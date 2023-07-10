https://sputnik-georgia.ru/20230710/chto-budet-s-monetarnoy-politikoy-v-gruzii--prognozy-analitikov-279441777.html

Что будет с монетарной политикой в Грузии – прогнозы аналитиков

Что будет с монетарной политикой в Грузии – прогнозы аналитиков

Аналитики считают вполне реальным снижение ставки рефинансирования до 9,5% к концу года 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T21:52+0400

2023-07-10T21:52+0400

2023-07-10T21:52+0400

грузия

новости

экономика

национальный банк грузии

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Национальный банк Грузии снизит ставку рефинансирования на 0,5 базисных пункта до 10% на заседании комитета монетарной политики 2 августа, говорится в еженедельном обзоре инвестиционной компании Galt&Taggart. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Аналитики компании привели данные статистики за июль 2023 года, по которым годовая инфляция потребительских цен значительно замедлилась до 0,6%, по сравнению с 1,5% уровнем предыдущего месяца. Указанное снижение в основном обусловлено снижением инфляции смешанных (-6,8% г/г) и импортных товаров (-5,9% г/г). В то же время темпы роста локальной инфляции продолжают замедляться (+8,5% г/г в июне и +9,1% г/г в мае). Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования неизменной >>Что касается базовой инфляции, исключающей из корзины цены на продовольствие, энергоносители и табачные изделия, то в мае она несколько увеличилась и составила 4% (+0,1% м/м). Что думает Нацбанк По информации Нацбанка, с учетом инфляционных тенденций и прогноза, регулятор начал постепенный выход из ужесточенной монетарной политики, что предполагает снижение ставки рефинансирования лишь умеренными шагами. Как пояснил Нацбанк, снижение инфляции во многом связано с постепенным устранением экзогенных шоков и снижением цен на импортную продукцию. Указанной тенденции способствует и ужесточенная монетарная политика, и, соответственно, снижается и местная инфляция, и инфляционные ожидания. Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам>>Как отметил регулятор, тем не менее местная инфляция снижается сравнительно малыми темпами, и ее уровень все еще высок – 9,1% в мае. При прочих равных условиях ожидается, что в ближайшие месяцы инфляция останется ниже целевого уровня и стабилизируется вокруг 3% показателя в среднесрочной перспективе. Чего ждать? По прогнозу TBC Capital, вполне реально снижение ставки рефинансирования до 9,5% к концу года, при том, что Нацбанк продолжит валютные интервенции. По информации аналитиков, сам по себе это важный фактор с точки зрения восприятия и ожиданий инфляции. С точки зрения инфляции услуг, по мере того, как в будущем рост экономики будет приближаться к отметке 5%, компания считает, что и эта составляющая потребительских цен будет постепенно приближаться к цели. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Продолжит ли в Грузии снижаться монетарная политика?>>Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти. Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 2 августа 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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