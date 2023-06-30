https://sputnik-georgia.ru/20230630/otkaz-gruzii-v-statuse-kandidata-v-es-budet-ocherednoy-strategicheskoy-oshibkoy---premer-279126314.html
Отказ Грузии в статусе кандидата в ЕС будет очередной стратегической ошибкой – премьер
Отказ Грузии в статусе кандидата в ЕС будет очередной стратегической ошибкой – премьер
Премьер отметил, что статус кандидата на вступление в Евросоюз имеет символическое значение, но это необходимо для следующих этапов 30.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-30T13:46+0400
2023-06-30T13:46+0400
2023-06-30T13:56+0400
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ираклий гарибашвили
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единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Власти Грузии сделали максимум возможного для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, поэтому отказ станет очередной стратегической ошибкой, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в парламенте. Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова. Премьер отметил, что статус кандидата на вступление в Евросоюз имеет символическое значение, но это необходимо для следующих этапов на пути евроинтеграции. По его словам, нынешние власти Грузии за десять лет доказали, что ориентированы на результат и приносят реальные результаты для населения. Премьер: у Грузии одна из самых быстрорастущих экономик в мире>>"Хочу сказать, что почти абсолютное большинство (европейских – ред.) коллег разделяет представленные нами аргументы... Наши европейские коллеги открыто, громко сказали, что Грузия станет членом европейской семьи", – заявил Гарибашвили. Правящая партия "Грузинская мечта – грузинская Грузия" на днях заявила, что выполнила все условия Евросоюза для получения статуса. О деталях проделанной работы в ближайшее время намерен рассказать председатель партии Иракалий Кобахидзе. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Понимание с привкусом разочарования – почему Грузия не вводит санкции против России?>>В пятницу Гарибашвили выступает в парламенте с ежегодным отчетом о проделанной правительством Грузии работе. Параллельно у здания законодательного органа проходит акция протеста крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая обвиняет власти в сворачивании с прозападного курса развития страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузия - евросоюз, евросоюз, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузия - евросоюз, евросоюз, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Отказ Грузии в статусе кандидата в ЕС будет очередной стратегической ошибкой – премьер
13:46 30.06.2023 (обновлено: 13:56 30.06.2023)
Премьер отметил, что статус кандидата на вступление в Евросоюз имеет символическое значение, но это необходимо для следующих этапов
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Власти Грузии сделали максимум возможного для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, поэтому отказ станет очередной стратегической ошибкой, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в парламенте.
Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.
"Вам хорошо известно, что наша команда сделала максимум для всего. Я во время своих встреч убеждаю европейских коллег и друзей, что, если они не предоставят (Грузии – ред.) статус кандидата, это будет очередной стратегической ошибкой со стороны Евросоюза", – сказал Гарибашвили.
Премьер отметил, что статус кандидата на вступление в Евросоюз имеет символическое значение, но это необходимо для следующих этапов на пути евроинтеграции.
По его словам, нынешние власти Грузии за десять лет доказали, что ориентированы на результат и приносят реальные результаты для населения.
"Хочу сказать, что почти абсолютное большинство (европейских – ред.) коллег разделяет представленные нами аргументы... Наши европейские коллеги открыто, громко сказали, что Грузия станет членом европейской семьи", – заявил Гарибашвили.
Правящая партия "Грузинская мечта – грузинская Грузия" на днях заявила, что выполнила все условия Евросоюза для получения статуса. О деталях проделанной работы в ближайшее время намерен рассказать председатель партии Иракалий Кобахидзе.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
В пятницу Гарибашвили выступает в парламенте с ежегодным отчетом о проделанной правительством Грузии работе. Параллельно у здания законодательного органа проходит акция протеста крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая обвиняет власти в сворачивании с прозападного курса развития страны.