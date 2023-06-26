https://sputnik-georgia.ru/20230626/skolko-stoit-ucheba-v-chastnykh-shkolakh-v-gruzii--278973289.html

Сколько стоит учеба в частных школах в Грузии?

Сколько стоит учеба в частных школах в Грузии?

Семьи в Грузии тратят около 37% от своих доходов на оплату обучения в частных школах, говорится в исследовании 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T19:31+0400

2023-06-26T19:31+0400

2023-06-26T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Стоимость обучения в частных школах Грузии в 2022-2023 учебном году в среднем составляет 6,5 тысячи лари в год (около 2,5 тыс. долларов), говорится в исследовании TBC Capital.В исследовании отмечается, что стоимость обучения в частных школах растет и в следующем году ожидается рост цен на 5-10%.Прибыль частных школ значительно увеличивалась в 2018-2021 годах. К концу 2021 года общий годовой доход достиг 176 миллионов лари (более 65 миллионов долларов), сказано в исследовании.При этом отмечается, что количество государственных школ почти не изменилось, в отличие от частных школ, число которых в последние годы сокращается. Из-за пандемии коронавируса, больших расходов и высокой конкуренции некоторые школы покинули рынок или присоединились к другим учебным заведениям.Министр образования узнал о проблемах в частных школах в Грузии>>Анализ доходов населения показал, что в среднем грузинские семьи в 2023 году тратят около 37% своих доходов на финансирование учебы детей в частных школах. В течение последних пяти лет этот показатель был самым высоким в 2020 году, что связано со снижением дохода в связи с началом пандемии. В исследовании отмечено, что в течение последних двух лет доступность к частным школам увеличилась. Исходя из того, что цены на учебу в частных школах не снизились, увеличенный доступ к частным школам эксперты объясняют с повышенным средним доходом населения. В 2022-2023 годах в Грузии действует 2 086 госшкол и 216 частных школ.Умники и умницы: лучших выпускников в Тбилиси наградили золотыми медалями>>Что касается государственных школ, то, согласно исследованию, финансирование общего образования обходится Министерству образования и науки Грузии больше чем в половину бюджета: в 2023 году бюджет составил 1,3 миллиарда лари (около 500 млн долларов), что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Общее образование в Грузии подразумевает 12 лет и делится на три ступени – начальная, базовая и средняя. Начальная и базовая ступени в Грузии являются обязательными. На рынке лидером в плане обеспечения среднего образования является государство, которое полностью финансирует учебу в публичных школах. Общая стоимость рынка общего образования в 2023 году в Грузии превысила 1,5 миллиарда лари (более 570 миллионов долларов) с 11% темпом годового роста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, образование в грузии, министерство образования и науки грузии