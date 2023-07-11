https://sputnik-georgia.ru/20230711/advokat-pytaetsya-politizirovat-delo-o-kriptomoshennichestve--kobakhidze-279472069.html

Адвокат пытается политизировать дело о криптомошенничестве – Кобахидзе

Адвокат пытается политизировать дело о криптомошенничестве – Кобахидзе

Это конкретное дело, связанное с предполагаемым преступлением, и это дело следует рассматривать с правовой точки зрения, заявил лидер правящей партии 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T18:28+0400

2023-07-11T18:28+0400

2023-07-11T20:07+0400

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мир криптовалют: как делать деньги из воздуха

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Адвокат бывшего директора Фонда соинвестирования Грузии Георгия Бачиашвили, обвиняемого в присвоении крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов, пытается политизировать дело, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Адвокат основателя "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили Теймураз Циквадзе заявил, что его клиент заинтересовался изучением вопроса майнинга биткоинов и достоверностью информации, предоставленной Бачиашвили, когда появились серьезные основания предполагать, что средства, вложенные в один из проектов фонда, расходуются не по назначению. В ответ адвокат обвиняемого Роберт Амстердам заявил, что претензии Циквадзе нагло не соответствуют действительности. Он назвал обвинения ложными и политически мотивированными. Ранее Циквадзе назвал абсурдным обвинения в том, что использование со стороны Иванишвили юридических механизмов для защиты своих нарушенных прав связано с политическими взглядами Бачиашвили. Как разъяснил адвокат, у Иванишвили были лишь деловые отношения с Бачиашвили, и сам Бачиашвили не отличался особым интересом к политическим вопросам. Соответственно, по словам адвоката, связывать текущее уголовное преследование с политическими взглядами Бачиашвили является совершенно беспочвенным обвинением. Дело о криптомошенничествеТбилисский городской суд 6 июля избрал бывшему директору Фонда соинвестирования Грузии Георгию Бачиашвили залог в размере 2,5 миллиона лари, также запретил ему покидать страну и обязал сдать паспорта Грузии и России. Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного завладения криптовалютой в крупном размере и легализации незаконных доходов, что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет. Следствие, проведенное генпрокуратурой, установило, что обвиняемый вложил лично мобилизованную, а также переданную инвестором криптовалюту в майнинг биткоинов летом 2015 года. Иванишвили потерял миллионы – адвокат рассказал о деле по криптомошенничеству >>Услуги по добыче биткоинов были предоставлены иностранной компанией на основании годового контракта, заключенного в июле 2015 года с предприятием, фактически принадлежащим обвиняемому. Стоимость контракта была определена в размере 6,3 миллиона долларов, из которых сумма, принадлежащая инвестору, составляла пять миллионов долларов, а сумма, причитающаяся ответчику, составляла 1,3 миллиона долларов. Согласно договору, обвиняемого обязали обеспечить техническую реализацию вложения средств, а ожидаемая прибыль должна быть распределена между сторонами пропорционально вложенным средствам. Также по соглашению криптовалюта, полученная в результате инвестиции, должна была накапливаться на криптокошельке, принадлежащем предприятию и находящемся в распоряжении обвиняемого. Обвиняемому в криптомошенничестве суд назначил залог в 2,5 миллиона лари >>В рамках инвестиционного соглашения в течение одного года было выработано 24 661,85 биткоина, из которых пропорционально вложенным суммам и с учетом понесенных расходов криптовалюта в качестве чистой прибыли для инвестора составила 8 253,13 биткоина. Обвиняемый, имевший полное право собственности и контроль над всей майнинговой криптовалютой, в октябре 2017 года отдал инвестору только 536,9 тысячи долларов за полную прибыль от вложения, а оставшиеся 8 253,13 биткоина, принадлежащие инвестору, присвоил себе незаконным путем – речь идет о 39,2 миллиона долларов. Присвоив особо крупную сумму криптовалюты, обвиняемый в целях сокрытия незаконного происхождения приобретенных активов скрыл и замаскировал свою криптовалюту, осуществив операции по переводу криптовалюты на разные кошельки, обналичиванию, вступлению в различные экономические или иные отношения, его использование, приобретение и владение имуществом, преобразование и иные действия. В Фонде соинвестирования Грузии рассказали о криптомошенничестве экс-директора >>После этого обвиняемый осуществлял владение и пользование присвоенными активами, передачу, конвертацию, приобретение недвижимого и движимого имущества, а также приобретение/владение различным имуществом, с помощью чего легализовал особо крупные суммы средств, полученных в результате присвоения криптовалюты (8 253,13 биткоина). Бачиашвили грозит от 9 до 12 лет тюрьмы за незаконного завладение чужим имуществом в крупном размере и легализацию незаконных доходов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, происшествия, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, фонд соинвестирования, криптовалюта, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха