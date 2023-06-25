https://sputnik-georgia.ru/20230625/gruzinskie-regbisty-ne-smogli-obygrat-komandu-yuar-na-chempionate-mira-u-20-278931108.html

Грузинские регбисты не смогли обыграть команду ЮАР на чемпионате мира U-20

Грузинские регбисты не смогли обыграть команду ЮАР на чемпионате мира U-20

Свой следующий матч команда Ладо Киласония проведет 29 июня против Аргентины 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T11:08+0400

2023-06-25T11:08+0400

2023-06-25T11:08+0400

спорт

грузия

новости

юар

аргентина

италия

регби

сборная грузии по регби

новости грузинского регби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/19/278930940_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_162b732de613d090e00d1624dfdb5af3.jpg

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Сборная Грузии по регби проиграла первый матч чемпионата мира среди юношей до 20 лет хозяевам первенства – команде ЮАР – 23:33. ЮАР и проиграла со счетом 23:33. Чемпионат мира по регби U-20 проходит в ЮАР с 24 июня по 14 июля. Сборная Грузии попала в группу вместе с молодежными командами ЮАР, Аргентины и Италии. Хозяева агрессивно начали матч и быстро открыли счет штрафным ударом, за которым вскоре последовала попытка и реализация – 10:0. После этого грузинские регбисты активизировались в атаке, и вскоре разрыв сократился – 10:7. Назван состав молодежной сборной Грузии по регби на чемпионате мира >>В оставшееся время первого тайма южноафриканцы усилили атакующую игру и в итоге выиграли тайм – 20:7. Грузинские регбисты лучше начали второй тайм – в начале тайма Петре Хуцишвили точным штрафным сократил разницу. Первые очки во втором тайме южноафриканцам удалось набрать примерно на 27 минуте. После пенальти счет стал 23:18. Грузинские регбисты выиграли второй тайм (16:13), но этого не хватило для спасения игры, и в итоге сборная ЮАР выиграла – 33:23. Вино и регби – в Грузии решили объединить два национальных символа >>Во второй встрече группы сборная Аргентины обыграла Италию со счетом 43:15. Свой следующий матч команда Ладо Киласония проведет 29 июня против Аргентины. Начало в 18:30 по тбилисскому времени. В последнем матче группы юные борджгалоснеби сыграют с Италией 4 июля. Начало игры в 13:00. После завершения группового этапа четыре лучшие команды продолжат борьбу за кубок, следующие четыре – сыграют за пятое-восьмое места, а третья четверка разыграет девятое-двенадцатое места. Команда, занявшая 12 место, будет переведена в Gaisad Alaf. Ее заменит победитель Alaf этого года, который пройдет в Кении с 15 по 30 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

юар

аргентина

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, юар, аргентина, италия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби