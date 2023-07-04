https://sputnik-georgia.ru/20230704/gruziya-kak-boutique-ili-osobennosti-gruzinskoy-ekonomiki-279228945.html

Грузия как Boutique, или Особенности грузинской экономики

Грузия как Boutique, или Особенности грузинской экономики

Эту колонку я задумал в том числе для того, чтобы в занимательной форме рассказывать о нишевых товарах и услугах в грузинской экономике. Причем как об уже... 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T13:03+0400

2023-07-04T13:03+0400

2023-07-04T13:36+0400

грузия

ираклий гарибашвили

аналитика

экономика

туризм

туризм в грузии

грузия делает ставку на туризм

колумнисты

обзоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/02/251906565_40:0:1240:675_1920x0_80_0_0_dd7416b6acf2a5a2d69855143b822b2a.jpg

Семь лет назад я уже вел еженедельные колонки по грузинской экономике в двух изданиях. И вчера перечитал эти свои статьи, обзоры и комментарии. Было страшно любопытно узнать, был ли я хоть в чем-нибудь прав в своем анализе семь лет назад, и как изменились оценки грузинской экономики за эти годыПохоже, что два основополагающих тезиса остались в силе: 1) Грузия – очень маленькая страна с очень большими возможностями для бизнеса, что подтвердит любой приезжий с успешным опытом предпринимательства в другой стране; 2) в настоящее время грузинская экономика отличается ярко выраженным дуализмом, в которой две ее части в значительной степени изолированы друг от друга и живут сами по себе.Дуализм ГрузииНа одном полюсе – современная экономика, основанная на западных современных технологиях, на кадрах, получивших достойное образование, заинтересованных как в продолжении экономических реформ, так и в стремительном инфраструктурном развитии Грузии. На другой стороне – традиционная экономика, основанная на консервативных, давно устаревших технологиях, на кадрах, которые прекрасно знают свою работу в сельском хозяйстве, туризме, строительстве и других секторах, но в минимальной степени осознают важность бизнес-планирования, маркетинга, брендирования и других инструментов рыночной экономики.Пока эти две части грузинского общества и экономики живут отдельно друг от друга, Грузия притормаживает и будет постоянно притормаживать, а массовый средний класс – основа экономического процветания любой демократической страны – будет оставаться благим пожеланием. И, хотя изменения идут ни шатко, ни валко, современный сектор пока не способен "переварить" традиционный. Правда, надо признать успехи современной экономики Грузии, ее финансового, инфраструктурного, строительного секторов, развитие экспорта, высокие темпы как экономического роста, так и притока иностранных инвестиций. Все это, без сомнения, оказывает, положительное воздействие на все общество, включая его традиционную часть.Экономика Грузии выросла почти на 30 миллиардов лари – премьер >>>Признаться, я был впечатлен цифрами недавнего годового отчета премьер-министра Ираклия Гарибашвили перед парламентом (30 июня). За последние десять лет уровень бедности в Грузии сократился почти вдвое, с 30 до 15%. Все равно много еще людей остается за чертой бедности, но в сухих цифрах это означает, что 535 тысяч человек сумели "выскочить" из круга нищеты. Огромная цифра, в особенности для такой маленькой страны. Успех был обеспечен стремительным ростом ВВП на душу населения с 4 500 до 8 200 USD (в 2020-23 гг.). Плюс к этому, в 2022 году своего исторического минимума (-4,1%) достиг дефицит счета текущих операций платежного баланса, отражающий зависимость экономики и страны от импорта и денежных поступлений из-за рубежа. Десять лет назад этот показатель был в два раза выше, то есть в два раза хуже. Грузинский лари в последнее время постоянно укрепляется, что хорошо для сельского населения, поскольку дешевеет импорт. Правда, одновременно страдает экспорт, и грузинская продукция, включая сельскохозяйственную, становится неадекватно дороже на мировых рынках, теряя свою конкурентоспособность.Все это совершенно замечательные экономические достижения. Но мне еще важно качество роста, то есть как этот рост сказывается на уровне жизни и занятости традиционной части общества в современной Грузии. Увы, но масштабные инфраструктурные и инвестиционные проекты имеют огромное значение для госбюджета, для крупных компаний и корпораций, для международного транзита, однако весьма косвенно, в относительно незначительной степени отражаются на жизни традиционного общества. Конечно, от Тбилиси до Батуми можно теперь добираться быстрее, а будет еще быстрее. Но глубокие экономические и социальные проблемы сельских районов и населения это кардинально не решает.Именно поэтому государство пытается так активно поддерживать проекты малого и микробизнеса в Грузии. В очередной раз мне понравилась итоговая статистика программы "Производи в Грузии", в рамках которой с 2014 года было профинансировано 11 тысяч мини-проектов на 62,5 тысячи рабочих мест, в среднем каждый такой проект финансировался примерно на 250 тысяч лари (меньше, чем на 100 тысяч долларов). Для сельских районов и патриархального общества эти относительно маленькие цифры, но, на мой взгляд, они имеют большее значение, чем многомиллиардные инфраструктурные проекты страны.Как влияют на экономику программы агентства "Производи в Грузии" >>>Добавлю, что в последние два года резкое увеличение по известным причинам миграции из стран постсоветского пространства в Грузию дает дополнительный толчок притоку новых доходов и инвестиций в традиционный сектор. По данным реестра, за последние полтора года более 20 тысяч граждан России зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Если каждый вложит в бизнес хотя бы 10 тысяч долларов (а, наверняка, вложили или будут вкладывать значительно больше), то сумма инвестиций превысит 200 млн. долларов.Для традиционной экономики Грузии важны не столько стратегические инвесторы, сколько массовые мелкие и средние, которые привносят не только деньги, но и остро необходимые экспертизу, опыт, бизнес-планирование, понимание рыночной экономики. При этом под инвестициями следует понимать не только вложения в реальный сектор, производство и/или туристический сектор, но и в покупку личной квартиры, собственного дома, земли под частное строительство. К примеру, за последние полтора года граждане России купили в Грузии без малого 10 тысяч квартир. Но не стоит резидентам Грузии переживать, что в результате поднялись цены на недвижимость. На самом деле это хорошо для местного населения. Девелоперы рассчитаются с банками, начнут новые проекты, создадут новые рабочие места, и далее по цепочке дадут новый импульс экономическому росту.Для приезжих инвесторов самое главное, чтобы они нашли правильный алгоритм взаимоотношений с местными партнерами, основанный не на понятиях, а на законе и правильной бизнес-документации (в Грузии это совсем не сложно). Увы, как я увидел в последние месяцы, по-прежнему немало инвесторов проходят все тот же путь разочарования. Первый этап открывается необыкновенным чувством эйфории от природы и местного гостеприимства, которые дают убедительный мотив для немедленной покупки недвижимости для себя и семьи, и попутно для открытия небольшого, но всегда, по мнению местного партнера, очень перспективного бизнеса. Второй этап начинается ремонтом или строительством при очень низком качестве услуг, но с космически завышенными сметами и нередкими обманами, если заказчик сам лично постоянно не контролирует процесс. Одновременно в бизнесе открываются скрытые дефекты, а его непрозрачность в сочетании с недостаточной финансовой грамотностью местного партнера ведет к неизбежным потерям, а то и к утрате приобретенного имущества. Наконец, на третьем, финальном этапе – разочарованный инвестор избавляется от своих активов с большим дисконтом и убегает из Грузии. За последние годы мне довелось встретить десятки таких разочарованных инвесторов из Германии, России, Ирана, Турции, Украины, Польши и других стран. Каждый делился своей душещипательной историей, все они были разными по содержанию, но очень похожими по сути.Однако в то же время я вижу положительные изменения. Все стало меняться к лучшему за последние четыре года, пока меня не было в Грузии (я работал в Китае, а потом в Казахстане). Все больше в традиционной экономике Грузии, прежде всего, в сельском хозяйстве и туризме, можно встретить успешно развивающиеся проекты, зачастую между внешним инвестором и местным партнером. Более того, такие в прошлом исключения все чаще сегодня становятся правилом. И колонку эту я задумал и запустил именно для того, чтобы анализировать малые проекты в Грузии, пытаться объяснить, в чем причины их успеха. И тем самым привлечь внимание будущих бизнесменов к тиражированию подобного опыта.Грузия как Boutique Почему российские и другие постсоветские туристы так любят Грузию. Потому, что там все индивидуально, все не так, все не по стандартному шаблону отдыха массового туриста, (почти) все искренне, взаправду и необычно. Причем как с положительной (как здорово!), так и с негативной (какой ужасный сервис!) точки зрения. Положительное, конечно, превалирует, иначе не стремилось бы пол-России в Грузию попасть.О чем это я? Грузия – миниатюрная страна. Площадь в 69 700 кв. км не превышает 9% территории соседней Турции или 4% – Ирана. Ее размеры сопоставимы с другими странами Закавказья, но любые аналогии исчезают, когда неравнодушный наблюдатель осознает, какое разнообразие природно-климатических условий сосредоточено на этом клочке земли. Грузия становится центром делового туризма >>>На западе страна оказывается в северной части субтропической зоны, а на востоке плодородные земли сменяются пустыней. Одновременно благодаря вертикальной поясности здесь в миниатюре представлены все ландшафты европейской суши – от пустынных-полупустынных и влажных субтропических приморских зон, до альпийских и далее до вечных снегов. Вы найдете в Грузии почвы от серо-бурых и засоленных полупустынных – почв сухих степей и умеренно влажных лесов – до красноземов и подзолистых почв влажной субтропической зоны и горно-луговых высокогорных. Но все это "в нарезку", относительно небольшими площадями. Не меньшее разнообразие ожидает туриста, оказавшегося в Грузии, в части исторических и религиозных пластов, этнографии, экстремального времяпровождения и сельского хозяйства. Иными словами, наша маленькая Грузия – это настоящая страна-музей во многих своих проявлениях: природно-климатическом, историческом, религиозном, этнографическом и сельскохозяйственном. Или бутик с удивительными и единственными в своем роде товарами…Какие выводы для экономического развития страны стоит сделать из очевидного и всем известного тезиса о бесконечном разнообразии Грузии?С точки зрения стратегии – не исторического экономического наследия или решения тактических задач, продиктованных, скажем, социальными проблемами или предвыборным популизмом, а именно с точки зрения стратегии, в грузинской экономике должны доминировать нишевые продукты – уникальные, дорогие (то есть с высокой добавленной стоимостью), экологически чистые, единственные в своем роде, то есть продукты, которые нельзя или очень сложно и затратно получать в других странах.Например, чтобы не предпринималось в сельском хозяйстве Грузии, можно быть уверенным в одном. Бесполезно грузинскому крестьянину и фермеру бороться на мировых рынках массовых сельхозпродуктов за значимое "место под солнцем". Площади под виноградниками в Испании, Китае или Франции в десятки раз больше, чем вся грузинская территория вместе с горами и пустынями вместе взятая, что позволяет этим странам использовать самые современные технологии виноградарства. Картошка из Египта, Израиля или Марокко всегда будет дешевле и лучше по качеству, чем в Болниси. Гурджаанские персики не смогут конкурировать с испанскими по соотношению "цена-качество". Западногрузинские цитрусовые проигрывают китайским. Значит ли это, что грузинским продуктам нет места на мировых рынках, а экспорт ориентированное сельское хозяйство Грузии – несбыточная мечта. Вовсе нет! Но по долгосрочной экономической стратегии грузинские сельхозпродукты должны быть нишевыми.Грузинские вина представили в Южной Корее >>>Если вино, то бутиковое, из высококачественного винограда, выращенного на небольшой семейной ферме, малотиражное и по относительно высокой цене. Если картошка, то это должна быть биокартошка. В принципе любой биопродукт можно считать нишевым.В 2012 году у грузинского сельского хозяйства был хороший шанс воспользоваться ситуацией для переориентации на выращивание биопродуктов. На протяжении многих лет грузинские крестьяне из-за недостатка средств не вносили в почву удобрений и химикаты. А биопродукты можно выращивать только на почвах, в которые не было вмешательства на протяжении 3-5 лет (в зависимости от конкретного законодательства разных стран). Однако была выбрана другая агрополитика, и крестьяне начали наращивать урожайность за счет химии со всеми вытекающими последствиями. До последнего времени значимого экспорта биопродуктов из Грузии не появилось. Но уже есть небольшие инициативы выращивания биопродукции для собственного потребления. Но, тем не менее, вне всякого сомнения, стратегически биопродукты – это будущее грузинского сельского хозяйства.Посмотрим в качестве иллюстрации на грузинский мед. Ни по цене, ни по объемам конкурировать с основными мировыми производителями он не в состоянии. Но эта отрасль обладает уникальными конкурентными преимуществами. Георгий Кепашвили, успешный экспортер грузинского меда, рассказывал мне, что из 54 видов почвы, распространенных во всем мире, 49 представлены в нашей стране! Грузинский мед завоевал высшую награду на международном конкурсе в Лондоне >>>В результате в очень маленькой Грузии распространенная здесь медоносная растительная флора в такой концентрации на три четверти нигде в мире больше не растет. К тому же зачастую мед собирают в высокогорных альпийских районах, где человеческое воздействие на экологию либо мизерно, либо вообще отсутствует. В итоге здесь можно собирать уникальный полихромный (то есть из многих медоносов) мед, которые на мировом рынке в десятки раз дороже массового монохромного. Еще одним примером новых продуктов с высокой добавленной стоимостью, медленно, но верно, становятся годы ягоды. Особенно быстро в последние годы растет популярность плантаций ежевики и голубики. Можно также упомянуть и грецкий орех, который всегда присутствовал как в грузинских садах, так и в грузинской кухне. Однако только в последние семь лет в Грузии появились современные плантации, созданные по самым последним технологиям, с учетом всех современных достижений агротехники, что предположительно позволит производить лучший в мире грецкий орех. Но, поскольку я сам вовлечен в развитие такой плантации, это тема для отдельного очень интересного разговора.Посмотрите теперь на туризм. Может Грузия развивать массовый пляжный туризм и конкурировать с Анталией, Хорватией, Черногорией и другими мировыми курортами? Развивать может, конкурировать – нет! Батуми в высокий сезон, скорее, исключение, чем правило. А Уреки, превратившийся из потенциально уникального медицинского курорта с его магнитными песками в дешевый массовый курорт для местного населения и туристов из ближних закавказских стран, скорее, правило, чем исключение. Дело Грузии – нишевый туризм: медицинский и экстремальный, исторический и паломнический, этнографический и агротуризм.Три замечания напоследок. На мой взгляд, Грузии, как стране нишевой или бутиковой, противопоказан гигантизм даже при самой тщательной проработке экологической, ландшафтной и исторической составляющих технико-экономических обоснований новых проектов. При этом, независимо от того, речь идет о глубоководном порте, огромной ГЭС, новом металлургическом комбинате или гостиничном небоскребе посреди старого Тбилиси. Любые стратегии экономического развития Грузии не должны в перспективе разрушать экономику "бутика". Здесь нет противоречия: самая современная транспортная инфраструктура вполне может вписаться в "посудную лавку" грузинской нишевой экономики. Просто к последней надо относиться с большим уважением.Эту колонку я задумал в том числе для того, чтобы в занимательной форме рассказывать о нишевых товарах и услугах в грузинской экономике. Причем как об уже существующих и развивающихся, так и об интересных рыночных идеях, которые еще ждут своего фанатика-первопроходца.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Андрей Максимов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279227937_524:0:2572:2048_100x100_80_0_0_bdca4dff9b44d27379ece34ae073884c.jpg

Андрей Максимов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279227937_524:0:2572:2048_100x100_80_0_0_bdca4dff9b44d27379ece34ae073884c.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Максимов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279227937_524:0:2572:2048_100x100_80_0_0_bdca4dff9b44d27379ece34ae073884c.jpg

грузия, ираклий гарибашвили, аналитика, экономика, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, колумнисты, обзоры