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Дипломатический скандал между Грузией и Украиной: оппозиционер раскритиковал Зеленского

Дипломатический скандал между Грузией и Украиной: оппозиционер раскритиковал Зеленского

По словам депутата, это решение разочаровало его и осталось непонятным 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T14:09+0400

2023-07-05T14:09+0400

2023-07-05T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Решение президента Украины Владимира Зеленского выслать посла Грузии для консультаций на родину неприемлемо, заявил лидер оппозиционной партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили. Зеленский 3 июля призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над Саакашвили и передать его Украине, гражданином которой он является. Зеленский также поручил МИД выразить послу Грузии на Украине решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложить покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси, что тот и сделал 4 июля.По словам депутата, это решение разочаровало его и осталось непонятным. "Мне неясно, чему это служит, особенно когда на столе лежит решение Страсбурга, где дословно написано, что к Саакашвили не применялись никакие пытки", – сказал Элисашвили. Многие месяцы часть оппозиции утверждала, что Саакашвили является жертвой пыток в заключении, но в мае 2023 года ЕСПЧ отказал экс-президенту в переводе на лечение за рубеж. Зеленский сделал заявление сразу после того, как в СМИ появилась запись из суда, где в ходе рассмотрения одного из дел против Саакашвили было прямое видеовключение из больничной палаты. Экс-президент задрал футболку, чтобы показать, какой он худой, и потребовал от властей извинений за то, что они якобы довели его до такого состояния.МИД Грузии отреагировал на решение Украины выслать посла из Киева>>Саакашвили появился перед широкой общественностью впервые с февраля.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.Страсти вокруг СаакашвилиСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Странное решение – депутат "Грузинской мечты" о заявлении Зеленского про Саакашвили >>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минфина и отказались освобождать экс-президента.Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.Нечеловеческого обращения с Саакашвили в заключении не было – данные следствия>>В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, страсбург, алеко элисашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, еспч, тбилисский городской суд