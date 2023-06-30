https://sputnik-georgia.ru/20230630/ispanskuyu-versiyu-poemy-davida-magradze-predstavyat-v-madride-279122709.html
Испанскую версию поэмы Давида Маградзе представят в Мадриде
Испанскую версию поэмы Давида Маградзе представят в Мадриде
Автор расскажет о благе испанской литературы и испанского искусства 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T12:28+0400
2023-06-30T12:28+0400
2023-06-30T12:28+0400
культура
новости
культурная жизнь грузии
мадрид
испания
тбилиси
давид маградзе
тбилисский государственный университет
грузинская литература
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23782/77/237827702_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_145cca3bf661dfc31ce37405be0ab25c.jpg
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Презентация поэмы известного грузинского писателя Давида Маградзе "Плодородная земля" на испанском языке состоится 30 октября в Институте Сервантеса в Мадриде.Институт Сервантеса – госучреждение Испании, созданное в 1991 году для преподавания испанского языка и распространения испанской культуры во всем мире. Институт Сервантеса представлен на пяти континентах, а общая численность отделений насчитывает 77 центров-институтов. Изначально поэма на испанский язык была переведена в 2022 году. Испанскую версию можно было приобрести на сайте Amazon, где произведение было размещено издательством Endymion. Аннотацию к произведению грузинского автора тогда написала французская поэтесса Вероника Берген (Veronique Bergen). "Дато Маградзе соединяет поэтическое слово с метафизической артерией, он держит ее в многослойном языковом регистре. Поэт обращается как к нашим чувствам, так и к нашей индивидуальной и коллективной памяти", – отметили в аннотации. Давид Маградзе – грузинский поэт и общественный деятель, родился в июне 1962 года в Тбилиси в семье писателя и литературоведа Элгуджи Маградзе. В 1984 году окончил Тбилисский государственный университет по специальности "филолог".Поэта Давида Маградзе наградили в Италии>> Дебютировал Маградзе в качестве поэта в 1980-х годах. На протяжении нескольких лет был редактором ведущего грузинского литературного журнала "Цискари". В 1992-1995 годы Маградзе возглавлял министерство культуры Грузии, а в 1999-2001 годы был депутатом парламента. В 1997- 2010 годах Маградзе занимал пост президента грузинского ПЕН-клуба. Был награжден несколькими грузинскими и международными литературными премиями. Его стихи переведены на английский, немецкий, итальянский, турецкий, русский и армянский языки. К слову, кандидатуру Давида Маградзе Грузия дважды выдвигала на соискание Нобелевской премии в области литературы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
мадрид
испания
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23782/77/237827702_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_598976b1ea66dcbe9755af8996a1fa7d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, культурная жизнь грузии, мадрид, испания, тбилиси, давид маградзе, тбилисский государственный университет , грузинская литература
культура, новости, культурная жизнь грузии, мадрид, испания, тбилиси, давид маградзе, тбилисский государственный университет , грузинская литература
Испанскую версию поэмы Давида Маградзе представят в Мадриде
Автор расскажет о благе испанской литературы и испанского искусства
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Презентация поэмы известного грузинского писателя Давида Маградзе "Плодородная земля" на испанском языке состоится 30 октября в Институте Сервантеса в Мадриде.
Институт Сервантеса – госучреждение Испании, созданное в 1991 году для преподавания испанского языка и распространения испанской культуры во всем мире. Институт Сервантеса представлен на пяти континентах, а общая численность отделений насчитывает 77 центров-институтов.
"У них есть филиалы почти во всех странах, презентация книги будет проходить в прямом эфире на их сайтах, по всей Сети. Это будет не просто презентация книги, я хочу рассказать о благе испанской литературы и испанского искусства", – сказал Давид Маградзе в эфире телеканала "Имеди".
Изначально поэма на испанский язык была переведена в 2022 году. Испанскую версию можно было приобрести на сайте Amazon, где произведение было размещено издательством Endymion.
Аннотацию к произведению грузинского автора тогда написала французская поэтесса Вероника Берген (Veronique Bergen).
"Дато Маградзе соединяет поэтическое слово с метафизической артерией, он держит ее в многослойном языковом регистре. Поэт обращается как к нашим чувствам, так и к нашей индивидуальной и коллективной памяти", – отметили в аннотации.
Давид Маградзе – грузинский поэт и общественный деятель, родился в июне 1962 года в Тбилиси в семье писателя и литературоведа Элгуджи Маградзе. В 1984 году окончил Тбилисский государственный университет по специальности "филолог".
Дебютировал Маградзе в качестве поэта в 1980-х годах. На протяжении нескольких лет был редактором ведущего грузинского литературного журнала "Цискари". В 1992-1995 годы Маградзе возглавлял министерство культуры Грузии, а в 1999-2001 годы был депутатом парламента.
В 1997- 2010 годах Маградзе занимал пост президента грузинского ПЕН-клуба. Был награжден несколькими грузинскими и международными литературными премиями. Его стихи переведены на английский, немецкий, итальянский, турецкий, русский и армянский языки.
К слову, кандидатуру Давида Маградзе Грузия дважды выдвигала на соискание Нобелевской премии в области литературы.