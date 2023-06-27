https://sputnik-georgia.ru/20230627/kak-budet-razvivatsya-ekonomika-gruzii-v-2023-godu--otvet-ministra-278981520.html

Как будет развиваться экономика Грузии в 2023 году – ответ министра

Как будет развиваться экономика Грузии в 2023 году – ответ министра

Одним из источников экономического роста были прямые иностранные инвестиции, которые в прошлом году достигли рекордного уровня, заявил министр 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T09:01+0400

2023-06-27T09:01+0400

2023-06-27T09:01+0400

экономика

грузия

новости

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Правительство Грузии ожидает сохранение положительной динамики роста экономики в 2023 году, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, в 2022 году, по предварительным данным, – 10,1%. По словам министра, одним из источников экономического роста были прямые иностранные инвестиции, которые в прошлом году достигли рекордного уровня. "И в первом квартале этого года мы увидели, что у нас инвестиции до 500 миллионов долларов. Так что отметку в два миллиарда мы можем держать несколько лет", – сказал он. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2023 года, по предварительной оценке, сократился на 13,7% по сравнению с январем-мартом 2022 года и составил 496,6 миллиона долларов. В Грузии уточнили показатель экономического роста за первый квартал 2023 года >>На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США. Что касается 2022 года, то их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом. "Головастик" или дутый шар? – каким образом Тбилиси создает 50% экономики страны >>Как отметил Давиташвили, двузначный экономический рост два года подряд во многих случаях вызывает у экономистов и экспертов сомнения в том, что такой высокий уровень роста может поддерживаться в долгосрочной перспективе. Давиташвил выразил уверенность, что прогнозы международных финансовых институтов также будут пересмотрены в сторону позитива, и у нас будет больше экономического роста, чем планировалось, что свидетельствует об ответственной макроэкономической политике. Реальный рост ВВП Грузии в первом квартале 2023 года, по предварительным данным, составил 7,7% по сравнению с январем-мартом 2022 года. Нацбанк Грузии 11 мая повысил ожидаемый в 2023 году рост экономики до 5% по сравнению с 2022 годом. Изначально главный финансовый институт страны прогнозировал, что ВВП в Грузии вырастет до 4%. Премьер: мир в Грузии – залог экономического роста >>Ожидается, что регулятор еще раз пересмотрит прогноз экономического роста в сторону увеличения в конце лета. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4%. Всемирный банк в апреле повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 4 до 4,4%, между тем Азиатский банк развития ожидает, что экономика Грузии вырастет до 4,5% в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, леван давиташвили