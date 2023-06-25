https://sputnik-georgia.ru/20230625/gruzinskie-regbisty-ne-smogli-obygrat-komandu-yuar-na-chempionate-mira-u-20-278931108.html
Грузинские регбисты не смогли обыграть команду ЮАР на чемпионате мира U-20
Грузинские регбисты не смогли обыграть команду ЮАР на чемпионате мира U-20
Свой следующий матч команда Ладо Киласония проведет 29 июня против Аргентины 25.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-25T11:08+0400
2023-06-25T11:08+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Сборная Грузии по регби проиграла первый матч чемпионата мира среди юношей до 20 лет хозяевам первенства – команде ЮАР – 23:33. ЮАР и проиграла со счетом 23:33. Чемпионат мира по регби U-20 проходит в ЮАР с 24 июня по 14 июля. Сборная Грузии попала в группу вместе с молодежными командами ЮАР, Аргентины и Италии. Хозяева агрессивно начали матч и быстро открыли счет штрафным ударом, за которым вскоре последовала попытка и реализация – 10:0. После этого грузинские регбисты активизировались в атаке, и вскоре разрыв сократился – 10:7. Назван состав молодежной сборной Грузии по регби на чемпионате мира >>В оставшееся время первого тайма южноафриканцы усилили атакующую игру и в итоге выиграли тайм – 20:7. Грузинские регбисты лучше начали второй тайм – в начале тайма Петре Хуцишвили точным штрафным сократил разницу. Первые очки во втором тайме южноафриканцам удалось набрать примерно на 27 минуте. После пенальти счет стал 23:18. Грузинские регбисты выиграли второй тайм (16:13), но этого не хватило для спасения игры, и в итоге сборная ЮАР выиграла – 33:23. Вино и регби – в Грузии решили объединить два национальных символа >>Во второй встрече группы сборная Аргентины обыграла Италию со счетом 43:15. Свой следующий матч команда Ладо Киласония проведет 29 июня против Аргентины. Начало в 18:30 по тбилисскому времени. В последнем матче группы юные борджгалоснеби сыграют с Италией 4 июля. Начало игры в 13:00. После завершения группового этапа четыре лучшие команды продолжат борьбу за кубок, следующие четыре – сыграют за пятое-восьмое места, а третья четверка разыграет девятое-двенадцатое места. Команда, занявшая 12 место, будет переведена в Gaisad Alaf. Ее заменит победитель Alaf этого года, который пройдет в Кении с 15 по 30 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, юар, аргентина, италия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
спорт, грузия, новости, юар, аргентина, италия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
Грузинские регбисты не смогли обыграть команду ЮАР на чемпионате мира U-20
Свой следующий матч команда Ладо Киласония проведет 29 июня против Аргентины
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Сборная Грузии по регби проиграла первый матч чемпионата мира среди юношей до 20 лет хозяевам первенства – команде ЮАР – 23:33. ЮАР и проиграла со счетом 23:33.
Чемпионат мира по регби U-20 проходит в ЮАР с 24 июня по 14 июля. Сборная Грузии попала в группу вместе с молодежными командами ЮАР, Аргентины и Италии.
Хозяева агрессивно начали матч и быстро открыли счет штрафным ударом, за которым вскоре последовала попытка и реализация – 10:0.
После этого грузинские регбисты активизировались в атаке, и вскоре разрыв сократился – 10:7.
В оставшееся время первого тайма южноафриканцы усилили атакующую игру и в итоге выиграли тайм – 20:7.
Грузинские регбисты лучше начали второй тайм – в начале тайма Петре Хуцишвили точным штрафным сократил разницу. Первые очки во втором тайме южноафриканцам удалось набрать примерно на 27 минуте. После пенальти счет стал 23:18.
Грузинские регбисты выиграли второй тайм (16:13), но этого не хватило для спасения игры, и в итоге сборная ЮАР выиграла – 33:23.
Во второй встрече группы сборная Аргентины обыграла Италию со счетом 43:15.
Свой следующий матч команда Ладо Киласония проведет 29 июня против Аргентины. Начало в 18:30 по тбилисскому времени. В последнем матче группы юные борджгалоснеби сыграют с Италией 4 июля. Начало игры в 13:00.
После завершения группового этапа четыре лучшие команды продолжат борьбу за кубок, следующие четыре – сыграют за пятое-восьмое места, а третья четверка разыграет девятое-двенадцатое места. Команда, занявшая 12 место, будет переведена в Gaisad Alaf. Ее заменит победитель Alaf этого года, который пройдет в Кении с 15 по 30 июля.