https://sputnik-georgia.ru/20230706/u-gruzii-est-otvet-moralistam---cpiker-parlamenta-pro-kritiku-naschet-torgovli-s-rossiey-279288307.html
Грузии есть что ответить моралистам - глава парламента о критике насчет торговли с Россией
Грузии есть что ответить моралистам - глава парламента о критике насчет торговли с Россией
В 2022 году только за три месяца из Латвии в Россию поставили столько вина и алкогольных напитков, сколько за год из Грузии, сообщил спикер парламента 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T00:03+0400
2023-07-06T00:03+0400
2023-07-06T00:15+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. У Грузии есть ответ читающим ей мораль по поводу торговли с Россией, как грузинским, так иностранным акторам, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Спикер парламента ответил "любителям пересчитывать", финансируется конфликт на Украине или нет, заявили, что 20 миллионов - это четыре-пять танков.Торговля газом через Украину втрое превышает товарооборот Грузии с РФ за год – Вольский>>Кроме того, Папуашвили ответил и тем, кто заявляет, что во время конфликта "Грузия якобы греет руки", поставляя вино в Россию. По его словам, те, кто читает мораль Грузии, пусть помнят, что Грузия трижды воевала за последние 30 лет, то есть после восстановления независимости.В тоже время он отметил, что даже вводя санкции страны ЕС руководствуются своими интересами, чтобы минимизировать ущерб. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. Однако уже более года ежедневно оппозиционеры, а периодически представители власти Украины, обвиняют руководство Грузии в оказании России помощи в обходе санкций. "Грузинская мечта" же настаивает на том, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу, и требует доказательств предъявляемых ей обвинений. "Где логика?" – премьер Грузии обратился к США и Евросоюзу>>Спецпредставители Евросоюза, США и Великобритании на прошлой неделе в рамках визита в Тбилиси лично ознакомились с соблюдением страной международных санкций. По итогам визита они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора. Между тем объем торговли между Грузией и Россией продолжает расти. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2023 года вырос на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил почти 1,1 миллиарда долларов. При этом, экспорт из Грузии в Россию вырос на 33,8%, а импорт – на 40,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, украина, тбилиси, шалва папуашвили, латвия, нато, обострение ситуации вокруг украины, антироссийские санкции, экономика, россия, грузино-российские отношения
Грузии есть что ответить моралистам - глава парламента о критике насчет торговли с Россией
00:03 06.07.2023 (обновлено: 00:15 06.07.2023)
В 2022 году только за три месяца из Латвии в Россию поставили столько вина и алкогольных напитков, сколько за год из Грузии, сообщил спикер парламента
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. У Грузии есть ответ читающим ей мораль по поводу торговли с Россией, как грузинским, так иностранным акторам, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
"Даже сегодня через Украину, только через одну трубу, проходящую через территорию Украины, ЕС получает газ и платит России 20 миллионов евро или долларов... Когда в отношении Грузии начинают читать мораль грузинские или иностранные акторы, у нас будет ответ на эту мораль", - сказал Папуашвили.
Спикер парламента ответил "любителям пересчитывать", финансируется конфликт на Украине или нет, заявили, что 20 миллионов - это четыре-пять танков.
Кроме того, Папуашвили ответил и тем, кто заявляет, что во время конфликта "Грузия якобы греет руки", поставляя вино в Россию.
"В прошлом году только за три месяца из Латвии в Россию было поставлено столько вина и алкогольных напитков, сколько за год из Грузии. Все же понимают, что Латвия не производит столько вина сколько Грузия. Все знают, что это место откуда пропускают алкогольные напитки в Россию", - сказал Папуашвили.
По его словам, те, кто читает мораль Грузии, пусть помнят, что Грузия трижды воевала за последние 30 лет, то есть после восстановления независимости.
"Сегодня они тепло спрятаны под "зонтом НАТО", и когда они разговаривают с нами с позиции морали, естественно, у нас будет свой ответ", - заявил председатель парламента.
В тоже время он отметил, что даже вводя санкции страны ЕС руководствуются своими интересами, чтобы минимизировать ущерб.
"Пусть все вспомнят, какие дискуссии ведутся по санкциям, это вопрос в ЕС открыт. Это интересы и происходит введение таких санкций, которые не чрезмерно и не излишне навредят самой стране, вводящей санкции. Цель санкций скорее навредить другому, чем самому себе. Безусловно ущерб наносится всем, но логика в том, чтобы вред был для другого больше, чем для себя", - сказал Папуашвили.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.
Однако уже более года ежедневно оппозиционеры, а периодически представители власти Украины, обвиняют руководство Грузии в оказании России помощи в обходе санкций. "Грузинская мечта" же настаивает на том, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу, и требует доказательств предъявляемых ей обвинений.
Спецпредставители Евросоюза, США и Великобритании на прошлой неделе в рамках визита в Тбилиси лично ознакомились с соблюдением страной международных санкций. По итогам визита они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора.
Между тем объем торговли между Грузией и Россией продолжает расти. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2023 года вырос на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил почти 1,1 миллиарда долларов. При этом, экспорт из Грузии в Россию вырос на 33,8%, а импорт – на 40,2%.