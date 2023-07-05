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Посол Грузии вернется с Украины домой, МИД реагировать не будет – министр

Посол Грузии вернется с Украины домой, МИД реагировать не будет – министр

МИД Украины выразил послу Грузии решительный протест из-за ситуации с осужденным Михаилом Саакашвили 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T21:20+0400

2023-07-05T21:20+0400

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владимир зеленский

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии никак не будет реагировать на высылку посла с Украины, но вопрос будет обсуждаться в дальнейшем, заявил глава ведомства Илья Дарчиашвили журналистам. Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над Саакашвили и передать его Украине, гражданином которой он является. МИД Украины по поручению Зеленского выразил послу Грузии на Украине решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.При этом глава МИД назвал решение Украины непонятным, особенно в контексте, связанном с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. "Очень важно основание, которое обусловило это непонятное решение. Мы думаем, что все ясно в связи с бывшим президентом, все вопросы по поводу того, насколько ответственно относится государство к правам всех заключенных, в том числе Саакашвили. Соответственно, этот вопрос лишен оснований. Как мы слышали, решение было обусловлено как раз этим вопросом", – заявил Дарчиашвили. Дипломатический скандал между Грузией и Украиной: оппозиционер раскритиковал Зеленского>>В тоже время глава МИД Грузии подчеркнул, что отношение Грузии к Украине останется неизменным, и страна продолжит поддерживать украинский народ."Ни одно безответственное отношение или решение в отношении нас не сможет изменить эту линию", – добавил он. Зеленский сделал заявление сразу после того, как в СМИ появилась запись из суда, где в ходе рассмотрения одного из дел против Саакашвили было прямое видеовключение из больничной палаты. Экс-президент задрал футболку, чтобы показать, какой он худой, и потребовал от властей извинений за то, что они якобы довели его до такого состояния. Саакашвили появился перед широкой общественностью впервые с февраля. Саакашвили в Грузии Саакашвили тайно вернулся в Грузию с Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. МИД Грузии отреагировал на решение Украины выслать посла из Киева>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минфина и отказались освобождать экс-президента. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, украина, тбилиси, киев, михаил саакашвили, илья дарчиашвили, владимир зеленский