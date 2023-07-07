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Дело о присвоении денег на ремонт главной больницы Грузии – задержано три человека

Дело о присвоении денег на ремонт главной больницы Грузии – задержано три человека

Основанием для возбуждения уголовного дела стал отчет департамента внутреннего аудита Минздрава Грузии 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T18:30+0400

2023-07-07T18:30+0400

2023-07-07T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. В рамках расследования дела о присвоении части средств, выделенных на ремонт Центральной университетской клиники (Республиканской больницы), задержано три человека, в том числе бывший финансовый директор, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Основанием для возбуждения уголовного дела стал отчет департамента внутреннего аудита Минздрава Грузии. Финансовому директору и сотруднику инфраструктурного департамента предъявлены обвинения в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения и попытке того же преступления, а также в служебном подлоге и превышении служебных полномочий. Конец протестам – сменился директор Республиканской больницы в Тбилиси >>Индивидуальному предпринимателю также предъявили обвинения в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере и его попытке, а также в изготовлении поддельных документов с целью использования. В случае подтверждения вины им грозит от 3 до 9 лет лишения свободы. Детали дела Как установило следствие, для проведения ремонтных и строительных работ клиники бывший финансовый директор выбрал близкого родственника, сотрудника инфраструктурного департамента клиники, как индивидуального предпринимателя и дал своему сотруднику задание оформить документы о соглашении задним числом. Таким образом, в 2020-2021 годах между клиникой и индивидуальным предпринимателем оказались оформлены соглашения о проведении ремонтных и строительных работ на четырех этажах клиники на сумму около 3,1 миллиона лари. После, по данным следствия, обвиняемые создали фальшивые акты о сдаче и выполнении работ, согласно которым предприниматель якобы выполнил работы на сумму 3,05 миллиона лари и ему уже перечислили 2,6 миллиона. Какой станет Республиканская больница в Тбилиси – Минздрав представил проект>>Следственная экспертиза подтвердила выполнение работ на сумму 2,5 миллиона лари и, таким образом, разница между стоимостью работ и указанной в документах суммой составила около 580,1 тысячи лари, откуда обвиняемые уже успели присвоить 143,9 тысячи лари и собирались присвоить и остальную сумму. Кроме того, следствие выявило еще один факт присвоения денег во время ремонта клиники. В частности, неточности были выявлены в соглашении между клиникой и компанией "Ньюмшен" от 2021 года. В частности, согласно соглашению компания должна была выполнить восстановление отдельных компонентов клиники за 452,8 тысячи лари, однако во время выполнения работ сотрудник инфраструктурного департамента и директора клиники изготовили фальшивые акты приема и выполнения работ. "Пациенты должны лечиться в безопасной обстановке" – Габуния о Республиканской больнице>>Согласно поддельным документам компания выполнила работы на указанную в контракте сумму и получила 362,3 тысячи лари за это. Экспертиза же установила, что стоимость работ составила лишь 284,2 тысячи лари. Из разницы сотрудник инфраструктурного департамента и директора компании уже успели, по версии расследования, присвоить около 78 тысяч лари и собирались присвоить и остальное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, происшествия, республиканская больница, министерство здравоохранения грузии, генеральная прокуратура грузии