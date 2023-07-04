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https://sputnik-georgia.ru/20230704/v-gruzii-izuchayut-do-200-zhalob-na-vozmozhnoe-narushenie-prav-potrebiteley-279216998.html
В Грузии изучают до 200 жалоб на возможное нарушение прав потребителей
В Грузии изучают до 200 жалоб на возможное нарушение прав потребителей
Компании полностью выполнили взятые на себя обязательства перед потребителем в 47 случаях 04.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-04T10:02+0400
2023-07-04T10:02+0400
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защита прав потребителей
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Национальное агентство конкуренции изучает 175 заявок возможного нарушения прав потребителей, говорится в сообщении на сайте ведомства. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов. Всего Национальное агентство конкуренции с ноября 2022 года по июнь 2023 года подано 270 жалоб от потребителей в связи с возможным нарушением их прав. Агентство конкуренции Грузии: защита прав потребителей – главный вызов в 2023 году &gt;&gt;По информации агентства, компании полностью выполнили взятые на себя обязательства перед потребителем в 47 случаях. За восемь месяцев Агентство конкуренции в 84 случаях оформило 48 соглашений в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики. Компании в Грузии оштрафовали за слияния в обход Агентства конкуренции &gt;&gt;Агентство активно следит за процессом выполнения обязательств, взятых на себя компаниями. На данный момент вопросы по 27 случаям полностью исчерпаны. В этот же период по решению ведомства подтверждены 14 фактов нарушений прав группы потребителей – в 28 случаях, а в трех случаях нарушение не подтвердилось. По информации агентства, 70% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли, а 30% – к случаю покупки товара на месте. По регионам лидирует Тбилиси с 89%, за ним следует Имерети с 5% и Аджария с 3%. Агентство конкуренции об исследовании краткосрочного подорожания лекарств в Грузии &gt;&gt;Согласно полученным и обработанным данным, требование о возврате денег составляет 86, о ремонте или возврате бракованного товара – 86, о запрете вводящих в заблуждение действий – 22, о безусловном возврате товара – 15, о прочем – 61. В отчетном периоде, согласно поступившим жалобам, 79% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 9% – транспорт и складирование, 12% – прочие виды деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, общество, защита прав потребителей, агентство конкуренции грузии
грузия, новости, экономика, общество, защита прав потребителей, агентство конкуренции грузии

В Грузии изучают до 200 жалоб на возможное нарушение прав потребителей

10:02 04.07.2023
© photo: Sputnik / StringerЗакрытые рестораны, кафе, сувенирные магазины и лавки в центре старого Тбилиси в районе Абанотубани
Закрытые рестораны, кафе, сувенирные магазины и лавки в центре старого Тбилиси в районе Абанотубани - Sputnik Грузия, 1920, 04.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Компании полностью выполнили взятые на себя обязательства перед потребителем в 47 случаях
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Национальное агентство конкуренции изучает 175 заявок возможного нарушения прав потребителей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов.
Всего Национальное агентство конкуренции с ноября 2022 года по июнь 2023 года подано 270 жалоб от потребителей в связи с возможным нарушением их прав.
Агентство конкуренции Грузии: защита прав потребителей – главный вызов в 2023 году >>
По информации агентства, компании полностью выполнили взятые на себя обязательства перед потребителем в 47 случаях.
За восемь месяцев Агентство конкуренции в 84 случаях оформило 48 соглашений в пользу потребителя о взятии условных обязательств.
Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики.
Компании в Грузии оштрафовали за слияния в обход Агентства конкуренции >>
Агентство активно следит за процессом выполнения обязательств, взятых на себя компаниями. На данный момент вопросы по 27 случаям полностью исчерпаны.
В этот же период по решению ведомства подтверждены 14 фактов нарушений прав группы потребителей – в 28 случаях, а в трех случаях нарушение не подтвердилось.
По информации агентства, 70% обращений, поступивших от потребителей, относятся к сфере онлайн-торговли, а 30% – к случаю покупки товара на месте. По регионам лидирует Тбилиси с 89%, за ним следует Имерети с 5% и Аджария с 3%.
Агентство конкуренции об исследовании краткосрочного подорожания лекарств в Грузии >>
Согласно полученным и обработанным данным, требование о возврате денег составляет 86, о ремонте или возврате бракованного товара – 86, о запрете вводящих в заблуждение действий – 22, о безусловном возврате товара – 15, о прочем – 61.
В отчетном периоде, согласно поступившим жалобам, 79% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 9% – транспорт и складирование, 12% – прочие виды деятельности.
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