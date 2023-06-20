https://sputnik-georgia.ru/20230620/protest-gornyakov-chiatura---uchastniki-aktsii-ustroili-shestvie-po-tbilisi-278756728.html

Протест горняков Чиатура – участники акции устроили шествие по Тбилиси

Протест горняков Чиатура – участники акции устроили шествие по Тбилиси

Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T17:27+0400

2023-06-20T17:27+0400

2023-06-20T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Часть бастующих горняков, работающих на шахтах в Чиатура устроили шествие от здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси до офиса компании Georgian Manganese Holding на улице Алексидзе, сообщает корреспондент Sputnik с места событий. Забастовка горняков в Чиатура продолжается уже 15 дней. Производство полностью приостановлено. Накануне часть из них прибыла для продолжения протеста в Тбилиси. Горняки установили палатки и объявили бессрочную голодовку у здания парламента. Они требуют от руководства компании Georgian Manganese Holding 20% прибавку зарплаты, в то время как им обещают увеличить оклад лишь на 5%. По словам горняков, по завершении шествия они сделают заявление. Бастующие горняки из Чиатура разбили палатки у парламента в Тбилиси >>После окончания шествия акция с требованием улучшения условий труда возобновится в 18:00 перед зданием парламента. В то же время участники шествия призвали политиков воздержаться от выступлений на акции протеста. Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holding, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке. Ранее в компании заявили, что готовы создать совместную рабочую комиссию. В комиссии будут задействованы все стороны – работники, компания-работодатель, аудитор, посредник, Министерство экономики и устойчивого развития, Служба инспекции труда и губернатор Имерети. В компании считают, что выходом из сложившейся ситуации является своевременное возобновление производства. Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Требование горняков о повышении зарплаты на 20% нелогично – ответ компании >>Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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