https://sputnik-georgia.ru/20230714/sluzhba-tyurem-gruzii---polskiy-vrach-pytalsya-vynesti-analiz-saakashvili-v-obuvi-279572844.html

Служба тюрем Грузии – польский врач пытался вынести анализ Саакашвили в обуви

Служба тюрем Грузии – польский врач пытался вынести анализ Саакашвили в обуви

Специальная пенитенциарная служба обнародовала запись камер в палате Саакашвили в подтверждение своих слов 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T21:04+0400

2023-07-14T21:04+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Один из польских врачей пытался тайно, в ботинке, вынести образец, взятый у осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, из клиники, сообщает Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии. Группа польских врачей посетила Саакашвили в клинике "Вивамеди" для осмотра на этой неделе. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. В то же время отмечается, что служба предоставила польским врачам возможность официально взять образцы у Саакашвили и забрать с собой. "Соответственно, это несоответствующее медицинским, этическим и правовым нормам поведение придает больше туманности действиям врача", – сказано в заявлении. Специальная пенитенциарная служба обнародовала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно несколько человек, один из которых снимает обувь и достает оттуда небольшой сверток бумаги. По данным службы, врач не смог логически объяснить своих действий. Польские врачи посетили Саакашвили 12 июля по инициативе его семьи. Саакашвили в Грузии Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.Как врачи из Польши оценили тактику лечения Саакашвили – ответ директора "Вивамеди" >> Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Экс-послы США в Грузии не смогут изменить решение ЕСПЧ по Саакашвили – Талаквадзе>> В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, польша, специальная пенитенциарная служба