона, возможно, приведет Грузию к допандемийным показателям по числу визитов международных путешественников. В 2019 году страна побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. Миллионы зрителей Euronews узнают о красотах Аджарии >>В прошлом году Грузия смогла побить рекорд 2019 года лишь по части доходов от туризма, заработав более 3,5 миллиарда долларов, на 7,6% больше, чем в 2019 году. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

аджария

черное море

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, туризм, тбилиси, аджария, черное море, туризм в грузии, туризм, грузия делает ставку на туризм