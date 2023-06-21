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https://sputnik-georgia.ru/20230621/molodezhnoe-evro-2023-u21-po-futbolu---prognoz-na-match-gruziya-portugaliya--278818729.html
Молодежное Евро-2023 (U21) по футболу – прогноз на матч Грузия-Португалия
Молодежное Евро-2023 (U21) по футболу – прогноз на матч Грузия-Португалия
Впервые Грузия принимает молодежный чемпионат Европы (U21) по футболу 21.06.2023, Sputnik Грузия
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2023-06-21T17:21+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Историческое спортивное событие для Грузии стартует сегодня на стадионе “Динамо Арена” им. Б. Пайчадзе в Тбилиси – открытие первого в истории страны чемпионата Европы по футболу, правда, пока среди молодежных команд. Но интереса этот факт не отменяет.Чемпионат проводится в Грузии и Румынии. Обе страны претендовали на проведение турнира по отдельности, однако 3 декабря 2020 года на заседании Исполкома УЕФА было принято решение о совместном проведении турнира. В Грузии игры пройдут в трех городах – Тбилиси, Батуми и Кутаиси.Первый соперник сборной Грузии – Португалия, команда, которая в квалификации к Евро-2023 сметала всех на своем пути: 9 побед, 1 ничья, 0 поражений, разница мячей 41-3. Однако стоит отметить, что соперники по группе были не самые сильные – Исландия, Греция, Беларусь, Кипр, Лихтенштейн.Португальцы любят играть в быстрый атакующий футбол, из ярких игроков нужно выделить защитника Нуно Тавареша и нападающего Витинью – оба провели неплохой сезон за марсельский Олимпик. Многого ждут от Франсишку Консейсао из Аякса, он может стать одним из лидеров сборной. Большой потерей для Португалии является травма капитана Фабиу Виейры – игрока лондонского Арсенала, который, к сожалению, не сможет помочь команде на турнире.Молодежный чемпионат Европы по футболу стартует в Грузии – расписание матчей&gt;&gt;Сборная Грузия выглядит андердогом в предстоящем матче, но не стоит забывать, что матч будет проходить при родных трибунах, а все мы знаем, как в Грузии умеют поддерживать свою сборную. Конечно, грузинских любителей футбола опечалила новость о том, что в турнире не будут участвовать игроки национальной сборной Грузии – полузащитник итальянского “Наполи” Хвича Кварацхелия и нападающий французского "Меца" Георгий (Жорж) Микаутадзе. Они попали в расширенную заявку, но в итоге оба отказались от поездки, потому что не смогут подготовиться к турниру из-за напряженного сезона. Зато великолепный вратарь из Валенсии Георгий Мамардашвили готов помочь команде.Кто из грузинских футболистов сыграет на молодежном чемпионате Европы&gt;&gt;Ждем от матча интересного зрелищного футбола, уверен, что "легкой прогулки" у сборной Португалии не получится, грузины сделают все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков. Параллельно с нашей встречей сыграют два других соперника сборной Грузии по группе - Бельгия против Нидерландов.Интересный момент - в турнире участвуют 16 сборных, которые прошли отборочный этап, начавшийся еще два года назад. Поэтому на Евро U21 действует правило: за команду могут играть даже футболисты, которым уже исполнилось 23 года: все, кто родился не раньше 1 января 2000 года.Ставка: победа Португалии за 1,4Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, португалия, тбилиси, уефа, молодежный чемпионат европы по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, португалия, тбилиси, уефа, молодежный чемпионат европы по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей

Молодежное Евро-2023 (U21) по футболу – прогноз на матч Грузия-Португалия

16:31 21.06.2023 (обновлено: 17:21 21.06.2023)
© photo: Sputnik / StringerПустой вход на стадион "Динамо-арена"
Пустой вход на стадион Динамо-арена - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Впервые Грузия принимает молодежный чемпионат Европы (U21) по футболу
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Историческое спортивное событие для Грузии стартует сегодня на стадионе “Динамо Арена” им. Б. Пайчадзе в Тбилиси – открытие первого в истории страны чемпионата Европы по футболу, правда, пока среди молодежных команд. Но интереса этот факт не отменяет.

Чемпионат проводится в Грузии и Румынии. Обе страны претендовали на проведение турнира по отдельности, однако 3 декабря 2020 года на заседании Исполкома УЕФА было принято решение о совместном проведении турнира. В Грузии игры пройдут в трех городах – Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
© Courtesy of Georgian Football Federation Кубок молодежного ЧЕ по футболу - 2023
Кубок молодежного ЧЕ по футболу - 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2023
Кубок молодежного ЧЕ по футболу - 2023
© Courtesy of Georgian Football Federation
Первый соперник сборной Грузии – Португалия, команда, которая в квалификации к Евро-2023 сметала всех на своем пути: 9 побед, 1 ничья, 0 поражений, разница мячей 41-3. Однако стоит отметить, что соперники по группе были не самые сильные – Исландия, Греция, Беларусь, Кипр, Лихтенштейн.

Португальцы любят играть в быстрый атакующий футбол, из ярких игроков нужно выделить защитника Нуно Тавареша и нападающего Витинью – оба провели неплохой сезон за марсельский Олимпик. Многого ждут от Франсишку Консейсао из Аякса, он может стать одним из лидеров сборной.

Большой потерей для Португалии является травма капитана Фабиу Виейры – игрока лондонского Арсенала, который, к сожалению, не сможет помочь команде на турнире.
Молодежный чемпионат Европы по футболу стартует в Грузии – расписание матчей>>

Сборная Грузия выглядит андердогом в предстоящем матче, но не стоит забывать, что матч будет проходить при родных трибунах, а все мы знаем, как в Грузии умеют поддерживать свою сборную.

Конечно, грузинских любителей футбола опечалила новость о том, что в турнире не будут участвовать игроки национальной сборной Грузии – полузащитник итальянского “Наполи” Хвича Кварацхелия и нападающий французского "Меца" Георгий (Жорж) Микаутадзе. Они попали в расширенную заявку, но в итоге оба отказались от поездки, потому что не смогут подготовиться к турниру из-за напряженного сезона.

Зато великолепный вратарь из Валенсии Георгий Мамардашвили готов помочь команде.
Кто из грузинских футболистов сыграет на молодежном чемпионате Европы>>

Ждем от матча интересного зрелищного футбола, уверен, что "легкой прогулки" у сборной Португалии не получится, грузины сделают все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков. Параллельно с нашей встречей сыграют два других соперника сборной Грузии по группе - Бельгия против Нидерландов.

Интересный момент - в турнире участвуют 16 сборных, которые прошли отборочный этап, начавшийся еще два года назад. Поэтому на Евро U21 действует правило: за команду могут играть даже футболисты, которым уже исполнилось 23 года: все, кто родился не раньше 1 января 2000 года.
Ставка: победа Португалии за 1,4
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