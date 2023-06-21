https://sputnik-georgia.ru/20230621/oppozitsiya-v-gruzii-razdroblennaya-i-degradirovannaya--premer-278794864.html
Оппозиция в Грузии раздробленная и деградированная – премьер
Оппозиция в Грузии раздробленная и деградированная – премьер
Американская НПО провела соцопрос в Грузии по заказу оппозиционного телеканала, принадлежащего заочно осужденному экс-министру обороны времен президентства... 21.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-21T16:51+0400
2023-06-21T16:51+0400
2023-06-21T16:51+0400
политика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
леван хабеишвили
давид кезерашвили
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/08/268340142_0:105:1024:682_1920x0_80_0_0_676a22b22684271153b0a129f2708bb3.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Оппозиция в Грузии раздробленная, деградированная и жалкая, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, комментируя результаты опроса общественного мнения одной из американских неправительственных организаций. Опрос был проведен по заказу оппозиционного телеканала "Формула". Согласно результатам опроса, на вопрос "Если бы сегодня проводились парламентские выборы, за кого бы вы проголосовали?", 37% ответили – за правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия". А за крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" – 25%. "Формула" – это один из трех оппозиционных телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения". В правящей партии уже давно заявляют, что "Нацдвижение" финансирует основатель телеканала "Формула" и экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря: сторонников умеренной политики Ники Мелия и сторонников радикальных действий Левана Хабеишвили, которого поддерживают Кезерашвили и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили. Последний победил на внутрипартийных выборах и сменил Мелия на посту председателя партии. Экс-лидер "Нацдвижения" рассказал о корыстных интересах Мерабишвили и Кезерашвили>>Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Ранее председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил о готовности к сотрудничеству с мелкими партиями и что в ближайшем будущем общественность увидит "большое единство" вокруг "Нацдвижения". Однако часть оппозиционных партий уже заявила, что не намерены сотрудничать с "Нацдвижением" в преддверии предстоящих парламентских выборов. Ключ к победе на выборах точно не у "Нацдвижения" – оппозиционный депутат>>Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/08/268340142_159:135:888:682_1920x0_80_0_0_c481dd6efdc428e58858bbfce32c40d0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, леван хабеишвили, давид кезерашвили, грузинская мечта
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, леван хабеишвили, давид кезерашвили, грузинская мечта
Оппозиция в Грузии раздробленная и деградированная – премьер
Американская НПО провела соцопрос в Грузии по заказу оппозиционного телеканала, принадлежащего заочно осужденному экс-министру обороны времен президентства Саакашвили
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Оппозиция в Грузии раздробленная, деградированная и жалкая, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, комментируя результаты опроса общественного мнения одной из американских неправительственных организаций.
Опрос был проведен по заказу оппозиционного телеканала "Формула". Согласно результатам опроса, на вопрос "Если бы сегодня проводились парламентские выборы, за кого бы вы проголосовали?", 37% ответили – за правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия". А за крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" – 25%.
"Оппозиция раздробленная, деградированная, жалкая. Меня это не интересует, это обыкновенный фальшь, сфальсифицированные, смешные результаты", – заявил Гарибашвили журналистам.
"Формула" – это один из трех оппозиционных телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения". В правящей партии уже давно заявляют, что "Нацдвижение" финансирует основатель телеканала "Формула" и экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом.
"Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря: сторонников умеренной политики Ники Мелия и сторонников радикальных действий Левана Хабеишвили, которого поддерживают Кезерашвили и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили. Последний победил на внутрипартийных выборах и сменил Мелия на посту председателя партии.
Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой.
Ранее председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил о готовности к сотрудничеству с мелкими партиями и что в ближайшем будущем общественность увидит "большое единство" вокруг "Нацдвижения". Однако часть оппозиционных партий уже заявила, что не намерены сотрудничать с "Нацдвижением" в преддверии предстоящих парламентских выборов.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.