https://sputnik-georgia.ru/20230621/molodezhnoe-evro-2023-u21-po-futbolu---prognoz-na-match-gruziya-portugaliya--278818729.html

Молодежное Евро-2023 (U21) по футболу – прогноз на матч Грузия-Португалия

Молодежное Евро-2023 (U21) по футболу – прогноз на матч Грузия-Португалия

Впервые Грузия принимает молодежный чемпионат Европы (U21) по футболу 21.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Историческое спортивное событие для Грузии стартует сегодня на стадионе “Динамо Арена” им. Б. Пайчадзе в Тбилиси – открытие первого в истории страны чемпионата Европы по футболу, правда, пока среди молодежных команд. Но интереса этот факт не отменяет.Чемпионат проводится в Грузии и Румынии. Обе страны претендовали на проведение турнира по отдельности, однако 3 декабря 2020 года на заседании Исполкома УЕФА было принято решение о совместном проведении турнира. В Грузии игры пройдут в трех городах – Тбилиси, Батуми и Кутаиси.Первый соперник сборной Грузии – Португалия, команда, которая в квалификации к Евро-2023 сметала всех на своем пути: 9 побед, 1 ничья, 0 поражений, разница мячей 41-3. Однако стоит отметить, что соперники по группе были не самые сильные – Исландия, Греция, Беларусь, Кипр, Лихтенштейн.Португальцы любят играть в быстрый атакующий футбол, из ярких игроков нужно выделить защитника Нуно Тавареша и нападающего Витинью – оба провели неплохой сезон за марсельский Олимпик. Многого ждут от Франсишку Консейсао из Аякса, он может стать одним из лидеров сборной. Большой потерей для Португалии является травма капитана Фабиу Виейры – игрока лондонского Арсенала, который, к сожалению, не сможет помочь команде на турнире.Молодежный чемпионат Европы по футболу стартует в Грузии – расписание матчей>>Сборная Грузия выглядит андердогом в предстоящем матче, но не стоит забывать, что матч будет проходить при родных трибунах, а все мы знаем, как в Грузии умеют поддерживать свою сборную. Конечно, грузинских любителей футбола опечалила новость о том, что в турнире не будут участвовать игроки национальной сборной Грузии – полузащитник итальянского “Наполи” Хвича Кварацхелия и нападающий французского "Меца" Георгий (Жорж) Микаутадзе. Они попали в расширенную заявку, но в итоге оба отказались от поездки, потому что не смогут подготовиться к турниру из-за напряженного сезона. Зато великолепный вратарь из Валенсии Георгий Мамардашвили готов помочь команде.Кто из грузинских футболистов сыграет на молодежном чемпионате Европы>>Ждем от матча интересного зрелищного футбола, уверен, что "легкой прогулки" у сборной Португалии не получится, грузины сделают все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков. Параллельно с нашей встречей сыграют два других соперника сборной Грузии по группе - Бельгия против Нидерландов.Интересный момент - в турнире участвуют 16 сборных, которые прошли отборочный этап, начавшийся еще два года назад. Поэтому на Евро U21 действует правило: за команду могут играть даже футболисты, которым уже исполнилось 23 года: все, кто родился не раньше 1 января 2000 года.Ставка: победа Португалии за 1,4Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, португалия, тбилиси, уефа, молодежный чемпионат европы по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей