https://sputnik-georgia.ru/20230620/protest-gornyakov-v-chiatura--bastuyuschie-ozvuchili-svoi-trebovaniya-278765014.html

Протест горняков в Чиатура – бастующие озвучили свои требования

Протест горняков в Чиатура – бастующие озвучили свои требования

Шахтеры подчеркнули, что протесты будут продолжаться до окончательного выполнения требований 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T22:41+0400

2023-06-20T22:41+0400

2023-06-20T22:41+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Бастующие горняки из Чиатура озвучили свои требования к руководству компании Georgian Manganese Holding у офиса холдинга после протестного марша. Забастовка горняков в Чиатура продолжается уже 15 дней. Производство полностью приостановлено. Накануне часть из них прибыла для продолжения протеста в Тбилиси. Горняки установили палатки и объявили бессрочную голодовку у здания парламента. Они требуют от руководства компании Georgian Manganese Holding 20% прибавку зарплаты, в то время как им обещают увеличить оклад лишь на 5%. По его словам, протесты будут продолжаться до окончательного выполнения требований. После выступления в эфире Общественного вещателя горняки вернулись на проспект Руставели, где накануне установили палатки у здания парламента. "Мы возвращаемся к парламенту, наш голос должен быть услышан людьми, которым мы дали мандат, кого мы избрали. В первую очередь нужно защищать право на труд", – сказал участник акции. Как рассказал СМИ и. о. председателя профсоюза металлургов горно-химической промышленности Грузии Темур Сурамелашвили, те 5%, которые работодатель предлагает горнякам, – это не прибавка к зарплате, а вызванная инфляцией индексация заработной платы, которая предусмотрена условиями договора с Профсоюзом. Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holding, решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке. Ранее в компании заявили, что готовы создать совместную рабочую комиссию. В комиссии будут задействованы все стороны – работники, компания-работодатель, аудитор, посредник, Министерство экономики и устойчивого развития, Служба инспекции труда и губернатор Имерети. Протест горняков Чиатура – участники акции устроили шествие по Тбилиси >>В компании считают, что выходом из сложившейся ситуации является своевременное возобновление производства. Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Требование горняков о повышении зарплаты на 20% нелогично – ответ компании >>Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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