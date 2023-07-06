https://sputnik-georgia.ru/20230706/posol-gruzii-pokinul-ukrainu-279308516.html

Посол Грузии покинул Украину

Посол Грузии покинул Украину

По поручению президента Украины посол Грузии отправился в Тбилиси для консультаций насчет ситуации с Михаилом Саакашвиили 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T16:57+0400

2023-07-06T16:57+0400

2023-07-06T17:14+0400

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владимир зеленский

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили покинул страну и возвращается в Тбилиси, сообщил Первый канал со ссылкой на МИД Грузии. Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и передать его Украине, гражданином которой он является. МИД Украины по поручению Зеленского выразил послу Грузии на Украине решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложил покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. Срок истекал 6 июля в 12:00. По данным МИД, посол покинул страну в установленный срок, а посольство Грузии на Украине продолжает работу. Ранее министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили назвал решение Украины лишенным оснований, при этом отметив, что официальный Тбилиси не будет сейчас реагировать на решение Украины, но это станет темой для обсуждения между странами в будущем. А лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, назвал решение Зеленского оскорбительным для Грузии. "Это было неожиданно" – высланный из Украины посол Грузии>>Зеленский сделал заявление сразу после того, как в СМИ появилась запись из суда, где в ходе рассмотрения одного из дел против Саакашвили было прямое видеовключение из больничной палаты. Экс-президент задрал футболку, чтобы показать, какой он худой, и потребовал от властей извинений за то, что они якобы довели его до такого состояния. Между тем власти Грузии, в том числе министерство юстиции, категорически опровергают факты издевательства над Саакашвили. По словам министра юстиции Рати Брегадзе, отвечающего за состояние заключенных Грузии, Саакашвили занимается членовредительством и до сих пор не соблюдает рекомендации врачей, тогда как власти делают все возможное для его лечения. В то же время Европейский суд по правам человека, куда обратились адвокаты экс-президента, чтобы добиться его освобождения, не увидел нарушений прав Саакашвили и отказал ему в переводе на лечение в Польшу. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Лидер "Грузинской мечты" раскритиковал реакцию оппозиции Грузии на высылку посла из Киева>>Сам Саакашвили в Грузии осужден на 6 лет лишения свободы, и срок отбывания его ареста начался с 1 октября 2021 года – дня его ареста. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Странное решение – депутат "Грузинской мечты" о заявлении Зеленского про Саакашвили >>Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, михаил саакашвили, владимир зеленский, грузинская мечта - демократическая грузия