https://sputnik-georgia.ru/20230629/aferist-i-vrednyy-chelovek--elisashvili-prokommentiroval-reshenie-espch-po-isku-saakashvili-279104074.html

"Аферист и вредный человек" – Элисашвили прокомментировал решение ЕСПЧ по иску Саакашвили

"Аферист и вредный человек" – Элисашвили прокомментировал решение ЕСПЧ по иску Саакашвили

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал иск Саакашвили против Украины по поводу лишения его украинского гражданства неприемлемым 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T19:37+0400

2023-06-29T19:37+0400

2023-06-29T19:37+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) подтвердил своим решением, что осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – мошенник, которому наплевать на интересы Грузии, заявил лидер партии "Граждане", оппозиционный депутат Алеко Элисашвили журналистам. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал иск осужденного Михаила Саакашвили против Украины по поводу лишения его украинского гражданства неприемлемым. В иске бывший президент Грузии просил признать нарушение его прав в связи с лишением украинского гражданства и выдворением из страны. Полтора года Саакашвили и его сподвижники терзали Грузию ложью, что якобы Саакашвили умирает, что у него деменция, а на самом деле он аферист, заявил оппозиционный депутат. Единственное, что их интересует, это возвращение к власти и освобождение Саакашвили, а "в Грузии пусть не останется камня на камне", отметил он."Саакашвили сам похоронил свою репутацию" – спикер парламента Грузии>>Как отметил политик, для него было унизительно, когда президент Грузии и верховный главнокомандующий по истечении второго президентского срока порвал грузинский паспорт и начал аферистничать на Украине. В конце мая ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту в рамках дела "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Гражданство Саакашвили Экс-президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства своим указом от 26 июля 2017 года. Мотивировка: политик скрыл при получении украинского паспорта, что в Грузии против него заведены уголовные дела. Тогда же бывший президент Грузии стал лицом без гражданства, так как грузинское гражданство он утратил в 2015 году по причине получения украинского. Иск Саакашвили против Украины в ЕСПЧ признан неприемлемым>>В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны. Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году вскоре после своего избрания своим указом вернул гражданство Саакашвили. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Как в многосерийном фильме – депутат оценил возвращение Саакашвили в политику>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, украина, тбилиси, страсбург, михаил саакашвили, алеко элисашвили, еспч, европейский суд по правам человека