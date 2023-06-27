https://sputnik-georgia.ru/20230627/rezkie-izmeneniya-nablyudayutsya-v-chernom-more--gruzinskiy-professor-279015646.html

Резкие изменения наблюдаются в Черном море – грузинский профессор

Резкие изменения наблюдаются в Черном море – грузинский профессор

Сейчас, согласно исследованиям, качество морской воды на территории Грузии соответствует установленным нормам 27.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-27T18:20+0400

2023-06-27T18:20+0400

2023-06-27T18:20+0400

грузия

новости

общество

черное море

аджария

иване чхаидзе

национальное агентство охраны окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Резкие изменения наблюдаются в бассейне Черного моря после разрушения Каховской ГЭС, заявил глава государственного совета иммунизации, директор Тбилисской детской клиники им. Иашвили Иване Чхаидзе в пресс-центре "Мтавари". Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. Последние бактериологические исследования морской воды на Черноморском побережье Аджарии показали, что она соответствует всем установленным нормам. Медик также указал на материалы, которые попали в Черное море – это бензин, масло, минеральные удобрения, которые могут значительно изменить качество чистоты моря. Проверять качество воды в Аджарии будут каждые десять дней>>По словам Чхаидзе, сейчас качество морской воды на территории Грузии соответствует установленным нормам. Он выразил надежду, что результаты разрушения Каховской ГЭС не дойдут до страны. По словам Чхаидзе, загрязненная вода может стать причиной распространения инфекционных заболеваний. При этом медик отметил, что у морской воды есть свойство самоочищения, и, исходя из того, что Грузия находится далеко от места происшествия, есть надежда минимального воздействия этого процесса на страну. Качество морской воды на побережье Черного моря в ГрузииРанее стало известно, что грузинские специалисты будут проверять качество морской воды на Черноморском побережье Аджарии каждые десять дней на девяти различных станциях. Во время периодической проверки специалисты будут определять основные физико-химические параметры морской воды, включая уровня солености, а также биогенные элементы и другие показатели. Взятые образцы буту направлены в лабораторию Национального агентства охраны окружающей среды, которая полностью удовлетворяет современным требованиям и стандартам. Лаборатория оснащена аналитическими устройствами высокой точности. Сразу же после получения результатов лабораторных исследований данные будут опубликованы. Опасно ли купаться в Черном море в этом году? Мнение грузинского эколога>>Ранее в правительстве Аджарии заявили, что исследования прошли по следующим показателям: бактерии группы кишечных палочек, лактозоположительные кишечные палочки, энтерококки, колифаги, сальмонеллез. Были взяты образцы воды в семи точках Сарпи-Чолоки: центральный пляж Батуми, территория, прилегающая к аквапарку, Квариати, Сарпи, центральный пляж Кобулети, территория, прилегающая к Бобоквати, и Зеленый мыс. Образцы были взяты в радиусе 50 метров от берега. Исследования показали, что по всему периметру качество морской воды в рамках допустимой нормы. Более того, оно лучше по сравнению с прошлым годом. Как всегда самый лучший показатель зафиксирован на территориях Сарпи-Квариати и Махинджаури-Зеленый мыс. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, черное море, аджария, иване чхаидзе, национальное агентство охраны окружающей среды