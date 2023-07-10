https://sputnik-georgia.ru/20230710/besplatnoe-lechenie-detey-s-onkozabolevaniyami-v-gruzii---kogda-nachnetsya-gosprogramma-279424574.html
Бесплатное лечение детей с онкозаболеваниями в Грузии – когда начнется госпрограмма
Бесплатное лечение детей с онкозаболеваниями в Грузии – когда начнется госпрограмма
Пациенты с онкозаболеваниями смогут лечиться в клиниках Турции, Израиля и Испании до тех пор, пока в Грузии не построят детскую онкологическую госклинику 10.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-10T17:35+0400
2023-07-10T17:35+0400
2023-07-10T17:59+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июл— Sputnik. Государственная программа бесплатного лечения детей с онкологическими заболеваниями начнется в августе 2023 года, заявил на брифинге министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.По решению правительства Грузии, все расходы на лечение детей с онкологическими заболеваниями возьмет на себя государство. На сегодняшний день в Грузии около 300 таких детей. Пациенты смогут бесплатно лечиться в трех ведущих клиниках – в Турции, Израиле и Испании. Министр сообщил, что это временная программа, которая будет работать до тех пор, пока в Грузии не построят собственный детский онкологический центр. Для осуществления этого проекта из бюджета будет выделено около 30 миллионов лари, 10 июля были внесены соответствующие изменения в бюджет, которые одобрены правительством.Онкобольные дети из Грузии смогут лечиться в лучших клиниках мира>>Государство покрывает как расходы за проезд и лечение, так и за проживание ребенка и одного родителя. Однако в клиниках Израиля расходы за проживание не покрываются. При лечении в клиниках Испании также будет доступна протонотерапия (один из видов лучевой терапии – ред.), что также профинансирует государство.Изначально правительство анонсировало начало программы с июня 2023 года, однако из-за бюрократических вопросов, процесс затянулся, отметил министр.Ранее государство оплачивало лишь часть лечения для этих детей. На эти цели правительство выделяло около 10 миллионов лари в год, однако этого было не достаточно.Министр рассказал, когда преобразится республиканская больница в Тбилиси>>По решению главы Минздрава Грузии, в стране планируется создание детской онкологической государственной клиники и расширение гемато-онкологических сервисов.Специалисты "Медицинского центра Ихилов" из Израиля в январе 2023 года побывали в Грузии. У них есть рабочая группа с десятилетним опытом строительства и обустройства детских онкологических клиник по всему миру. Представители израильской делегации предоставили грузинским коллегам детальную информацию о функционировании будущего медцентра, об обустройстве клиники и разработке тактики лечения. Кроме того, обсудили практику, внедренная в направлении онкогематологии. Ранее в Минздраве Грузии была создана рабочая группа, члены которой находились в ведущих госклиниках онкогематологического направления Тель-Авива. Представители Минздрава Грузии встретились с руководителями клиник и клиницистами, которые поделились с грузинскими коллегами своим опытом и рассказали о тех сервисах, которые есть в их больницах. В процессе создания детской онкологической государственной клиники Минздрав планирует перенять лучший опыт развитых стран и подключить иностранных экспертов. После Израиля члены рабочей группы ознакомятся с практикой работы немецких врачей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Бесплатное лечение детей с онкозаболеваниями в Грузии – когда начнется госпрограмма
17:35 10.07.2023 (обновлено: 17:59 10.07.2023)
Пациенты с онкозаболеваниями смогут лечиться в клиниках Турции, Израиля и Испании до тех пор, пока в Грузии не построят детскую онкологическую госклинику
ТБИЛИСИ, 10 июл— Sputnik. Государственная программа бесплатного лечения детей с онкологическими заболеваниями начнется в августе 2023 года, заявил на брифинге министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.
По решению правительства Грузии, все расходы на лечение детей с онкологическими заболеваниями возьмет на себя государство. На сегодняшний день в Грузии около 300 таких детей. Пациенты смогут бесплатно лечиться в трех ведущих клиниках – в Турции, Израиле и Испании.
Министр сообщил, что это временная программа, которая будет работать до тех пор, пока в Грузии не построят собственный детский онкологический центр.
"Остались технические детали. Думаю, что до конца месяца контракты будут готовы, и, соответственно, с будущего месяца станет возможно лечение (за границей – ред.)", – заявил Азарашвили.
Для осуществления этого проекта из бюджета будет выделено около 30 миллионов лари, 10 июля были внесены соответствующие изменения в бюджет, которые одобрены правительством.
Государство покрывает как расходы за проезд и лечение, так и за проживание ребенка и одного родителя. Однако в клиниках Израиля расходы за проживание не покрываются.
При лечении в клиниках Испании также будет доступна протонотерапия (один из видов лучевой терапии – ред.), что также профинансирует государство.
"Важно, что у родителя будет право выбора, возможность самим выбрать в какой клинике они хотят, чтобы лечился их ребенок, что мы полностью профинансируем", – подчеркнул Азарашвили.
Изначально правительство анонсировало начало программы с июня 2023 года, однако из-за бюрократических вопросов, процесс затянулся, отметил министр.
Ранее государство оплачивало лишь часть лечения для этих детей. На эти цели правительство выделяло около 10 миллионов лари в год, однако этого было не достаточно.
По решению главы Минздрава Грузии, в стране планируется создание детской онкологической государственной клиники и расширение гемато-онкологических сервисов.
Специалисты "Медицинского центра Ихилов" из Израиля в январе 2023 года побывали в Грузии. У них есть рабочая группа с десятилетним опытом строительства и обустройства детских онкологических клиник по всему миру.
Представители израильской делегации предоставили грузинским коллегам детальную информацию о функционировании будущего медцентра, об обустройстве клиники и разработке тактики лечения. Кроме того, обсудили практику, внедренная в направлении онкогематологии.
Ранее в Минздраве Грузии была создана рабочая группа, члены которой находились в ведущих госклиниках онкогематологического направления Тель-Авива.
Представители Минздрава Грузии встретились с руководителями клиник и клиницистами, которые поделились с грузинскими коллегами своим опытом и рассказали о тех сервисах, которые есть в их больницах.
В процессе создания детской онкологической государственной клиники Минздрав планирует перенять лучший опыт развитых стран и подключить иностранных экспертов. После Израиля члены рабочей группы ознакомятся с практикой работы немецких врачей.