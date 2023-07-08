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https://sputnik-georgia.ru/20230708/delo-o-prisvoenii-deneg-na-remont-bolnitsy-gruzii--obvinyaemykh-otpravili-v-zaklyuchenie-279346298.html
Дело о присвоении денег на ремонт больницы Грузии – обвиняемых отправили в заключение
Дело о присвоении денег на ремонт больницы Грузии – обвиняемых отправили в заключение
Основанием для возбуждения уголовного дела стал отчет департамента внутреннего аудита Минздрава Грузии 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T09:01+0400
2023-07-08T09:01+0400
грузия
новости
общество
происшествия
республиканская больница
генеральная прокуратура грузии
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения обвиняемым в присвоении части средств, выделенных на ремонт Центральной университетской клиники (Республиканской больницы). Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила во избежание уничтожения улик и сокрытия от правосудия отправить в заключение финансового директора клиники, сотрудника инфраструктурного департамента и индивидуального предпринимателя. Финансовый директор и сотрудник инфраструктурного департамента обвиняются в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения и попытке того же преступления, а также в служебном подлоге и превышении служебных полномочий. Дело о присвоении денег на ремонт главной больницы Грузии – задержано три человека &gt;&gt;Индивидуальный предприниматель же – в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере и его попытке, а также в изготовлении поддельных документов с целью использования. В случае подтверждения вины им грозит от 3 до 9 лет лишения свободы. Детали дела Как установило следствия, для проведения ремонтных и строительных работ клиники бывший финансовый директор выбрал близкого родственника, сотрудника инфраструктурного департамента клиники, как индивидуального предпринимателя и дал своему сотруднику задание оформить документы о соглашении задним числом. Таким образом, в 2020-2021 годах между клиникой и индивидуальным предпринимателем оказались оформлены соглашения о проведении ремонтных и строительных работ на четырех этажах клиники на сумму около 3,1 миллиона лари. После, по данным следствия, обвиняемые создали фальшивые акты о сдаче и выполнении работ, согласно которым предприниматель якобы выполнил работы на сумму 3,05 миллиона лари и ему уже перечислили 2,6 миллиона. Конец протестам – сменился директор Республиканской больницы в Тбилиси &gt;&gt;Следственная экспертиза подтвердила выполнение работ на сумму 2,5 миллиона лари, и, таким образом, разница между стоимостью работ и указанной в документах суммой составила около 580,1 тысячи лари, откуда обвиняемые уже успели присвоить 143,9 тысячи лари и собирались присвоить и остальную сумму. Кроме того, следствие выявило еще один факт присвоения денег во время ремонта клиники. В частности, неточности были выявлены в соглашении между клиникой и компанией "Ньюмшен" от 2021 года. В частности, согласно соглашению компания должна была выполнить восстановление отдельных компонентов клиники за 452,8 тысячи лари, однако во время выполнения работ сотрудник инфраструктурного департамента и директора клиники изготовили фальшивые акты приема и выполнения работ. "Пациенты должны лечиться в безопасной обстановке" – Габуния о Республиканской больнице&gt;&gt;Согласно поддельным документам компания выполнила работы на указанную в контракте сумму и получила 362,3 тысячи лари за это. Экспертиза же установила, что стоимость работ составила лишь 284,2 тысячи лари. Из разницы сотрудник инфраструктурного департамента и директора компании уже успели, по версии расследования, присвоить около 78 тысяч лари и собирались присвоить и остальное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, происшествия, республиканская больница, генеральная прокуратура грузии, тбилисский городской суд
грузия, новости, общество, происшествия, республиканская больница, генеральная прокуратура грузии, тбилисский городской суд

Дело о присвоении денег на ремонт больницы Грузии – обвиняемых отправили в заключение

09:01 08.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer / Тбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
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Основанием для возбуждения уголовного дела стал отчет департамента внутреннего аудита Минздрава Грузии
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения обвиняемым в присвоении части средств, выделенных на ремонт Центральной университетской клиники (Республиканской больницы).
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила во избежание уничтожения улик и сокрытия от правосудия отправить в заключение финансового директора клиники, сотрудника инфраструктурного департамента и индивидуального предпринимателя.
Финансовый директор и сотрудник инфраструктурного департамента обвиняются в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения и попытке того же преступления, а также в служебном подлоге и превышении служебных полномочий.
Дело о присвоении денег на ремонт главной больницы Грузии – задержано три человека >>
Индивидуальный предприниматель же – в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере и его попытке, а также в изготовлении поддельных документов с целью использования.
В случае подтверждения вины им грозит от 3 до 9 лет лишения свободы.

Детали дела

Как установило следствия, для проведения ремонтных и строительных работ клиники бывший финансовый директор выбрал близкого родственника, сотрудника инфраструктурного департамента клиники, как индивидуального предпринимателя и дал своему сотруднику задание оформить документы о соглашении задним числом.
Таким образом, в 2020-2021 годах между клиникой и индивидуальным предпринимателем оказались оформлены соглашения о проведении ремонтных и строительных работ на четырех этажах клиники на сумму около 3,1 миллиона лари.
После, по данным следствия, обвиняемые создали фальшивые акты о сдаче и выполнении работ, согласно которым предприниматель якобы выполнил работы на сумму 3,05 миллиона лари и ему уже перечислили 2,6 миллиона.
Конец протестам – сменился директор Республиканской больницы в Тбилиси >>
Следственная экспертиза подтвердила выполнение работ на сумму 2,5 миллиона лари, и, таким образом, разница между стоимостью работ и указанной в документах суммой составила около 580,1 тысячи лари, откуда обвиняемые уже успели присвоить 143,9 тысячи лари и собирались присвоить и остальную сумму.
Кроме того, следствие выявило еще один факт присвоения денег во время ремонта клиники. В частности, неточности были выявлены в соглашении между клиникой и компанией "Ньюмшен" от 2021 года.
В частности, согласно соглашению компания должна была выполнить восстановление отдельных компонентов клиники за 452,8 тысячи лари, однако во время выполнения работ сотрудник инфраструктурного департамента и директора клиники изготовили фальшивые акты приема и выполнения работ.
"Пациенты должны лечиться в безопасной обстановке" – Габуния о Республиканской больнице>>
Согласно поддельным документам компания выполнила работы на указанную в контракте сумму и получила 362,3 тысячи лари за это.
Экспертиза же установила, что стоимость работ составила лишь 284,2 тысячи лари. Из разницы сотрудник инфраструктурного департамента и директора компании уже успели, по версии расследования, присвоить около 78 тысяч лари и собирались присвоить и остальное.
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