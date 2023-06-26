https://sputnik-georgia.ru/20230626/veto-ot-prezidenta-gruzii---zablokirovano-izmenenie-pravil-izbraniya-predsedatelya-tsik-278977743.html

Вето от президента Грузии – заблокировано изменение правил избрания председателя ЦИК

Вето от президента Грузии – заблокировано изменение правил избрания председателя ЦИК

Высокий консенсус необходим для сохранения доверия к Центральной избирательной комиссии, считает президент 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T22:28+0400

2023-06-26T22:28+0400

2023-06-26T22:57+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Президент Грузии наложила вето на поправки в Избирательный кодекс Грузии, которые касались изменения правил избрания председателя и членов в ЦИК, говорится в сообщении администрации президента. Речь идет о передаче прерогативы президента представлять кандидатуру на пост председателя ЦИК Грузии, а также кандидатов в члены ЦИК председателю парламента и утверждения парламентом кандидатов простым большинством. По мнению президента, высокий консенсус необходим для сохранения доверия к Центральной избирательной комиссии. Ранее председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе же заявил, что именно действия президента, когда она представила вместо желаемых для "Грузинской мечты" кандидатов других, стали основным фактором внесения поправок. Суть поправок Согласно поправкам, конкурс по отбору председателя и членов ЦИК будет объявлять председатель парламента. Он же создаст конкурсную комиссию. В состав конкурсной комиссии войдет один представитель президента Грузии. Прерогатива представлять кандидатов законодательному органу также получит глава парламента. Если в результате голосования не смогут избрать кандидатов для всех вакансий, президент выдвинет другого кандидата, участвующего в соответствующем конкурсе, и будет проведено голосование по кандидату, выдвинутому президентом. Также меняется процедура и кворум выборов. В частности, если парламент поддержит кандидата на пост главы и членов ЦИК большинством голосов (76 голосов), они займут должность сроком на пять лет. Эксперимент не удался – спикер парламента Грузии о правилах избрания главы ЦИК >>На сегодняшний день глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов (100 голосов) депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. Однако в таком случае срок полномочий составляет лишь полгода. С момента вступления поправок в силу в 2021 году парламент не может избрать главу ЦИК на пять лет. Действующий глава ЦИК В настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили, который впервые был избран на эту должность в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода. В августе того же года президент Грузии отказалась представлять кандидатуру Каландаришвили парламенту, несмотря на то, что он был среди кандидатов. В результате ни один из предложенных президентом кандидатов не получил достаточного количества голосов даже для избрания на пост на шесть месяцев. Страсти вокруг избрания председателя ЦИК Грузии: зачем нужно менять правила?>>Согласно грузинскому законодательству, Каландаришвили продолжил исполнять обязанности председателя ЦИК. Оппозиция категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, называя его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году. Оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификации результатов голосования, тогда как международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений в работе избирательных комиссий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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