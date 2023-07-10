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Иванишвили потерял миллионы – адвокат рассказал о деле по криптомошенничеству

Иванишвили потерял миллионы – адвокат рассказал о деле по криптомошенничеству

Иванишвили предупреждал обвиняемого, что ему придется ответить за свои действия, как и другим лицам, которые были вовлечены в недобросовестную и преступную... 10.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-10T16:54+0400

2023-07-10T16:54+0400

2023-07-10T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Бывший директор Фонда соинвестирования Грузии Георгий Бачиашвили ввел в заблуждение основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзину Иванишвили и присвоил криптовалюту на миллионы долларов, написал адвокат бизнесмена Теймураз Циквадзе на своей странице в соцсети. Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении Бачиашвили по факту присвоения крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов. Речь идет о сумме свыше 39 млн долларов, за что обвиняемому грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. Как разъяснил адвокат, обвиняемый на протяжении многих лет был очень близким для Иванишвили человеком, который получил наилучшие условия для личного и профессионального развития и, соответственно, пользовался особым доверием в своих деловых отношениях с миллиардером. Бывший глава Фонда соинвестирования Грузии обвинен в криптомошенничестве >>Летом 2015 года Бачиашвили обратился к Иванишвили с деловым предложением, будучи исполнительным директором Грузинского фонда соинвестирования. В частности, согласно разъяснению Бачиашвили, вложение денег в биткойны, популярность и стоимость которого росли день ото дня, могло быть весьма прибыльным, и предлагал Иванишвили вкладывать деньги в майнинг/производство криптовалюты. По словам адвоката, деловое предложение оказалось интересным для Иванишивили. Учитывая, что он полностью доверяет Бачиашвили, Иванишвили согласился на предложение и решил инвестировать пять миллионов долларов в майнинг биткойнов, отметил адвокат. Как утверждает адвокат, Иванишвили хотел перечислить сумму инвестиции со своего личного банковского счета. Однако, как разъяснил Бачиашвили, деньги должны были инвестировать в несколько этапов, для чего нужно было бы перечислять ему деньги поэтапно, а для большей гибкости он посчитал целесообразным отдать сумму инвестиции своей компании через "Банк Карту". Аргументом Бачиашвили было то обстоятельство, что в удобное для него время, без беспокойства, предварительной и излишней коммуникации с инвестором, он смог бы самостоятельно распоряжаться инвестиционной суммой из банка. На что Иванишвили согласился и поручил гендиректору "Банка Карту" Нато Хаиндрава выделить пять миллионов долларов. В августе 2015 года на предложенную и подконтрольную Бачиашвили иностранную компанию банк выделил пять миллионов долларов в виде кредита. Кредит, выданный банком, был беззалоговым и полностью обеспечен личными средствами Иванишвили. В Фонде соинвестирования Грузии рассказали о криптомошенничество экс-директора >> Соответственно, по словам адвоката, бесспорно, что все действия, характерные/определяющие реального инвестора были осуществлены Иванишвили. Иными словами, Иванишвили полностью брал на себя риски, исходя из бизнес-предложения. "Если бы проект был нерентабелен и выполнение кредитного обязательства вызывало бы сомнения, то в этом случае долг должен был быть погашен из личных средств Иванишвили, а не за счет принадлежащего обвиняемому имущества", – подчеркнул адвокат. По его словам, это было вполне возможно, так как проект был крайне рискованным, и была очень большая вероятность потерять вложенные в него деньги. Через некоторое время после вложения денег Бачиашвили выразил обеспокоенность нестабильной ситуацией на рынке криптовалют. Он смог убедить Иванишвили вернуть вложенную сумму через реализацию заработанных биткойнов, поскольку, по его разъяснению, стоимости заработанных биткойнов в тот момент было достаточно только для вышеупомянутого. Обвиняемому в криптомошенничестве суд назначил залог в 2,5 миллиона лари >>"Господин Иванишвили, с одной стороны, полностью доверял обвиняемому, а с другой – он с самого начала знал, что проект крайне рискован… Именно эти обстоятельства стали основанием для дачи господином Иванишвили соответствующего согласия", – отметил адвокат. В соответствии с соглашением, в августе-сентябре 2016 года Бачиашвили вернул полученные от банка в виде кредита пять миллионов долларов, а примерно через год передал на руки Хаиндрава 536 900 долларов, которые, по разъяснению Бачиашвили, остались после возврата инвестиций, от наличных, полученных от продажи биткойнов, заработанных в результате майнинга. В то время, по словам адвоката, никто не сомневался в добросовестности Бачиашвили, но позже, когда появились серьезные основания предполагать, что средства, вложенные в один из проектов Фонда соинвестирования, расходуются не по назначению, в том числе со стороны Бачиашвили, Иванишвили заинтересовался изучением вопроса майнинга биткойнов и достоверностью информации, предоставленной Бачиашвили инвестору. В частности, речь идет об одном из энергетических проектов – строительство Мтквари ГЭС. Упомянутый проект был приостановлен на протяжении годов и в 2014 году с целью возобновления строительства был полностью выкуплен Фондом соинвестирования. Грузия берет под контроль провайдеров криптовалюты >>Строительством проекта руководил Фонд соинвестирования и его исполнительный директор Георгий Бачиашвили, который занимал эту должность до апреля 2019 года, а позже стал председателем Совета советников Фонда. По первоначальным расчетам, общий объем инвестиций в проект составлял около 131 миллиона долларов, а ввод ГЭС в эксплуатацию предполагался еще в 2020 году. Однако в итоге стоимость строительства проекта увеличилась на 100 миллионов долларов, что, по словам адвоката, является колоссальной разницей по сравнению с первоначальной стоимостью, и составила примерно 235 миллиона долларов. Несмотря на это, по словам адвоката, проект до сих пор не завершен. Это предположительно, связано с нецелесообразным расходованием, хищением или использованием средств, предназначенных для инвестирования, со стороны руководителей фонда, что, по словам адвоката, требует дальнейшего/дополнительного расследования со стороны правоохранительных органов. Согласно его информации, в связи с указанным, Иванишвили общался с обвиняемым и даже заявил, что ему придется ответить за свои действия, как и другим лицам, которые были вовлечены в недобросовестную и преступную деятельность. "То есть даже если бы не было обстоятельств, связанных с инвестированием в криптовалюту, мой клиент намеревался обратиться в суд по вопросу ГЭС и даже предупреждал обвиняемого, что тот не сможет избежать ответственности", – написал адвокат. Именно после того, когда проблемы, связанные с ГЭС, стали очевидны, Иванишвили заинтересовался достоверностью информации, предоставленной Бачиашвили относительно майнинга биткойнов, и сделал запоздалую ревизию вопроса. Существующие сомнения усугублялись и тем, что после 2015 года Бачиашвили, основанные им предприятия и члены его семьи приобрели десятки объектов недвижимого и движимого имущества как в Грузии, так и за рубежом, что, по словам адвоката, находится в явном несоответствии с фактическими доходами Бачиашвили. Грузия и крупнейшая биржа криптовалюты Binance заинтересованы в сотрудничестве >>По словам адвоката, с учетом описанных фактических обстоятельств, логическим являются предположения Иванишвили о том, что Бачиашвили получил соответствующее имущество за счет средств, вырученных от продажи присвоенных биткойнов, а также, возможно, за счет крупной суммы средств, незаконно присвоенных в ходе строительства Мтквари ГЭС. Адвокат также подчеркнул то обстоятельство, что Бачиашвили в настоящее время является основным бенефициарным владельцем одной из действующих в Грузии криптоплатформ/криптобирж, которой он владеет через различных юридических лиц. "Есть предположение, что Георгий Бачиашвили смог наладить этот бизнес в результате инвестирования незаконно присвоенной криптовалюты и использует присвоенную криптовалюту для повседневной деятельности биржи", – отметил адвокат. Адвокат также назвал абсурдным обвинения в том, что использование со стороны Иванишвили юридических механизмов для защиты своих нарушенных прав связано с политическими взглядами Бачиашвили. Как разъяснил адвокат, у Иванишвили были лишь деловые отношения с Бачиашвили, и сам Бачиашвили не отличался особым интересом к политическим вопросам. Соответственно, по словам адвоката, связывать текущее уголовное преследование с политическими взглядами Бачиашвили является совершенно беспочвенным обвинением. Дело о криптомошенничестве Тбилисский городской суд 6 июля избрал бывшему директору Фонда соинвестирования Грузии Георгию Бачиашвили залог в размере 2,5 миллиона лари, также запретил ему покидать страну и обязал сдать паспорта Грузии и России. Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного завладения криптовалютой в крупном размере и легализации незаконных доходов, что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет. Следствие, проведенное генпрокуратурой, установило, что обвиняемый вложил лично мобилизованную, а также переданную инвестором криптовалюту в майнинг биткоинов летом 2015 года. Майнинг криптовалюты остается вызовом для высокогорной Сванетии >>Услуги по добыче биткоинов были предоставлены иностранной компанией на основании годового контракта, заключенного в июле 2015 года с предприятием, фактически принадлежащим обвиняемому. Стоимость контракта была определена в размере 6,3 миллиона долларов, из которых сумма, принадлежащая инвестору, составляла пять миллионов долларов, а сумма, причитающаяся ответчику, составляла 1,3 миллиона долларов. Согласно договору, обвиняемого обязали обеспечить техническую реализацию вложения средств, а ожидаемая прибыль должна быть распределена между сторонами пропорционально вложенным средствам. Также по соглашению криптовалюта, полученная в результате инвестиции, должна была накапливаться на криптокошельке, принадлежащем предприятию и находящемся в распоряжении обвиняемого. В рамках инвестиционного соглашения в течение одного года было выработано 24 661,85 биткоина, из которых пропорционально вложенным суммам и с учетом понесенных расходов криптовалюта в качестве чистой прибыли для инвестора составила 8 253,13 биткоина. Мэрия Местии бьет тревогу: району не хватает электроэнергии >>Обвиняемый, имевший полное право собственности и контроль над всей майнинговой криптовалютой, в октябре 2017 года отдал инвестору только 536,9 тысячи долларов за полную прибыль от вложения, а оставшиеся 8 253,13 биткойна, принадлежащие инвестору, присвоил себе незаконным путем – речь идет о 39,2 миллиона долларов. Присвоив особо крупную сумму криптовалюты, обвиняемый в целях сокрытия незаконного происхождения приобретенных активов скрыл и замаскировал свою криптовалюту, осуществив операции по переводу криптовалюты на разные кошельки, обналичиванию, вступлению в различные экономические или иные отношения, его использование, приобретение и владение имуществом, преобразование и иные действия. После этого обвиняемый осуществлял владение и пользование присвоенными активами, передачу, конвертацию, приобретение недвижимого и движимого имущества, а также приобретение/владение различным имуществом, с помощью чего легализовал особо крупные суммы средств, полученных в результате присвоения криптовалюты (8 253,13 биткоина). Бачиашвили грозит от 9 до 12 лет тюрьмы за незаконного завладение чужим имуществом в крупном размере и легализацию незаконных доходов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, бидзина иванишвили, фонд соинвестирования, банк карту, биткоин, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха