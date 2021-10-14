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В Грузии открылась школа сомелье и вина
В Грузии открылась школа сомелье и вина
Школа, которая открылась при Кавказском университете, предлагает новый сертификационный проект "Программа сомелье и бизнес вина" 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T16:38+0400
2021-10-14T16:38+0400
2021-10-14T16:38+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. В Кавказском университете в Тбилиси открылась школа сомелье и вина, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.На презентации "Школы сомелье Хецуриани\ Кавказский университет" заместитель руководителя Национальной администрации туризма Медея Джанишвили отметила важность открытия программы и развития данного направления.Экспорт грузинского вина продолжает расти – новая статистика>>Школа предлагает новый сертификационный проект "Программа сомелье и бизнес вина". Главная цель проекта - содействовать развитию виноделия и винного туризма в Грузии. Учебная программа рассчитана на пять месяцев. Курс начинается с подбора виноградника. Учащиеся пройдут все этапы, включая розлив вина по бутылкам. Окончив курс они получат сертификаты и статус сомелье.Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысячелетий, виноделие занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве и в памятниках духовной и материальной культуры часто можно встретить изображение виноградной лозы.Туристический проект "Винный путь" расширяет свой ареал>>На сегодняшний день в Грузии культивируется тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из четырех тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни.В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список мирового культурного наследия.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, туризм, вино и виноделие грузии
В Грузии открылась школа сомелье и вина
Школа, которая открылась при Кавказском университете, предлагает новый сертификационный проект "Программа сомелье и бизнес вина"
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. В Кавказском университете в Тбилиси открылась школа сомелье и вина, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
На презентации "Школы сомелье Хецуриани\ Кавказский университет" заместитель руководителя Национальной администрации туризма Медея Джанишвили отметила важность открытия программы и развития данного направления.
"В индустрии туризма, когда речь идет о формировании продукта, его высокое качество и европейские стандарты обуславливает образование. Сегодня, когда у нас есть данность того, что винный туризм является частью нашей культуры и одним из туристических продуктов, очень важное значение имеет, как мы позиционируем этот туристический продукт на международном и внутреннем рынке", - заявила Джаниашвили.
Школа предлагает новый сертификационный проект "Программа сомелье и бизнес вина". Главная цель проекта - содействовать развитию виноделия и винного туризма в Грузии. Учебная программа рассчитана на пять месяцев. Курс начинается с подбора виноградника. Учащиеся пройдут все этапы, включая розлив вина по бутылкам. Окончив курс они получат сертификаты и статус сомелье.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысячелетий, виноделие занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве и в памятниках духовной и материальной культуры часто можно встретить изображение виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируется тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из четырех тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни.
В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список мирового культурного наследия.
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