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Нет в этом деле героев – Лукашенко о переговорах с Пригожиным

Нет в этом деле героев – Лукашенко о переговорах с Пригожиным

Страны Запада точно воспользовались бы смутой в России, если бы к ней привели действия ЧВК "Вагнер", заявил президент Беларуси 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T14:40+0400

2023-06-27T14:40+0400

2023-06-27T14:55+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал не делать героев, говоря о переговорах с руководителем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным.При этом глава государства отметил, что страны Запада обязательно воспользовались бы смутой в России, если бы к ней привели действия ЧВК "Вагнер"."Самое страшное, что, если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались", – отметил Лукашенко.Лукашенко в роли переговорщика, "план Маршалла" по-украински и провалы ВСУ >>По его словам, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Также он отметил, что отдал приказ по приведению армии в полную боевую готовность.Беларусь при этом сыграла определенную роль в разрешении сложившейся проблемы. Лукашенко сообщил, что готов объяснить позицию белорусского руководства и рассказать о принятых решениях, так как средства массовой информации распространяют много вбросов и инсинуаций.Прямая трансляция: обращение президента России >>Накануне в своем видеообращении президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за содействие в урегулировании ситуации с группой "Вагнер".Что случилось?В ночь на 24 июня силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявления главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы нанесенных ударах Вооруженными силами РФ по тыловым лагерям военной компании. В Минобороны России эту информацию опровергли. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент России Владимир Путин выступил в субботу утром с обращением к россиянам, в котором назвал действия мятежников преступной авантюрой и изменой, к которой привели личные интересы и непомерные амбиции.Путин: попытки шантажа России обречены на провал >>Позже Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, пресс-служба белорусского лидера подтвердила, что группа "Вагнер" останавливает свое передвижение по территории России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин уйдет в Беларусь, уголовное преследование его будет прекращено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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