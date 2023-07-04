https://sputnik-georgia.ru/20230704/saakashvili-snova-ne-soblyudaet-rekomendatsii-vrachey--glava-minyusta-279249856.html

Саакашвили снова не соблюдает рекомендации врачей – глава Минюста

Саакашвили снова не соблюдает рекомендации врачей – глава Минюста

Министр заявил, что для него неприемлемы заявления о пытках Саакашвили 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T20:18+0400

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2023-07-04T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не соблюдает все рекомендации врачей и продолжает манипуляции, заявил министр юстиции Рати Брегадзе, чье ведомство отвечает также за отбывание срока осужденных в Грузии. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. По словам министра, для него неприемлемы заявления о пытках Саакашвили. Владимир Зеленский поручил МИД выразить послу Грузии на Украине решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложить покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. При этом Зеленский призвал власти Грузии "прекратить издевательства" над Саакашвили, который является гражданином Украины. "Для меня неприемлемы подобные заявления, так как в них не приведено ни одного доказательства. И когда речь идет о том, что в Грузии кого-то пытают, естественно, я с этим никогда не соглашусь, исходя из того, что если и где в регионе соблюдаются права человека в пенитенциарной системе, то тут лидирует Грузия", – сказал Брегадзе. По его словам, то, что осужденный, нуждающийся в лечении, находится в лучшей клинике и его призывают постоянно к лечению и приему пищи, его навестили 2,3 тысячи визитеров, его периодически посещают представители посольства Украины, нельзя назвать пытками. Зеленский поручил МИД выслать посла Грузии за 48 часов в Тбилиси для консультаций >>"У нашей страны есть достоинство, и мы точно знаем, что скрупулезно соблюдаем права человека, особенно в пенитенциарной системе, и ни от кого не приемлемы такие обвинения. Это вызывает сожаление, особенно когда Грузия поддерживает украинский народ во всех кризисных ситуациях", – сказал Брегадзе. При этом министр отметил, что следит за ситуацией вокруг Саакашвили и, когда он увидел последние кадры с экс-президентом, у него возникло чувство благодарности к врачам, которые пытаются вылечить Саакашвили. В то же время он подчеркнул, что состояние Саакашвили, как и любого пациента, оценивают врачи по результатам исследований, а не по изображению с экрана телевизора. Иск Саакашвили против Украины в ЕСПЧ признан неприемлемым>>Саакашвили впервые с февраля месяца появился перед широкой общественностью 3 июля во время включения по видеосвязи на судебном заседании по одному из его дел. Он задрал футболку, чтобы показать, какой он худой, и потребовал от властей извинений за то, что они якобы довели его до такого состояния. "Правда жаль, что этот человек не соблюдает рекомендации врачей и продолжает наносить себе увечья. Под увечьями я подразумеваю множество эпизодов голодовок, невыполнение рекомендаций врачей, избирательный прием медикаментов и пищи", – сказал Брегадзе. При этом ответственность за питание Саакашвили министр юстиции возложил на самого Саакашвили и его семью. По его словам, власти заинтересованы в его выздоровлении, а ответственны за его состояние его соратники. "Ответственность лежит на тех радикалах, которые призывали его наносить себе увечья, так как они хотят одного – воспользоваться политическим прошлым осужденного и заработать себе политические баллы", – сказал Брегадзе. "Если кто и заинтересован в улучшении состояния его здоровья, так это мы, так как этот человек – заключенный, наша задача – заботиться о его здоровье, что мы и делаем", – добавил он. Как в многосерийном фильме – депутат оценил возвращение Саакашвили в политику>>Министр еще раз подчеркнул, что заставить принимать пищу и лечиться государство и медики не имеют права. Попытки освобождения Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в Европейский суд по правам человека. В конце мая ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в рамках дела "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Уже 16 июня экс-президент написал, что собирается очень активно включиться в грузинскую политику, параллельно участвуя в политике Украины. По его словам, он также намерен присутствовать на всех своих судебных заседаниях, когда это будет физически возможно. С тех пор в соцсетях постоянно появляются его политические заявления. Между тем в конце мая стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Саакашвили осужденный На данный момент экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Срок отбывания наказания начался с момента его ареста 1 октября 2021 года. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, владимир зеленский, украина, еспч