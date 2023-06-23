https://sputnik-georgia.ru/20230623/sredniy-koridor-i-torgovlya---glavnye-temy-obsuzhdeniya-premerov-gruzii-i-kazakhstana--278870456.html
Средний коридор и торговля – главные темы обсуждения премьеров Грузии и Казахстана
Средний коридор и торговля – главные темы обсуждения премьеров Грузии и Казахстана
Товарооборот между Грузией и Казахстаном продолжает расти – в январе-апреле страны уже наторговали на 188 миллиона долларов 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T13:24+0400
2023-06-23T13:24+0400
2023-06-23T14:29+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Рост товарооборота между Грузией и Казахстаном, рост казахстанских туристов и международный транспортный коридор – Средний коридор, стали главными темами обсуждения премьер-министров Грузии и Казахстана Ираклия Гарибашвили и Алихана Смаилова на встрече в Тбилиси.Смаилов прибыл в Грузию с первым официальным визитом в ранге премьер-министра Казахстана. Гарибашвили в ходе пресс-конференции поблагодарил Смаилова за это от имени правительства и грузинского народа. Он также отметил, что Грузию связывает с Казахстаном тесное стратегическое сотрудничество и дружба.По его словам, в 2022 году был зафиксирован 136% рост товарооборота между странами. Эта тенденция сохранилась и в текущем году. Товарооборот в январе-апреле 2023 года составил 188 миллионов долларов, что на 283% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года."Также хочу с радостью отметить, что количество туристов из Казахстана в Грузию растет с каждым годом. Мы всегда рады видеть больше казахстанских туристов и инвесторов в Грузии. Казахстан осуществил очень важные инвестиции в нашу страну и мы сотрудничаем по всем направлениям", – заявил Гарибашвили.Обсудили премьеры двух стран и запланированные проекты, которые, по словам Гарибашвили, еще больше укрепят существующее стратегическое сотрудничество между странами.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия>>Премьер Грузии отметил важность Среднего коридора. Это международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.В ноябре 2022 года Грузия, Азербайджан и Казахстан оформили трехсторонний меморандум о развитии Среднего коридора. "Грузия, Азербайджан и Казахстан сотрудничаем для того, чтобы все, так сказать, препятствующие барьеры были сняты, и Средний коридор стал еще более привлекательным, в том числе для стран Центральной Азии, Китая, в целом для стран Азии, чтобы по этому маршруту в Средний коридор пошло больше грузов", – сказал Гарибашвили.По его словам, существует конкретная дорожная карта по развитию Среднего коридора, и все три страны знают, что нужно делать до 2027 года. Премьер рассказал коллеге из Казахстана, как развивается инфраструктура в Грузии и каковы планы. "Мы сейчас осуществляем важные инвестиции в направлении модернизации железной дороги, которая очень скоро завершится и удвоится пропускная способность нашей железной дороги. У нас также есть другие важные проекты в этом направлении", – сказал Гарибашвили по итогам встречи на пресс-конференции. Модернизация железной дороги в Грузии – последние данные>>В частности, идет работа над строительством первого глубоководного порта в Грузии в поселке Анаклия. Строительство началось еще в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. Власти решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%."Я лично сообщил г-ну премьер-министру, что правительство Грузии планирует построить новый порт, глубоководный порт, порт Анаклия. И работы начнутся в этом году осенью, примерно в октябре. Государство будет владельцем. 51% будет у правительства Грузии. А по остальным 49% мы планируем провести важные переговоры", – сказал Гарибашвили. Иоселиани возглавила наблюдательный совет ООО "Морской порт Анаклия">>Премьер также заявил о важности роста транспортировки энергоресурсов Казахстана через Грузию. "Мы приветствуем перспективы роста транспортировки энергоресурсов Казахстана с использованием транспортной инфраструктуры Грузии и черноморских портов. Естественно, все это должно быть привлекательно для казахстанской стороны, и в этом направлении мы будем работать активнее с нашими друзьями", – заявил Гарибашвили.Кроме того, премьер отметил важность для обеих стран сотрудничества в сферах культуры, образования, науки и спорта. Стороны выразили готовность продолжения сотрудничества в вопросе обмена опытом в проведении реформ. По словам Гарибашвили, у Грузии и Казахстана большой потенциал для дальнейшего развития отношений и обе стороны готовы к полному освоению этого потенциала.В завершение своего выступления премьер Грузии назвал Смаилова "дорогим другом" и еще раз поблагодарил за визит в Грузию. Он также поблагодарил казахскую сторону за теплый прием во время его визита в Казахстан в 2022 году. Гарибашвили заявил, что с большой радостью вспоминает об этом визите. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, казахстан, азербайджан, китай, ираклий гарибашвили
экономика, грузия, новости, казахстан, азербайджан, китай, ираклий гарибашвили
Средний коридор и торговля – главные темы обсуждения премьеров Грузии и Казахстана
13:24 23.06.2023 (обновлено: 14:29 23.06.2023)
Товарооборот между Грузией и Казахстаном продолжает расти – в январе-апреле страны уже наторговали на 188 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Рост товарооборота между Грузией и Казахстаном, рост казахстанских туристов и международный транспортный коридор – Средний коридор, стали главными темами обсуждения премьер-министров Грузии и Казахстана Ираклия Гарибашвили и Алихана Смаилова на встрече в Тбилиси.
Смаилов прибыл в Грузию с первым официальным визитом в ранге премьер-министра Казахстана. Гарибашвили в ходе пресс-конференции поблагодарил Смаилова за это от имени правительства и грузинского народа. Он также отметил, что Грузию связывает с Казахстаном тесное стратегическое сотрудничество и дружба.
"У нас было очень содержательное обсуждение. Обсудили текущие вопросы, которые связаны с Казахстаном и Грузией. Мы также отметили, что радует та тенденция, которая была зафиксирована в последнее время. Имею в виду рост экспорта, рост товарооборота", – заявил Гарибашвили на пресс-конференции после встречи.
По его словам, в 2022 году был зафиксирован 136% рост товарооборота между странами. Эта тенденция сохранилась и в текущем году. Товарооборот в январе-апреле 2023 года составил 188 миллионов долларов, что на 283% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
"Также хочу с радостью отметить, что количество туристов из Казахстана в Грузию растет с каждым годом. Мы всегда рады видеть больше казахстанских туристов и инвесторов в Грузии. Казахстан осуществил очень важные инвестиции в нашу страну и мы сотрудничаем по всем направлениям", – заявил Гарибашвили.
Обсудили премьеры двух стран и запланированные проекты, которые, по словам Гарибашвили, еще больше укрепят существующее стратегическое сотрудничество между странами.
Премьер Грузии отметил важность Среднего коридора. Это международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.
В ноябре 2022 года Грузия, Азербайджан и Казахстан оформили трехсторонний меморандум о развитии Среднего коридора.
"Грузия, Азербайджан и Казахстан сотрудничаем для того, чтобы все, так сказать, препятствующие барьеры были сняты, и Средний коридор стал еще более привлекательным, в том числе для стран Центральной Азии, Китая, в целом для стран Азии, чтобы по этому маршруту в Средний коридор пошло больше грузов", – сказал Гарибашвили.
По его словам, существует конкретная дорожная карта по развитию Среднего коридора, и все три страны знают, что нужно делать до 2027 года.
Премьер рассказал коллеге из Казахстана, как развивается инфраструктура в Грузии и каковы планы.
"Мы сейчас осуществляем важные инвестиции в направлении модернизации железной дороги, которая очень скоро завершится и удвоится пропускная способность нашей железной дороги. У нас также есть другие важные проекты в этом направлении", – сказал Гарибашвили по итогам встречи на пресс-конференции.
В частности, идет работа над строительством первого глубоководного порта в Грузии в поселке Анаклия.
Строительство началось еще в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. Власти решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%.
"Я лично сообщил г-ну премьер-министру, что правительство Грузии планирует построить новый порт, глубоководный порт, порт Анаклия. И работы начнутся в этом году осенью, примерно в октябре. Государство будет владельцем. 51% будет у правительства Грузии. А по остальным 49% мы планируем провести важные переговоры", – сказал Гарибашвили.
Премьер также заявил о важности роста транспортировки энергоресурсов Казахстана через Грузию.
"Мы приветствуем перспективы роста транспортировки энергоресурсов Казахстана с использованием транспортной инфраструктуры Грузии и черноморских портов. Естественно, все это должно быть привлекательно для казахстанской стороны, и в этом направлении мы будем работать активнее с нашими друзьями", – заявил Гарибашвили.
Кроме того, премьер отметил важность для обеих стран сотрудничества в сферах культуры, образования, науки и спорта. Стороны выразили готовность продолжения сотрудничества в вопросе обмена опытом в проведении реформ.
По словам Гарибашвили, у Грузии и Казахстана большой потенциал для дальнейшего развития отношений и обе стороны готовы к полному освоению этого потенциала.
В завершение своего выступления премьер Грузии назвал Смаилова "дорогим другом" и еще раз поблагодарил за визит в Грузию. Он также поблагодарил казахскую сторону за теплый прием во время его визита в Казахстан в 2022 году. Гарибашвили заявил, что с большой радостью вспоминает об этом визите.