https://sputnik-georgia.ru/20230626/proektom-porta-anakliya-zainteresovany-mezhdunarodnye-investory--vitse-premer-278972724.html

Проектом порта Анаклия заинтересованы международные инвесторы – вице-премьер

Проектом порта Анаклия заинтересованы международные инвесторы – вице-премьер

Полученные данные изучаются и обрабатываются, и в ближайшее время общественности будет предоставлена более подробная информация, в том числе о... 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T18:51+0400

2023-06-26T18:51+0400

2023-06-26T18:51+0400

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леван давиташвили

анаклия

порт анаклия

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Несколько международных компаний, в том числе ассоциации и консорциумы, подали заявки на квалификационные требования для строительства порта Анаклия, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%, а остальное – частному партнеру, которого выберут исходя из квалификационных критериев и условий предложения. Потенциальные инвесторы подали заявки на квалификацию до 19 июня, а предоставить предложения смогут до 28 июля. По его словам, компании должны были соответствовать определенным критериям, включая финансовую устойчивость, информацию о квалификации. Министр отметил, что в настоящее время полученные данные изучаются и обрабатываются, и в ближайшее время общественности будет предоставлена более подробная информация, в том числе о компаниях-участниках, их опыте. "К сожалению, на данном этапе мы не можем поделиться большей информацией с общественностью, однако наше агентство интенсивно работает над обработкой этих заявок. Я вам скажу, что было получено несколько заявок от важных международных компаний", – сказал Давиташвили. Грузия как хаб: порт Анаклия, железная дорога, проект Ротшильдов и энергетика >>После того как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". Новая компания обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы. Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (около 1,2 миллиона долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава. Проект Анаклия Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Уже скоро – премьер Грузии о строительстве первого глубоководного порта в Анаклия >>Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Власти Грузии назвали новый срок начала строительства порта в Анаклия >>Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, анаклия, порт анаклия