https://sputnik-georgia.ru/20230702/situatsiya-v-tyurmakh-gruzii-poslednie-dannye-279157839.html

Ситуация в тюрьмах Грузии: последние данные

Ситуация в тюрьмах Грузии: последние данные

Общее число заключенных составило 0,26% от общего населения страны 02.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-02T09:01+0400

2023-07-02T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Число заключенных в тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 июня 2023 года, составило 9 291 человек, из которых 335 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат). Общее число заключенных составило 0,26% от общего населения страны. При этом около 2,6 тысячи заключенных имеют второй и более срок: из них 55 женщин и 14 несовершеннолетних. Все 13 тюрем, существующих в Грузии на 1 июня, заполнены на 82,6%. Из общего числа заключенных только 19,3% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к разным срокам. Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии срок отбывают 22 несовершеннолетних и 57 человек старше 70 лет. Наибольшее число осужденных содержится в тюрьме №15 в Рустави и в Глданской тюрьме в Тбилиси. Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 июня в Грузии насчитывалось около 1,9 тысячи, то тут так же лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 18 несовершеннолетних и 5 человек старше 70 лет. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. В тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 175 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 июня 2023 года в тюрьмах Грузии находились 711 граждан из 50 иностранных государств, что составляет 7,4% от общего числа осужденных. Напавшего на совладельца оппозиционного телеканала Грузии отправили в тюрьму до приговора >>Основная часть заключенных иностранцев – мужчины. В грузинских тюрьмах также сидит один несовершеннолетний иностранец и 65 гражданок других стран. Четверть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Украины и Армении. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане Италии, Франции, Германии, Израиля и других стран. Смертность заключенных В тюрьмах Грузии от различных болезней с начала 2023 года скончалось пятеро заключенных. Убедил сына избить несовершеннолетнего: обвиняемый останется в тюрьме на время следствия >>Причиной смерти одного из них стал гипертонический криз и инсульт, другого – острая дыхательная недостаточность, кома и остановка сердца, двоих – сепсис и болезни почек и одного – инфаркт мозга на фоне цереброваскулярного заболевания. Условные заключенные Помимо находящихся в заключении, в Грузии также есть 23,3 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает около 1,2 тысячи женщин и 85 несовершеннолетних. Реформы принесли успех – премьер-министр Грузии о положении в тюрьмах >>При этом на условном сроке находятся 359 иностранцев из 25 стран, среди которых граждане РФ, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании. Из них 28 женщин и трое несовершеннолетних. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, общество, грузия, тюрьма