Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230623/luchshiy-somele-mira-provodit-trening-gruzinskim-predstavitelyam-vinnogo-turizma-278883793.html
Лучший сомелье мира проводит тренинг грузинским представителям винного туризма
Лучший сомелье мира проводит тренинг грузинским представителям винного туризма
Участники учебного курса получат сертификаты если полностью пройдут подготовительную программу и смогут сдать экзамен первого уровня международного сомелье 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T18:35+0400
2023-06-23T18:35+0400
грузия
новости
туризм
вино и виноделие грузии
грузинское вино
шалва хецуриани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23946/44/239464410_0:0:3591:2020_1920x0_80_0_0_5968faae5f3a282e6630b607880bad5c.jpg
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Лучший сомелье мира Джузеппе Вакарини находится в Грузии и проводит тренинг для грузинских представителей винного туризма по специальной учебной программе, сообщила пресс-служба Национальной администрации туризма. Джузеппе Вакарини является президентом Ассоциации профессиональных сомелье Италии. Он проводит учебные курсы в Тбилиси, Кутаиси (Имерети) и Телави (Кахети). На них присутствуют 120 представителей винного туризма Грузии. Курс проходит в рамках международной учебной программы, созданной по стандартам международной ассоциации сомелье. Главная цель программы – развить высокий стандарт обслуживания в данной сфере и улучшить качество обслуживания туристов.Историю и традиции грузинского вина будут преподавать на профессиональном уровне &gt;&gt; По словам президента Ассоциации сомелье Грузии Шалвы Хецуриани, это совместный проект Национальной администрации туризма и Ассоциации сомелье Грузии. "Мы являемся родиной вина, имеем необыкновенное вино, однако сегодня мы больше известны историей вина, чем вином. Для того, чтобы Грузия попала на винную карту мира, осуществляла международную оценку вина на таком высоком уровне, как Всемирная ассоциация сомелье, именно с этой целью сегодня в Грузии находится Вакарини", – заявил Хецуриани. Участники учебного курса получат соответствующие сертификаты в случае, если полностью пройдут подготовительную программу и смогут сдать экзамен первого уровня международного сомелье. В случае успешной сдачи экзамена курсанту дадут сертификат (Association de la Sommellerie Internationale – ASI Certification level 1), который признан в 63 странах мира. В Грузии открылась школа сомелье и вина &gt;&gt;"С участниками учебного курса мы говорим о развитии профессии сомелье, об изготовлении вина, как мы должны получить лучший напиток. Надеюсь участники курса смогут добиться поставленной цели и успешно сдадут экзамен. Это первый шаг для получения первого сертификата международной ассоциации сомелье", – заявил Вакарини. Агротуризм и винный туризм – одни из самых популярных направлений туризма в Грузии. Главным регионом винного туризма является родина грузинского вина в Кахети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23946/44/239464410_399:0:3591:2394_1920x0_80_0_0_1fb85d9654ccca33e2a59848ca4416be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, туризм, вино и виноделие грузии, грузинское вино, шалва хецуриани
грузия, новости, туризм, вино и виноделие грузии, грузинское вино, шалва хецуриани

Лучший сомелье мира проводит тренинг грузинским представителям винного туризма

18:35 23.06.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Мужчина держит бокал с вином
Мужчина держит бокал с вином - Sputnik Грузия, 1920, 23.06.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili /
Подписаться на
НовостиTelegram
Участники учебного курса получат сертификаты если полностью пройдут подготовительную программу и смогут сдать экзамен первого уровня международного сомелье
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Лучший сомелье мира Джузеппе Вакарини находится в Грузии и проводит тренинг для грузинских представителей винного туризма по специальной учебной программе, сообщила пресс-служба Национальной администрации туризма.
Джузеппе Вакарини является президентом Ассоциации профессиональных сомелье Италии. Он проводит учебные курсы в Тбилиси, Кутаиси (Имерети) и Телави (Кахети). На них присутствуют 120 представителей винного туризма Грузии.
Курс проходит в рамках международной учебной программы, созданной по стандартам международной ассоциации сомелье. Главная цель программы – развить высокий стандарт обслуживания в данной сфере и улучшить качество обслуживания туристов.
Историю и традиции грузинского вина будут преподавать на профессиональном уровне >>
По словам президента Ассоциации сомелье Грузии Шалвы Хецуриани, это совместный проект Национальной администрации туризма и Ассоциации сомелье Грузии.
"Мы являемся родиной вина, имеем необыкновенное вино, однако сегодня мы больше известны историей вина, чем вином. Для того, чтобы Грузия попала на винную карту мира, осуществляла международную оценку вина на таком высоком уровне, как Всемирная ассоциация сомелье, именно с этой целью сегодня в Грузии находится Вакарини", – заявил Хецуриани.
Участники учебного курса получат соответствующие сертификаты в случае, если полностью пройдут подготовительную программу и смогут сдать экзамен первого уровня международного сомелье. В случае успешной сдачи экзамена курсанту дадут сертификат (Association de la Sommellerie Internationale – ASI Certification level 1), который признан в 63 странах мира.
В Грузии открылась школа сомелье и вина >>
"С участниками учебного курса мы говорим о развитии профессии сомелье, об изготовлении вина, как мы должны получить лучший напиток. Надеюсь участники курса смогут добиться поставленной цели и успешно сдадут экзамен. Это первый шаг для получения первого сертификата международной ассоциации сомелье", – заявил Вакарини.
Агротуризм и винный туризм – одни из самых популярных направлений туризма в Грузии. Главным регионом винного туризма является родина грузинского вина в Кахети.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0