https://sputnik-georgia.ru/20230705/na-razvitie-natsionalnogo-parka-v-racha-vydelyat-dopolnitelno-200-tysyach--279255323.html

На развитие Национального парка в Рача выделят дополнительно $200 тысяч

На развитие Национального парка в Рача выделят дополнительно $200 тысяч

Для развития Рачинского национального парка, наряду с другими новыми охраняемыми территориями, в ближайшие годы Немецкий кредитный банк реконструкции (KfW)... 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T10:02+0400

2023-07-05T10:02+0400

2023-07-05T10:02+0400

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рача

агентство охраняемых территорий

национальный парк

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Агентство охраняемых территорий Грузии заключило грантовое соглашение с фондом Global Conservation на выделение 200 тысяч долларов на развитие Национального парка Рача в течение следующих 3 лет, говорится в сообщении Агентства. Грантовое соглашение предусматривает реализацию соответствующих инициатив по сохранению биоразнообразия национального парка, внедрение системы охраны парка и оснащение рейнджеров необходимой техникой, что обеспечивает эффективное осуществление патрулирования, оперативное выявление случаев браконьерства и вырубки. В рамках соглашения также планируется переподготовка сотрудников администрации. Национальные парки Грузии в этом году посетил почти миллион человек >>Агентство охраняемых территорий уже много лет успешно сотрудничает с фондом Global Conversation Foundation для обеспечения мер по охране дикой природы в Боржоми-Харагаульском национальном парке. По информации Агентства, для развития Рачинского национального парка, наряду с другими новыми охраняемыми территориями, в ближайшие годы Немецкий кредитный банк реконструкции (KfW) планирует инвестировать 16,25 млн евро, а Фонд природы Кавказа (CNF) и Wyss Foundation инвестирует около 2,5 миллиона лари. В Грузии создано мобильное приложение для безопасного путешествия в национальных парках >>В Грузии 87 охраняемых территорий (более 800 тысяч гектаров земли), их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея. Фауна Грузии представлена более чем сотней видов млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных в "Красный список" Грузии. На сегодняшний день в Грузии 11 Национальных парков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, туризм, рача, агентство охраняемых территорий, национальный парк