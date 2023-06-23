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https://sputnik-georgia.ru/20230623/sredniy-koridor-i-torgovlya---glavnye-temy-obsuzhdeniya-premerov-gruzii-i-kazakhstana--278870456.html
Средний коридор и торговля – главные темы обсуждения премьеров Грузии и Казахстана
Средний коридор и торговля – главные темы обсуждения премьеров Грузии и Казахстана
Товарооборот между Грузией и Казахстаном продолжает расти – в январе-апреле страны уже наторговали на 188 миллиона долларов 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T13:24+0400
2023-06-23T14:29+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Рост товарооборота между Грузией и Казахстаном, рост казахстанских туристов и международный транспортный коридор – Средний коридор, стали главными темами обсуждения премьер-министров Грузии и Казахстана Ираклия Гарибашвили и Алихана Смаилова на встрече в Тбилиси.Смаилов прибыл в Грузию с первым официальным визитом в ранге премьер-министра Казахстана. Гарибашвили в ходе пресс-конференции поблагодарил Смаилова за это от имени правительства и грузинского народа. Он также отметил, что Грузию связывает с Казахстаном тесное стратегическое сотрудничество и дружба.По его словам, в 2022 году был зафиксирован 136% рост товарооборота между странами. Эта тенденция сохранилась и в текущем году. Товарооборот в январе-апреле 2023 года составил 188 миллионов долларов, что на 283% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года."Также хочу с радостью отметить, что количество туристов из Казахстана в Грузию растет с каждым годом. Мы всегда рады видеть больше казахстанских туристов и инвесторов в Грузии. Казахстан осуществил очень важные инвестиции в нашу страну и мы сотрудничаем по всем направлениям", – заявил Гарибашвили.Обсудили премьеры двух стран и запланированные проекты, которые, по словам Гарибашвили, еще больше укрепят существующее стратегическое сотрудничество между странами.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия&gt;&gt;Премьер Грузии отметил важность Среднего коридора. Это международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.В ноябре 2022 года Грузия, Азербайджан и Казахстан оформили трехсторонний меморандум о развитии Среднего коридора. "Грузия, Азербайджан и Казахстан сотрудничаем для того, чтобы все, так сказать, препятствующие барьеры были сняты, и Средний коридор стал еще более привлекательным, в том числе для стран Центральной Азии, Китая, в целом для стран Азии, чтобы по этому маршруту в Средний коридор пошло больше грузов", – сказал Гарибашвили.По его словам, существует конкретная дорожная карта по развитию Среднего коридора, и все три страны знают, что нужно делать до 2027 года. Премьер рассказал коллеге из Казахстана, как развивается инфраструктура в Грузии и каковы планы. "Мы сейчас осуществляем важные инвестиции в направлении модернизации железной дороги, которая очень скоро завершится и удвоится пропускная способность нашей железной дороги. У нас также есть другие важные проекты в этом направлении", – сказал Гарибашвили по итогам встречи на пресс-конференции. Модернизация железной дороги в Грузии – последние данные&gt;&gt;В частности, идет работа над строительством первого глубоководного порта в Грузии в поселке Анаклия. Строительство началось еще в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. Власти решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%."Я лично сообщил г-ну премьер-министру, что правительство Грузии планирует построить новый порт, глубоководный порт, порт Анаклия. И работы начнутся в этом году осенью, примерно в октябре. Государство будет владельцем. 51% будет у правительства Грузии. А по остальным 49% мы планируем провести важные переговоры", – сказал Гарибашвили. Иоселиани возглавила наблюдательный совет ООО "Морской порт Анаклия"&gt;&gt;Премьер также заявил о важности роста транспортировки энергоресурсов Казахстана через Грузию. "Мы приветствуем перспективы роста транспортировки энергоресурсов Казахстана с использованием транспортной инфраструктуры Грузии и черноморских портов. Естественно, все это должно быть привлекательно для казахстанской стороны, и в этом направлении мы будем работать активнее с нашими друзьями", – заявил Гарибашвили.Кроме того, премьер отметил важность для обеих стран сотрудничества в сферах культуры, образования, науки и спорта. Стороны выразили готовность продолжения сотрудничества в вопросе обмена опытом в проведении реформ. По словам Гарибашвили, у Грузии и Казахстана большой потенциал для дальнейшего развития отношений и обе стороны готовы к полному освоению этого потенциала.В завершение своего выступления премьер Грузии назвал Смаилова "дорогим другом" и еще раз поблагодарил за визит в Грузию. Он также поблагодарил казахскую сторону за теплый прием во время его визита в Казахстан в 2022 году. Гарибашвили заявил, что с большой радостью вспоминает об этом визите. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, казахстан, азербайджан, китай, ираклий гарибашвили
экономика, грузия, новости, казахстан, азербайджан, китай, ираклий гарибашвили

Средний коридор и торговля – главные темы обсуждения премьеров Грузии и Казахстана

13:24 23.06.2023 (обновлено: 14:29 23.06.2023)
© Sputnik / Alexander ImedashviliПравительственная администрация Грузии
Правительственная администрация Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.06.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Товарооборот между Грузией и Казахстаном продолжает расти – в январе-апреле страны уже наторговали на 188 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Рост товарооборота между Грузией и Казахстаном, рост казахстанских туристов и международный транспортный коридор – Средний коридор, стали главными темами обсуждения премьер-министров Грузии и Казахстана Ираклия Гарибашвили и Алихана Смаилова на встрече в Тбилиси.
Смаилов прибыл в Грузию с первым официальным визитом в ранге премьер-министра Казахстана. Гарибашвили в ходе пресс-конференции поблагодарил Смаилова за это от имени правительства и грузинского народа. Он также отметил, что Грузию связывает с Казахстаном тесное стратегическое сотрудничество и дружба.

"У нас было очень содержательное обсуждение. Обсудили текущие вопросы, которые связаны с Казахстаном и Грузией. Мы также отметили, что радует та тенденция, которая была зафиксирована в последнее время. Имею в виду рост экспорта, рост товарооборота", – заявил Гарибашвили на пресс-конференции после встречи.

По его словам, в 2022 году был зафиксирован 136% рост товарооборота между странами. Эта тенденция сохранилась и в текущем году. Товарооборот в январе-апреле 2023 года составил 188 миллионов долларов, что на 283% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
"Также хочу с радостью отметить, что количество туристов из Казахстана в Грузию растет с каждым годом. Мы всегда рады видеть больше казахстанских туристов и инвесторов в Грузии. Казахстан осуществил очень важные инвестиции в нашу страну и мы сотрудничаем по всем направлениям", – заявил Гарибашвили.
Обсудили премьеры двух стран и запланированные проекты, которые, по словам Гарибашвили, еще больше укрепят существующее стратегическое сотрудничество между странами.
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия>>
Премьер Грузии отметил важность Среднего коридора. Это международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.
В ноябре 2022 года Грузия, Азербайджан и Казахстан оформили трехсторонний меморандум о развитии Среднего коридора.
"Грузия, Азербайджан и Казахстан сотрудничаем для того, чтобы все, так сказать, препятствующие барьеры были сняты, и Средний коридор стал еще более привлекательным, в том числе для стран Центральной Азии, Китая, в целом для стран Азии, чтобы по этому маршруту в Средний коридор пошло больше грузов", – сказал Гарибашвили.
По его словам, существует конкретная дорожная карта по развитию Среднего коридора, и все три страны знают, что нужно делать до 2027 года.
Премьер рассказал коллеге из Казахстана, как развивается инфраструктура в Грузии и каковы планы.
"Мы сейчас осуществляем важные инвестиции в направлении модернизации железной дороги, которая очень скоро завершится и удвоится пропускная способность нашей железной дороги. У нас также есть другие важные проекты в этом направлении", – сказал Гарибашвили по итогам встречи на пресс-конференции.
Модернизация железной дороги в Грузии – последние данные>>
В частности, идет работа над строительством первого глубоководного порта в Грузии в поселке Анаклия.
Строительство началось еще в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. Власти решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%.
"Я лично сообщил г-ну премьер-министру, что правительство Грузии планирует построить новый порт, глубоководный порт, порт Анаклия. И работы начнутся в этом году осенью, примерно в октябре. Государство будет владельцем. 51% будет у правительства Грузии. А по остальным 49% мы планируем провести важные переговоры", – сказал Гарибашвили.
Иоселиани возглавила наблюдательный совет ООО "Морской порт Анаклия">>
Премьер также заявил о важности роста транспортировки энергоресурсов Казахстана через Грузию.
"Мы приветствуем перспективы роста транспортировки энергоресурсов Казахстана с использованием транспортной инфраструктуры Грузии и черноморских портов. Естественно, все это должно быть привлекательно для казахстанской стороны, и в этом направлении мы будем работать активнее с нашими друзьями", – заявил Гарибашвили.
Кроме того, премьер отметил важность для обеих стран сотрудничества в сферах культуры, образования, науки и спорта. Стороны выразили готовность продолжения сотрудничества в вопросе обмена опытом в проведении реформ.
По словам Гарибашвили, у Грузии и Казахстана большой потенциал для дальнейшего развития отношений и обе стороны готовы к полному освоению этого потенциала.
В завершение своего выступления премьер Грузии назвал Смаилова "дорогим другом" и еще раз поблагодарил за визит в Грузию. Он также поблагодарил казахскую сторону за теплый прием во время его визита в Казахстан в 2022 году. Гарибашвили заявил, что с большой радостью вспоминает об этом визите.
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