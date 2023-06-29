https://sputnik-georgia.ru/20230629/deputat-rasskazal-za-schet-chego-uvelichilos-imuschestvo-ivanishvili-279105994.html
Депутат рассказал, за счет чего увеличилось имущество Иванишвили
Депутат рассказал, за счет чего увеличилось имущество Иванишвили
Увеличение имущества связано с победой Бидзины Иванишвили в громком судебном разбирательстве и возвратом принадлежащих ему средств 29.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-29T21:37+0400
2023-06-29T21:37+0400
2023-06-29T21:55+0400
грузия
новости
политика
бидзина иванишвили
credit suisse
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Радикальная оппозиция распространяет новую дезинформацию, согласно которой увеличение имущества основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили якобы связано с событиями на Украине, написал депутат Сакребуло Тбилиси (Горсобрание) Владимир Божадзе. После начала событий на Украине состояние Бидзины Иванишвили увеличилось с 5 миллиардов 650 миллионов до 6 миллиардов 100 миллионов, сообщил оппозиционный телеканал "Пирвели" со ссылкой на Bloomberg. Теперь среди 500 богатейших людей мира Бидзина Иванишвили занимает 402 место В действительности, как написал депутат, увеличение имущества связано с победой Бидзины Иванишвили в громком судебном разбирательстве и возвратом принадлежащих ему средств. Credit Suisse Life все же придется выплатить Иванишвили 607 млн долларов >>Апелляционный суд Бермудских Островов оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал дочку крупнейшего швейцарского банка, страховую компанию Credit Suisse Life (Bermuda), выплатить экс-премьеру Грузии, основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили 607 миллионов долларов. По словам Божадзе, радикальная оппозиция с 2011 года требует ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили , но тщетно. Такое требование прозвучало и вовремя визита трех международных спецпредставителей по санкциям в Тбилиси – спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана, главы офиса по координации санкций Госдепартамента США Джима О’Брайена и генерального директора по экономике, науке и технологиям министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Кумара Айера. Траст Credit Suisse не отдает Иванишвили деньги ввиду заботы о его нерожденных потомках>>"Что же касается введения санкций против Бидзины Иванишвили, то Дэвид О'Салливан вообще не захотел комментировать этот вопрос, потому что вчера радикальная оппозиция, подконтрольный ей гражданский сектор и СМИ в очередной раз были разоблачены в распространении лжи и дезинформации и в действиях против своей страны, в необоснованности требования санкций", – написал Божадзе. Партия войны и измены, часть гражданского сектора и СМИ никогда не добьются результата, потому что правда одна и весь мир и Грузия знают эту правду, подытожил он. Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс против Credit Suisse в 2016 году. В одном случае речь идет об ущербе из-за мошенничества, когда со страховой схемы Иванишвили исчезли 400 миллионов долларов, а во втором – об отказе двух трастов Credit Suisse осуществлять запрашиваемые транзакции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, credit suisse
грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, credit suisse
Депутат рассказал, за счет чего увеличилось имущество Иванишвили
21:37 29.06.2023 (обновлено: 21:55 29.06.2023)
Увеличение имущества связано с победой Бидзины Иванишвили в громком судебном разбирательстве и возвратом принадлежащих ему средств
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Радикальная оппозиция распространяет новую дезинформацию, согласно которой увеличение имущества основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили якобы связано с событиями на Украине, написал депутат Сакребуло Тбилиси (Горсобрание) Владимир Божадзе.
После начала событий на Украине состояние Бидзины Иванишвили увеличилось с 5 миллиардов 650 миллионов до 6 миллиардов 100 миллионов, сообщил оппозиционный телеканал "Пирвели" со ссылкой на Bloomberg. Теперь среди 500 богатейших людей мира Бидзина Иванишвили занимает 402 место
В действительности, как написал депутат, увеличение имущества связано с победой Бидзины Иванишвили в громком судебном разбирательстве и возвратом принадлежащих ему средств.
Апелляционный суд Бермудских Островов оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал дочку крупнейшего швейцарского банка, страховую компанию Credit Suisse Life (Bermuda), выплатить экс-премьеру Грузии, основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили 607 миллионов долларов.
"На самом деле увеличение имущества связано с оправданием Бидзины Иванишвили в громком судебном процессе и возвратом принадлежащих ему средств, тех средств, которыми швейцарский банк распоряжался совершенно незаконно, что также было подтверждено на судебных заседаниях", – написал Божадзе.
По словам Божадзе, радикальная оппозиция с 2011 года требует ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили , но тщетно.
Такое требование прозвучало и вовремя визита трех международных спецпредставителей по санкциям в Тбилиси – спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана, главы офиса по координации санкций Госдепартамента США Джима О’Брайена и генерального директора по экономике, науке и технологиям министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Кумара Айера.
"Что же касается введения санкций против Бидзины Иванишвили, то Дэвид О'Салливан вообще не захотел комментировать этот вопрос, потому что вчера радикальная оппозиция, подконтрольный ей гражданский сектор и СМИ в очередной раз были разоблачены в распространении лжи и дезинформации и в действиях против своей страны, в необоснованности требования санкций", – написал Божадзе.
Партия войны и измены, часть гражданского сектора и СМИ никогда не добьются результата, потому что правда одна и весь мир и Грузия знают эту правду, подытожил он.
Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс против Credit Suisse в 2016 году. В одном случае речь идет об ущербе из-за мошенничества, когда со страховой схемы Иванишвили исчезли 400 миллионов долларов, а во втором – об отказе двух трастов Credit Suisse осуществлять запрашиваемые транзакции.