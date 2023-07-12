https://sputnik-georgia.ru/20230712/v-gruzii-rastet-spros-na-chastnye-uchebnye-zavedeniya--rukovoditeli-shkol-279487832.html

В Грузии растет спрос на частные учебные заведения – руководители школ

В Грузии растет спрос на частные учебные заведения – руководители школ

Администрации частных школ связывают это с наплывом в страну иностранцев 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T13:13+0400

2023-07-12T13:13+0400

2023-07-12T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Часть частных школ Грузии раньше времени завершила процесс регистрации учеников из-за высокой обращаемости, а другая – приняла решение о расширении, заявили bmg руководители учебных заведений. Руководители частных школ связывают это с наплывом иностранцев в Грузию. По словам гендиректора гимназии "Шавнабада" Автандила Абдушелишвили, из-за большого спроса им пришлось закупить новую территорию для расширения школы. "Мы приняли на 60 учеников больше, по сравнению с предыдущим годом"– сказал Абдушелишвили. Планируется ли реформа Единых национальных экзаменов в Грузии? Ответ министра >>>Большой спрос наблюдался и в Newton Free School. "Желающих намного больше, чем мест. Весной, когда начинается прием первоклассников, эта тенденция была сохранена", – отметил директор школы Георгий Меладзе.Стоимость обучения Стоимость обучения в частных школах Грузии в 2022-2023 учебном году в среднем составляет 6,5 тысячи лари в год (около 2,5 тыс. долларов), говорится в исследовании TBC Capital. В исследовании отмечается, что стоимость обучения в частных школах растет и в следующем году ожидается рост цен на 5-10%. Сколько стоит учеба в частных школах в Грузии? >>>Анализ доходов населения показал, что в среднем семьи Грузии в 2023 году тратят около 37% своих доходов на финансирование учебы детей в частных школах. В течение последних пяти лет этот показатель был самым высоким в 2020 году, что связано со снижением доходов в связи с началом пандемии. На цены влияют такие факторы, как учебный план, специализированные программы, персонал, количество учеников в классе, инфраструктура, расположение школы и так далее. Прибыль частных школ значительно увеличивалась в 2018-2021 годах. К концу 2021 года общий годовой доход достиг 176 миллионов лари (более 65 миллионов долларов). При этом отмечается, что число госшкол, в отличие от частных, почти не изменилось и сокращается в последние годы. Из-за пандемии, больших расходов и высокой конкуренции некоторые школы покинули рынок или слились с другими учебными заведениями. Названа лучшая десятка педагогов Грузии >>>В исследовании также отмечено, что в течение последних двух лет доступность к частным школам увеличилась. Исходя из того, что цены на учебу в частных школах не снизились, увеличенный доступ к частным школам эксперты объясняют с повышенным средним доходом населения. Государственные школыВ 2022-2023 годах в Грузии действует 2 086 государственных школ и 216 частных школ. Что касается госшкол, то, согласно исследованию, финансирование общего образования обходится Министерству образования и науки Грузии больше, чем в половину бюджета: в 2023 году бюджет составил 1,3 миллиарда лари (около 500 млн долларов), что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Общее образование в Грузии подразумевает 12 лет и делится на три ступени – начальная, базовая и средняя. Начальная и базовая ступени являются обязательными. На рынке лидером в плане обеспечения среднего образования является государство, которое полностью финансирует учебу в публичных школах. Общая стоимость рынка общего образования в 2023 году в Грузии превысила 1,5 миллиарда лари (более 570 миллионов долларов) с 11% темпом годового роста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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