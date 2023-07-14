https://sputnik-georgia.ru/20230714/o-chem-govoril-glava-mininfrastruktury-gruzii-s-deputatami-iz-armenii-279572177.html

О чем говорил глава Мининфраструктуры Грузии с депутатами из Армении

О чем говорил глава Мининфраструктуры Грузии с депутатами из Армении

На встрече была подчеркнута важность развития Среднего коридора, проходящего через Грузию, и международных автомагистралей 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T20:10+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Важность тесного и долгосрочного сотрудничества между Грузией и Арменией, а также необходимость взаимного обмена накопленным опытом в различных областях обсудил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе в ходе встречи с армянскими депутатами, сообщает пресс-служба грузинского ведомства. Карселадзе встретился с членами Постоянной комиссии Национального собрания по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей среды Армении, находящимися с рабочим визитом в Грузии. Армянскую делегацию возглавляет председатель Комитета Ваге Галумян. Министр предоставил гостям подробную информацию о реализованных и запланированных проектах дорожного строительства, водоснабжения, управления твердыми отходами, образовательной и муниципальной инфраструктуры и обновления городов в Грузии. Пересечение границы между Грузией и Арменией по ID-картам вступило в силу >>Стороны обсудили успешный процесс децентрализации в Грузии, результаты реализованных мер для институциональной, финансовой и самостоятельной независимости регионов, реализованные реформы по поддержке горных поселений и другие направления деятельности министерства. На встрече была подчеркнута важность развития Среднего коридора, проходящего через Грузию, и международных автомагистралей. Члены армянской делегации высоко оценили важность и прогресс осуществляемых в стране реформ и проектов. Они также выразили надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами и назвали новый автомобильный мост, построенный совместно у пограничного пункта "Садахло", лучшим примером такого сотрудничества. Что мешает Грузии и Армении стать стратегическими партнерами – взгляд из Еревана >>Старт реализации проекта по строительству моста КПП "Баграташен-Садахло" был дан в мае 2021 года. Работы по возведению нового моста на реке Дебед у пропускного пункта начались в июле. Мост соответствует всем международным стандартам. Его строительство обошлось двум странам в 9,1 миллиона евро: 7,2 млн – за счет кредита ЕАБР, 1,8 млн евро – за счет бюджетных средств двух стран. "Мост Дружбы" – 160-метровый четырехполосный мост современных стандартов, построенный на территории двух государств, является уникальным проектом в регионе. В результате его ввода в эксплуатацию пропускная способность на границе будет увеличена в два раза. Грузия и Армения начинают диалог высокого уровня по стратегическим вопросам >>Старый мост был построен во времена СССР и не был предусмотрен для большого пассажиро- и грузопотока. Впоследствии появилась инициатива нового проекта. Изначально "Мост Дружбы" планировали сдать в эксплуатацию до конца 2016 года, однако дата несколько раз переносилась. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий карселадзе, армения, грузино-армянская граница