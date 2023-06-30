https://sputnik-georgia.ru/20230630/ispanskuyu-versiyu-poemy-davida-magradze-predstavyat-v-madride-279122709.html

Испанскую версию поэмы Давида Маградзе представят в Мадриде

Испанскую версию поэмы Давида Маградзе представят в Мадриде

Автор расскажет о благе испанской литературы и испанского искусства 30.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-30T12:28+0400

2023-06-30T12:28+0400

2023-06-30T12:28+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Презентация поэмы известного грузинского писателя Давида Маградзе "Плодородная земля" на испанском языке состоится 30 октября в Институте Сервантеса в Мадриде.Институт Сервантеса – госучреждение Испании, созданное в 1991 году для преподавания испанского языка и распространения испанской культуры во всем мире. Институт Сервантеса представлен на пяти континентах, а общая численность отделений насчитывает 77 центров-институтов. Изначально поэма на испанский язык была переведена в 2022 году. Испанскую версию можно было приобрести на сайте Amazon, где произведение было размещено издательством Endymion. Аннотацию к произведению грузинского автора тогда написала французская поэтесса Вероника Берген (Veronique Bergen). "Дато Маградзе соединяет поэтическое слово с метафизической артерией, он держит ее в многослойном языковом регистре. Поэт обращается как к нашим чувствам, так и к нашей индивидуальной и коллективной памяти", – отметили в аннотации. Давид Маградзе – грузинский поэт и общественный деятель, родился в июне 1962 года в Тбилиси в семье писателя и литературоведа Элгуджи Маградзе. В 1984 году окончил Тбилисский государственный университет по специальности "филолог".Поэта Давида Маградзе наградили в Италии>> Дебютировал Маградзе в качестве поэта в 1980-х годах. На протяжении нескольких лет был редактором ведущего грузинского литературного журнала "Цискари". В 1992-1995 годы Маградзе возглавлял министерство культуры Грузии, а в 1999-2001 годы был депутатом парламента. В 1997- 2010 годах Маградзе занимал пост президента грузинского ПЕН-клуба. Был награжден несколькими грузинскими и международными литературными премиями. Его стихи переведены на английский, немецкий, итальянский, турецкий, русский и армянский языки. К слову, кандидатуру Давида Маградзе Грузия дважды выдвигала на соискание Нобелевской премии в области литературы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, новости, культурная жизнь грузии, мадрид, испания, тбилиси, давид маградзе, тбилисский государственный университет , грузинская литература