https://sputnik-georgia.ru/20230706/obvinyaemomu-v-kripnomoshennichestve-sud-naznachil-zalog-v-25-milliona-lari-279315842.html

Обвиняемому в криптомошенничестве суд назначил залог в 2,5 миллиона лари

Обвиняемому в криптомошенничестве суд назначил залог в 2,5 миллиона лари

Суд, кроме назначения залога, запретил Бачиашвили покидать страну и обязал сдать паспорта Грузии и России 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T22:41+0400

2023-07-06T22:41+0400

2023-07-06T23:49+0400

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мир криптовалют: как делать деньги из воздуха

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал бывшему директору Фонда соинвестирования Грузии Георгию Бачиашвили, обвиняемому в присвоении 39 миллионов долларов, залог в размере 2,5 миллиона лари. Прокуратура требовала залога в размере 3 миллионов, однако суд сократил сумму до 2,5 миллиона, запретил Бачиашвили покидать страну и обязал сдать паспорта Грузии и России. Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного завладения криптовалютой в крупном размере и легализации незаконных доходов, что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет. В Фонде соинвестирования Грузии рассказали о криптомошенничество экс-директора >>Следствие, проведенное генпрокуратурой, установило, что обвиняемый вложил лично мобилизованную, а также переданную инвестором криптовалюту в майнинг биткоинов летом 2015 года. Услуги по добыче биткоинов были предоставлены иностранной компанией на основании годового контракта, заключенного в июле 2015 года с предприятием, фактически принадлежащим обвиняемому. Стоимость контракта была определена в размере 6,3 миллиона долларов, из которых сумма, принадлежащая инвестору, составляла пять миллионов долларов, а сумма, причитающаяся ответчику, составляла 1,3 миллиона долларов. Бывший глава Фонда соинвестирования Грузии обвинен в криптомошенничестве >>Согласно договору, обвиняемого обязали обеспечить техническую реализацию вложения средств, а ожидаемая прибыль должна быть распределена между сторонами пропорционально вложенным средствам. Также по соглашению криптовалюта, полученная в результате инвестиции, должна была накапливаться на криптокошельке, принадлежащем предприятию и находящемся в распоряжении обвиняемого. В рамках инвестиционного соглашения в течение одного года было выработано 24 661,85 биткоина, из которых пропорционально вложенным суммам и с учетом понесенных расходов криптовалюта в качестве чистой прибыли для инвестора составила 8 253,13 биткоина. Обвиняемый, имевший полное право собственности и контроль над всей майнинговой криптовалютой, в октябре 2017 года отдал инвестору только 536,9 тысячи долларов за полную прибыль от вложения, а оставшиеся 8 253,13 биткойна, принадлежащие инвестору, присвоил себе незаконным путем – речь идет о 39,2 миллиона долларов. Грузия берет под контроль провайдеров криптовалюты >>Присвоив особо крупную сумму криптовалюты, обвиняемый в целях сокрытия незаконного происхождения приобретенных активов скрыл и замаскировал свою криптовалюту, осуществив операции по переводу криптовалюты на разные кошельки, обналичиванию, вступлению в различные экономические или иные отношения, его использование, приобретение и владение имуществом, преобразование и иные действия. После этого обвиняемый осуществлял владение и пользование присвоенными активами, передачу, конвертацию, приобретение недвижимого и движимого имущества, а также приобретение/владение различным имуществом, с помощью чего легализовал особо крупные суммы средств, полученных в результате присвоения криптовалюты (8 253,13 биткоина). Бачиашвили грозит от 9 до 12 лет тюрьмы за незаконного завладение чужим имуществом в крупном размере и легализацию незаконных доходов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, фонд соинвестирования, тбилисский городской суд, криптовалюта, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха