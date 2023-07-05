https://sputnik-georgia.ru/20230705/borba-s-organizovannoy-prestupnostyu--gruzinskaya-mechta-o-vypolnenii-usloviya-es-6-279253348.html
Борьба с организованной преступностью – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №6
Борьба с организованной преступностью – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №6
План действий властей Грузии предполагает борьбу против воровского мира, киберпреступности, трефикинга, финансирования терроризма 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T00:00+0400
2023-07-05T00:00+0400
2023-07-05T00:14+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Парламент Грузии утвердил план действий по борьбе с организованной преступностью и принял поправки об усилении контроля для предотвращения отмывания денег, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на презентации отчета о выполнении 12 условий Евросоюза для получения статуса кандидата.Усиление борьбы с организованной преступностью – это шестая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, этот пункт Грузия выполнила частично.Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС>>В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.Грузия против организованной преступностиРекомендация: усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем проведения тщательного расследования и судебного преследования и при этом получения доверия в отношении судебного преследования и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами.Что сделано: парламент Грузии утвердил план действий по борьбе с организованной преступностью на 2022-2024 годы и внес поправки в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма".План действий предполагает борьбу против организованной преступности, в том числе воров в законе, членов воровского мира и их сторонников, против киберпреступности, трефикинга, отмывания денег, финансирования терроризма и против наркопреступности, сказал Кобахидзе на презентации. Как в Грузии меняют правила для заключенных – парламент обсуждает проект>>Также согласно европейским стандартам был разработан "Пенитенциарный кодекс". Речь идет о внесении изменений в Кодекс о заключении, а также об изменении его названия на "Пенитенциарный кодекс".Законопроект предполагает изменение самой системы исполнения наказаний, и он коснется как сотрудников, так и заключенных. "Пенитенциарный кодекс" пока принят только в первом чтении. Кроме того, были внесены изменения в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма" согласно рекомендациям Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ).Борьба с коррупцией – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №4>>С сентября 2022 года по май 2023 года в закон было внесено пять правок, в том числе об усилении проверки рисков отмывания и о распространении действия закона на микробанки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, евросоюз, грузия - евросоюз
грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, евросоюз, грузия - евросоюз
Борьба с организованной преступностью – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №6
00:00 05.07.2023 (обновлено: 00:14 05.07.2023)
План действий властей Грузии предполагает борьбу против воровского мира, киберпреступности, трефикинга, финансирования терроризма
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Парламент Грузии утвердил план действий по борьбе с организованной преступностью и принял поправки об усилении контроля для предотвращения отмывания денег, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на презентации отчета о выполнении 12 условий Евросоюза для получения статуса кандидата.
Усиление борьбы с организованной преступностью – это шестая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, этот пункт Грузия выполнила частично.
Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.
Грузия против организованной преступности
Рекомендация: усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем проведения тщательного расследования и судебного преследования и при этом получения доверия в отношении судебного преследования и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами.
Что сделано: парламент Грузии утвердил план действий по борьбе с организованной преступностью на 2022-2024 годы и внес поправки в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма".
План действий предполагает борьбу против организованной преступности, в том числе воров в законе, членов воровского мира и их сторонников, против киберпреступности, трефикинга, отмывания денег, финансирования терроризма и против наркопреступности, сказал Кобахидзе на презентации.
Также согласно европейским стандартам был разработан "Пенитенциарный кодекс". Речь идет о внесении изменений в Кодекс о заключении, а также об изменении его названия на "Пенитенциарный кодекс".
Законопроект предполагает изменение самой системы исполнения наказаний, и он коснется как сотрудников, так и заключенных. "Пенитенциарный кодекс" пока принят только в первом чтении.
Кроме того, были внесены изменения в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма" согласно рекомендациям Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ).
С сентября 2022 года по май 2023 года в закон было внесено пять правок, в том числе об усилении проверки рисков отмывания и о распространении действия закона на микробанки.