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Агентство конкуренции Грузии: защита прав потребителей – главный вызов в 2023 году
Агентство конкуренции Грузии: защита прав потребителей – главный вызов в 2023 году
В сфере защиты прав потребителей начато изучение 47 дел, по четырем делам заключены договоры условного обязательства 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T19:03+0400
2023-04-25T19:03+0400
грузия
новости
экономика
ираклий леквинадзе
агентство конкуренции грузии
защита прав потребителей
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Обеспечение высокого уровня защиты прав потребителей является одной из главных задач Агентства конкуренции в 2023 году, говорится в обращении главы ведомства Ираклия Леквинадзе. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов. По последним данным, в Агентство с 1 ноября 2022 года подано около 180 заявок от потребителей в связи с возможным нарушением их прав, половину из которых ведомство уже изучает. Что касается прошлого года, в сфере защиты прав потребителей начато изучение 47 дел, по четырем делам заключены договоры условного обязательства. Деятельность Агентства Согласно отчету Агентства конкуренции, в 2022 году завершились три исследования, а по двум делам было принято решение о недопустимости. Завершен мониторинг трех рынков, начато изучение двух новых рынков. Агентство выдало 17 рекомендаций: одно – по рынку топлива; два – в рамках услуг семейного врача в больничном секторе; 13 – в процессе изучения фармацевтического рынка, одно – в сфере услуг по письменному и устному переводу. В 2022 году были проверены слияния (концентрации) 20 639 компаний, зарегистрированных в Грузии. Агентство дало согласие на шесть слияний. Два слияния были реализованы в обход агентства, за что экономические агенты были оштрафованы на 60 тысяч лари. Компании в Грузии оштрафовали за слияния в обход Агентства конкуренции &gt;&gt;По закону компании должны уведомить Агентство конкуренции о слиянии в случае, если их общий (суммарный) годовой оборот на территории Грузии превышает 20 миллионов лари, при этом годовой оборот каждого из минимум двух лиц, участвующих в концентрации, превышает 5 миллионов лари. По законодательству Грузии в случае слияния в обход агентства предусмотрен штраф в размере до 5% от оборота компании за предыдущий год. Плата за рассмотрение уведомления о концентрации составляет 5 тысяч лари. Обзор рынковВ рамках мониторинга фармацевтического рынка, Агентство следит за выполнением выданных им 13 рекомендаций в целях повышения конкурентоспособности и прозрачности фармацевтического рынка. Из 13 рекомендаций в 2022 году полностью или частично выполнены семь, в том числе внедрены единая система электронных рецептов, реализован принцип выписывания только генерического рецепта, внедрены стандарты качества и референтные цены. Агентство конкуренции об исследовании краткосрочного подорожания лекарств в Грузии &gt;&gt;В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Кроме того, решением правительства Грузии к странам параллельного импорта была добавлена ​​Турция. "В рамках реализуемой в 2022 году и продолжающейся реформы фармацевтического рынка увеличился физический и финансовый доступ к качественным лекарственным средствам. В результате в 2022 году потребитель сэкономил на розничном рынке в среднем 80 миллионов лари. В условиях референтного ценообразования и проводимой/продолжающейся реформы на рынке ожидается значительное увеличение указанного показателя", – говорится в отчете агентства. Топливо Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года. В феврале-марте 2022 года бензин марки АИ-92 (регуляр) за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,5 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (1,6 доллара). По информации Леквинадзе, первая половина 2022 года отличалась высокими ценами на нефть, что оказало существенное влияние на экономику и инфляцию стран-импортеров нефти. Мониторинг Агентства показал различное поведение основных компаний на рынке и достаточные основания для начала исследования в отношении пяти компаний реализаторов топлива в Грузии. За отчетный период ведомство завершило три исследования — по фактам злоупотребления доминирующим положением, недобросовестной конкуренции и согласованных действий. Продолжит ли снижаться стоимость бензина в Грузии? &gt;&gt;Согласно результатам мониторинга, в апреле-июле 2022 года увеличивается объем ввозимого из РФ топлива в общем импорте – 64-65% всего импорта.Розничные цены в январе-июле 2022 года имели тенденцию к росту в основных странах-поставщиках топлива для Грузии – Болгарии, Румынии, а в июле снизились на 7-8 центов. Что касается Грузии, в июле зафиксирован рост цен на 11 центов. В результате анализа факторов, влияющих на розничную цену, также было выявлено, что стоимость топлива, ввозимого из РФ, в среднем на 30-70 тетри ниже, чем топливо, ввозимое из европейских стран (март-июль), хотя у крупных компаний на розничном рынке оно доступно по той же цене, что и европейское топливо.В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, ираклий леквинадзе, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей
грузия, новости, экономика, ираклий леквинадзе, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей

Агентство конкуренции Грузии: защита прав потребителей – главный вызов в 2023 году

19:03 25.04.2023
© Business Ombudsman of Georgia / FB Бизнесомбудсмен Грузии Ираклий Леквинадзе
Бизнесомбудсмен Грузии Ираклий Леквинадзе - Sputnik Грузия, 1920, 25.04.2023
© Business Ombudsman of Georgia / FB
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В сфере защиты прав потребителей начато изучение 47 дел, по четырем делам заключены договоры условного обязательства
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Обеспечение высокого уровня защиты прав потребителей является одной из главных задач Агентства конкуренции в 2023 году, говорится в обращении главы ведомства Ираклия Леквинадзе.
Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Уже с 1 ноября потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов.

"С 1 ноября мы начали исполнительный процесс. Соответствующий отдел уже работает в Национальном агентстве конкуренции и в этой сфере сделаны первые успешные шаги. Потребитель чувствует поддержку, и многие уже знают, к кому обратиться в случае жалобы", – заявил Леквинадзе.

По последним данным, в Агентство с 1 ноября 2022 года подано около 180 заявок от потребителей в связи с возможным нарушением их прав, половину из которых ведомство уже изучает.
Что касается прошлого года, в сфере защиты прав потребителей начато изучение 47 дел, по четырем делам заключены договоры условного обязательства.

Деятельность Агентства

Согласно отчету Агентства конкуренции, в 2022 году завершились три исследования, а по двум делам было принято решение о недопустимости.
Завершен мониторинг трех рынков, начато изучение двух новых рынков. Агентство выдало 17 рекомендаций: одно – по рынку топлива; два – в рамках услуг семейного врача в больничном секторе; 13 – в процессе изучения фармацевтического рынка, одно – в сфере услуг по письменному и устному переводу.
В 2022 году были проверены слияния (концентрации) 20 639 компаний, зарегистрированных в Грузии. Агентство дало согласие на шесть слияний. Два слияния были реализованы в обход агентства, за что экономические агенты были оштрафованы на 60 тысяч лари.
Компании в Грузии оштрафовали за слияния в обход Агентства конкуренции >>
По закону компании должны уведомить Агентство конкуренции о слиянии в случае, если их общий (суммарный) годовой оборот на территории Грузии превышает 20 миллионов лари, при этом годовой оборот каждого из минимум двух лиц, участвующих в концентрации, превышает 5 миллионов лари.
По законодательству Грузии в случае слияния в обход агентства предусмотрен штраф в размере до 5% от оборота компании за предыдущий год. Плата за рассмотрение уведомления о концентрации составляет 5 тысяч лари.

Обзор рынков

В рамках мониторинга фармацевтического рынка, Агентство следит за выполнением выданных им 13 рекомендаций в целях повышения конкурентоспособности и прозрачности фармацевтического рынка.
Из 13 рекомендаций в 2022 году полностью или частично выполнены семь, в том числе внедрены единая система электронных рецептов, реализован принцип выписывания только генерического рецепта, внедрены стандарты качества и референтные цены.
Агентство конкуренции об исследовании краткосрочного подорожания лекарств в Грузии >>
В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.
Кроме того, решением правительства Грузии к странам параллельного импорта была добавлена ​​Турция.
"В рамках реализуемой в 2022 году и продолжающейся реформы фармацевтического рынка увеличился физический и финансовый доступ к качественным лекарственным средствам. В результате в 2022 году потребитель сэкономил на розничном рынке в среднем 80 миллионов лари. В условиях референтного ценообразования и проводимой/продолжающейся реформы на рынке ожидается значительное увеличение указанного показателя", – говорится в отчете агентства.

Топливо

Цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года. В феврале-марте 2022 года бензин марки АИ-92 (регуляр) за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,5 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (1,6 доллара).
По информации Леквинадзе, первая половина 2022 года отличалась высокими ценами на нефть, что оказало существенное влияние на экономику и инфляцию стран-импортеров нефти. Мониторинг Агентства показал различное поведение основных компаний на рынке и достаточные основания для начала исследования в отношении пяти компаний реализаторов топлива в Грузии.
За отчетный период ведомство завершило три исследования — по фактам злоупотребления доминирующим положением, недобросовестной конкуренции и согласованных действий.
Продолжит ли снижаться стоимость бензина в Грузии? >>
Согласно результатам мониторинга, в апреле-июле 2022 года увеличивается объем ввозимого из РФ топлива в общем импорте – 64-65% всего импорта.
Розничные цены в январе-июле 2022 года имели тенденцию к росту в основных странах-поставщиках топлива для Грузии – Болгарии, Румынии, а в июле снизились на 7-8 центов. Что касается Грузии, в июле зафиксирован рост цен на 11 центов.
В результате анализа факторов, влияющих на розничную цену, также было выявлено, что стоимость топлива, ввозимого из РФ, в среднем на 30-70 тетри ниже, чем топливо, ввозимое из европейских стран (март-июль), хотя у крупных компаний на розничном рынке оно доступно по той же цене, что и европейское топливо.
В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.
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