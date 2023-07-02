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Сборная Испании вышла в полуфинал молодежного ЕВРО по футболу
Сборная Испании вышла в полуфинал молодежного ЕВРО по футболу
Накануне сборная Грузии не смогла выйти в полуфинал чемпионата, уступив команде из Израиля в серии послематчевых пенальти 02.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-02T09:36+0400
2023-07-02T09:36+0400
2023-07-02T09:58+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. В Румынии на стадионе Суребет Арена прошел заключительный четвертьфинальный матч первого игрового дня Евро U21, в котором встретились сборные Испании и Швейцарии. Первый тайм прошел в равной борьбе, чуть острее были испанцы, но швейцарцы грамотно оборонялись. Как итог – ничья к перерыву. Во второй половине игры сборной Испании на 68 минуте удалось открыть счет, после передачи Абеля Руиса гол забивает Серхио Гомес. 1-0. Сборная Грузии по футболу в драматичном матче не смогла пробиться в полуфинал ЧЕ U-21 >>На 91 минуте сборная Швейцария сумела отыграться! Праздник своей стране принес Зеки Амдуни, который поразил створ ворот после ассиста Жулиана Вонмоса. 1-1. Основное время завершилось вничью. В овертайме испанцы показали прекрасную игру, итогом которой стал гол Хуана Миранды на 103-й минуте матча, Аймар Орос записал на свой счёт результативную передачу. Сборная Испании U21 заслуженно побеждает и выходит в 1/2 молодежного чемпионата Европы 2023 по футболу. Соперником будет Франция U21 или Украина U21. Накануне сборная Грузии не смогла выйти в полуфинал чемпионата, уступив команде из Израиля в серии послематчевых пенальти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, испания, швейцария, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
спорт, грузия, новости, испания, швейцария, футбол, молодежный чемпионат европы по футболу 2023
Сборная Испании вышла в полуфинал молодежного ЕВРО по футболу
09:36 02.07.2023 (обновлено: 09:58 02.07.2023)
Накануне сборная Грузии не смогла выйти в полуфинал чемпионата, уступив команде из Израиля в серии послематчевых пенальти
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. В Румынии на стадионе Суребет Арена прошел заключительный четвертьфинальный матч первого игрового дня Евро U21, в котором встретились сборные Испании и Швейцарии.
Первый тайм прошел в равной борьбе, чуть острее были испанцы, но швейцарцы грамотно оборонялись. Как итог – ничья к перерыву.
Во второй половине игры сборной Испании на 68 минуте удалось открыть счет, после передачи Абеля Руиса гол забивает Серхио Гомес. 1-0.
На 91 минуте сборная Швейцария сумела отыграться! Праздник своей стране принес Зеки Амдуни, который поразил створ ворот после ассиста Жулиана Вонмоса. 1-1.
Основное время завершилось вничью.
В овертайме испанцы показали прекрасную игру, итогом которой стал гол Хуана Миранды на 103-й минуте матча, Аймар Орос записал на свой счёт результативную передачу.
Сборная Испании U21 заслуженно побеждает и выходит в 1/2 молодежного чемпионата Европы 2023 по футболу.
Соперником будет Франция U21 или Украина U21.
Накануне сборная Грузии не смогла выйти в полуфинал чемпионата, уступив команде из Израиля в серии послематчевых пенальти.