https://sputnik-georgia.ru/20230627/popytka-sabotazha--v-pravyaschey-partii-otsenili-veto-prezidenta-gruzii-279009230.html

Попытка саботажа – в правящей партии оценили вето президента Грузии

Попытка саботажа – в правящей партии оценили вето президента Грузии

В правящей партии считают, что президент Грузии подхватила нарратив оппозиции 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T15:23+0400

2023-06-27T15:23+0400

2023-06-27T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на поправки в Избирательный кодекс Грузии является попыткой саботажа против ЦИК, и скорее всего оно будет преодолено, заявляют депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Президент Грузии 26 июня наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, предложив увеличить число голосов, необходимых для избрания членов и председателя ЦИК Грузии, с 76 до 90. У парламентского большинства в парламенте всего 86 голосов. При этом депутат назвал аргумент президента, что высокий кворум для избрания снизит поляризацию, нарративом оппозиции. В свою очередь другой депутат партии Бека Давитулиани подчеркнул, что скорее всего вето президента будет преодолено. При этом он напомнил, что в свое время парламент Грузии не смог утвердить главу ЦИК из-за разногласий с оппозицией и поэтому ему пришлось менять закон. Парламент Грузии 13 июня в третьем, окончательном чтении принял законопроект, согласно которому конкурс по отбору председателя и членов ЦИК вместо президента будет объявлять председатель парламента. Он же создаст конкурсную комиссию.Между тем, согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, обнародованной 22 июня 2023 года, чтобы выполненить одно из 12 условий для получения Грузией статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, нужно изменить поправки в Избирательный кодекс об изменении правил избрания председателя Центральной избирательной комиссии.Суть поправокСогласно поправкам, конкурс по отбору председателя и членов ЦИК будет объявлять председатель парламента. Он же создаст конкурсную комиссию. В состав конкурсной комиссии войдет один представитель президента Грузии. Прерогатива представлять кандидатов законодательному органу также получит глава парламента. Если в результате голосования не смогут избрать кандидатов для всех вакансий, президент выдвинет другого кандидата, участвующего в соответствующем конкурсе, и будет проведено голосование по кандидату, выдвинутому президентом. Вето от президента Грузии – заблокировано изменение правил избрания председателя ЦИК>>Также меняется процедура и кворум выборов. В частности, если парламент поддержит кандидата на пост главы и членов ЦИК большинством голосов (76 голосов), они займут должность сроком на пять лет. На сегодняшний день, глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов (100 голосов) депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. Однако в таком случае срок полномочий составляет лишь полгода. С момента вступления поправок в силу в 2021 году парламент не может избрать главу ЦИК на пять лет. Действующий глава ЦИК В настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили, который впервые был избран на эту должность в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода. В августе того же года президент Грузии отказалась представлять кандидатуру Каландаришвили парламенту, несмотря на то, что он был среди кандидатов. В результате ни один из предложенных президентом кандидатов не получил достаточного количества голосов даже для избрания на пост на шесть месяцев. Эксперимент не удался – спикер парламента Грузии о правилах избрания главы ЦИК >>Согласно грузинскому законодательству, Каландаришвили продолжил исполнять обязанности председателя ЦИК. Оппозиция категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, называя его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году. Оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификации результатов голосования, тогда как международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений в работе избирательных комиссий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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