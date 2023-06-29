https://sputnik-georgia.ru/20230629/deputat-rasskazal-za-schet-chego-uvelichilos-imuschestvo-ivanishvili-279105994.html

Депутат рассказал, за счет чего увеличилось имущество Иванишвили

Депутат рассказал, за счет чего увеличилось имущество Иванишвили

Увеличение имущества связано с победой Бидзины Иванишвили в громком судебном разбирательстве и возвратом принадлежащих ему средств 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T21:37+0400

2023-06-29T21:37+0400

2023-06-29T21:55+0400

грузия

новости

политика

бидзина иванишвили

credit suisse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24271/59/242715990_0:92:2000:1217_1920x0_80_0_0_e6fc8a167c01fa5a20c33ad9948b2a38.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Радикальная оппозиция распространяет новую дезинформацию, согласно которой увеличение имущества основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили якобы связано с событиями на Украине, написал депутат Сакребуло Тбилиси (Горсобрание) Владимир Божадзе. После начала событий на Украине состояние Бидзины Иванишвили увеличилось с 5 миллиардов 650 миллионов до 6 миллиардов 100 миллионов, сообщил оппозиционный телеканал "Пирвели" со ссылкой на Bloomberg. Теперь среди 500 богатейших людей мира Бидзина Иванишвили занимает 402 место В действительности, как написал депутат, увеличение имущества связано с победой Бидзины Иванишвили в громком судебном разбирательстве и возвратом принадлежащих ему средств. Credit Suisse Life все же придется выплатить Иванишвили 607 млн долларов >>Апелляционный суд Бермудских Островов оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал дочку крупнейшего швейцарского банка, страховую компанию Credit Suisse Life (Bermuda), выплатить экс-премьеру Грузии, основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили 607 миллионов долларов. По словам Божадзе, радикальная оппозиция с 2011 года требует ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили , но тщетно. Такое требование прозвучало и вовремя визита трех международных спецпредставителей по санкциям в Тбилиси – спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана, главы офиса по координации санкций Госдепартамента США Джима О’Брайена и генерального директора по экономике, науке и технологиям министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Кумара Айера. Траст Credit Suisse не отдает Иванишвили деньги ввиду заботы о его нерожденных потомках>>"Что же касается введения санкций против Бидзины Иванишвили, то Дэвид О'Салливан вообще не захотел комментировать этот вопрос, потому что вчера радикальная оппозиция, подконтрольный ей гражданский сектор и СМИ в очередной раз были разоблачены в распространении лжи и дезинформации и в действиях против своей страны, в необоснованности требования санкций", – написал Божадзе. Партия войны и измены, часть гражданского сектора и СМИ никогда не добьются результата, потому что правда одна и весь мир и Грузия знают эту правду, подытожил он. Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс против Credit Suisse в 2016 году. В одном случае речь идет об ущербе из-за мошенничества, когда со страховой схемы Иванишвили исчезли 400 миллионов долларов, а во втором – об отказе двух трастов Credit Suisse осуществлять запрашиваемые транзакции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, credit suisse