Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230625/gruzinskie-regbisty-ne-smogli-obygrat-komandu-yuar-na-chempionate-mira-u-20-278931108.html
Грузинские регбисты не смогли обыграть команду ЮАР на чемпионате мира U-20
Грузинские регбисты не смогли обыграть команду ЮАР на чемпионате мира U-20
Свой следующий матч команда Ладо Киласония проведет 29 июня против Аргентины 25.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-25T11:08+0400
2023-06-25T11:08+0400
спорт
грузия
новости
юар
аргентина
италия
регби
сборная грузии по регби
новости грузинского регби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/19/278930940_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_162b732de613d090e00d1624dfdb5af3.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Сборная Грузии по регби проиграла первый матч чемпионата мира среди юношей до 20 лет хозяевам первенства – команде ЮАР – 23:33. ЮАР и проиграла со счетом 23:33. Чемпионат мира по регби U-20 проходит в ЮАР с 24 июня по 14 июля. Сборная Грузии попала в группу вместе с молодежными командами ЮАР, Аргентины и Италии. Хозяева агрессивно начали матч и быстро открыли счет штрафным ударом, за которым вскоре последовала попытка и реализация – 10:0. После этого грузинские регбисты активизировались в атаке, и вскоре разрыв сократился – 10:7. Назван состав молодежной сборной Грузии по регби на чемпионате мира &gt;&gt;В оставшееся время первого тайма южноафриканцы усилили атакующую игру и в итоге выиграли тайм – 20:7. Грузинские регбисты лучше начали второй тайм – в начале тайма Петре Хуцишвили точным штрафным сократил разницу. Первые очки во втором тайме южноафриканцам удалось набрать примерно на 27 минуте. После пенальти счет стал 23:18. Грузинские регбисты выиграли второй тайм (16:13), но этого не хватило для спасения игры, и в итоге сборная ЮАР выиграла – 33:23. Вино и регби – в Грузии решили объединить два национальных символа &gt;&gt;Во второй встрече группы сборная Аргентины обыграла Италию со счетом 43:15. Свой следующий матч команда Ладо Киласония проведет 29 июня против Аргентины. Начало в 18:30 по тбилисскому времени. В последнем матче группы юные борджгалоснеби сыграют с Италией 4 июля. Начало игры в 13:00. После завершения группового этапа четыре лучшие команды продолжат борьбу за кубок, следующие четыре – сыграют за пятое-восьмое места, а третья четверка разыграет девятое-двенадцатое места. Команда, занявшая 12 место, будет переведена в Gaisad Alaf. Ее заменит победитель Alaf этого года, который пройдет в Кении с 15 по 30 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
юар
аргентина
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/19/278930940_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_4a9adce391bfcb2e5c44e59a0a5fced3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, юар, аргентина, италия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
спорт, грузия, новости, юар, аргентина, италия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби

Грузинские регбисты не смогли обыграть команду ЮАР на чемпионате мира U-20

11:08 25.06.2023
© Georgian RugbyМолодежная сборная Грузия по регби на чемпионате мира в ЮАР
Молодежная сборная Грузия по регби на чемпионате мира в ЮАР - Sputnik Грузия, 1920, 25.06.2023
© Georgian Rugby
Подписаться на
НовостиTelegram
Свой следующий матч команда Ладо Киласония проведет 29 июня против Аргентины
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Сборная Грузии по регби проиграла первый матч чемпионата мира среди юношей до 20 лет хозяевам первенства – команде ЮАР – 23:33. ЮАР и проиграла со счетом 23:33.
Чемпионат мира по регби U-20 проходит в ЮАР с 24 июня по 14 июля. Сборная Грузии попала в группу вместе с молодежными командами ЮАР, Аргентины и Италии.
Хозяева агрессивно начали матч и быстро открыли счет штрафным ударом, за которым вскоре последовала попытка и реализация – 10:0.
После этого грузинские регбисты активизировались в атаке, и вскоре разрыв сократился – 10:7.
Назван состав молодежной сборной Грузии по регби на чемпионате мира >>
В оставшееся время первого тайма южноафриканцы усилили атакующую игру и в итоге выиграли тайм – 20:7.
Грузинские регбисты лучше начали второй тайм – в начале тайма Петре Хуцишвили точным штрафным сократил разницу. Первые очки во втором тайме южноафриканцам удалось набрать примерно на 27 минуте. После пенальти счет стал 23:18.
Грузинские регбисты выиграли второй тайм (16:13), но этого не хватило для спасения игры, и в итоге сборная ЮАР выиграла – 33:23.
Вино и регби – в Грузии решили объединить два национальных символа >>
Во второй встрече группы сборная Аргентины обыграла Италию со счетом 43:15.
Свой следующий матч команда Ладо Киласония проведет 29 июня против Аргентины. Начало в 18:30 по тбилисскому времени. В последнем матче группы юные борджгалоснеби сыграют с Италией 4 июля. Начало игры в 13:00.
После завершения группового этапа четыре лучшие команды продолжат борьбу за кубок, следующие четыре – сыграют за пятое-восьмое места, а третья четверка разыграет девятое-двенадцатое места. Команда, занявшая 12 место, будет переведена в Gaisad Alaf. Ее заменит победитель Alaf этого года, который пройдет в Кении с 15 по 30 июля.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0